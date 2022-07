Des voisins se sont plaints de l’herbe avant la catastrophe de l’incendie au Texas

BALCH SPRINGS, Texas (AP) – Les voisins d’un champ ouvert à partir duquel un feu d’herbe s’est propagé dans leur subdivision de banlieue de Dallas, détruisant neuf maisons, se sont plaints que le propriétaire du champ ne tondrait pas l’herbe, ont déclaré mardi des responsables.

Le propriétaire a fait couper la zone de Balch Springs lundi après que l’inaction à la suite de deux demandes de la ville ait entraîné une citation pour violation du code, a déclaré le prévôt des incendies de la ville, Sean Davis.

C’est à ce moment-là que Davis a déclaré qu’une étincelle de la tondeuse avait enflammé l’herbe sèche et qu’un incendie s’était propagé dans le lotissement adjacent, endommageant 26 maisons et en détruisant neuf.

Les estimations des dommages ont dépassé 6 millions de dollars, selon un communiqué de la ville.

Les équipes de tonte des champs avaient été invitées à avoir un guetteur pour les étincelles et les allumages, a déclaré Davis.

Le nord du Texas est vulnérable aux incendies de forêt explosifs depuis au moins deux semaines avec des températures dépassant 100 degrés Fahrenheit (38 degrés Celsius) avec des rafales de vent de 20 mph (32 km/h) et 20% d’humidité.

Les équipes de pompiers qui travaillaient sur un incendie de forêt de 10 1/2 milles carrés (27 kilomètres carrés) qui a détruit 16 maisons et endommagé cinq autres ont tourné leur attention mardi vers les points chauds à l’intérieur de l’empreinte du feu, ont déclaré des responsables.

Dans un communiqué, l’équipe de gestion des incidents de type I de la zone bleue du sud a déclaré que “des points chauds importants” tout au long de l’incendie de Chalk Mountain impliquaient des combustibles non brûlés et partiellement brûlés.

Les équipes de pompiers effectuent des recherches de grille dans toute la zone d’incendie à 80 kilomètres au sud-ouest de Fort Worth, avec un accent particulier sur les habitations situées dans la zone d’incendie.

L’incendie étant maîtrisé à 20 %, les équipes travaillent également à sécuriser les lignes de feu autour de la zone d’incendie.

Et les équipes de pompiers se tiennent debout sur la rive ouest du lac Possum Kingdom après qu’un incendie qui a détruit cinq maisons a été déclaré maîtrisé à 100%.

Cette année a été en proie à des incendies de forêt favorisés par une sécheresse grave à extrême dans tout l’Ouest.

En Californie, les pompiers progressaient mardi contre un immense feu de forêt qui s’est propagé dans une forêt proche du parc national de Yosemite, forçant des milliers d’habitants à évacuer les communautés montagnardes. Le feu est le deuxième à frapper la zone. Un autre incendie qui s’est déclaré dans la région au début du mois a brûlé au bord d’un bosquet de séquoias géants.

Au Nouveau-Mexique, un brûlage dirigé début avril est devenu incontrôlable et est devenu le plus grand incendie de forêt de l’histoire de l’État, noircissant plus de 500 miles carrés (1295,00 kilomètres carrés) dans le nord de l’État.

The Associated Press