Des voisins sauvent des chiots attachés dans des sacs en plastique et jetés à la poubelle, le propriétaire fait face à des accusations

Deux voisins ont fait dimanche une découverte inquiétante dans leur rue du canton de Canton, dans le comté de Washington.

Jacqueline Kosek a déclaré que sa voisine promenait son chien sur l’avenue Beacon tôt le matin lorsqu’elle a entendu des cris provenant d’une poubelle devant une maison.

Elle a couru chercher Kosek qui a fouillé dans les poubelles et a trouvé trois chiots Pitbull mix enterrés dans une poubelle devant une maison en bas de la rue.

« J’ai enlevé toutes les ordures par le haut et je suis tombé sur trois sacs fermés, je les ai ouverts et il y avait trois chiots vivants », a déclaré Kosek.

Police d’État Tpr. Rocco Gagliardi a déclaré que les femmes ont entendu les chiots pleurer dehors dans le froid et ont immédiatement sauté pour sauver trois d’entre eux.

«Quand ils allaient à la poubelle, ils pouvaient l’entendre devenir de plus en plus fort. Ils n’arrêtaient pas d’entendre ces chiens pleurer dans la poubelle », a-t-il déclaré.

Gagliardi a déclaré que les chiots présentaient de graves blessures aux jambes. Malheureusement, la police a déclaré qu’un chiot avait été retrouvé mort, mais Kosek pense qu’il pourrait y en avoir davantage.

« C’était horrible », a déclaré Kosek. « C’est la pire chose que j’ai jamais faite… et tout ce à quoi je pensais, c’était pourquoi quelqu’un ferait une chose aussi horrible… tu aurais pu l’emmener quelque part et le livrer. »

Kosek a déclaré à la Onzième chaîne que, alors qu’elle continuait à creuser dans la poubelle, elle avait trouvé au moins trois autres chiots morts tout en bas. Ils étaient également attachés dans des sacs d’épicerie en plastique.

« Voici le plus triste, il y avait six chiots. Cinq chiots ont eu une patte arrachée », a-t-elle déclaré.

Kosek et son voisin ont appelé le 911 et ont gardé les chiots en vie jusqu’à ce que les policiers arrivent à la maison pour les aider.

« J’ai commencé à chercher des serviettes et nous avons commencé à les frotter tous les trois en essayant de les réchauffer », a déclaré Kosek.

Les voisins ont déclaré qu’ils avaient également donné du lait aux chiots à l’aide d’une seringue, arrêté leur saignement et les avaient placés sur une couverture chauffante.

« C’est vraiment bien de saluer ces voisins qui ont pu avoir une bonne connaissance de la situation et voir que quelque chose n’allait pas et aider ces chiens, car s’ils n’y sont vraiment pas arrivés et n’ont pas lancé cet appel statistique, nous envisageons un scénario totalement différent. « , a déclaré Gagliardi.

La police enquête pour savoir si les chiots étaient déjà morts avant d’être jetés à la poubelle.

Le propriétaire des chiots, Franklin Donley, se trouve à la prison du comté de Washington et est fait face à plusieurs accusations criminelles de cruauté envers les animaux aggravée. Gagliardi a déclaré que davantage de personnes pourraient être inculpées.

Les trois chiots qui ont survécu auront désormais une chance de se battre. Ils sont chez le vétérinaire en attente de subir une opération aux jambes lundi.

« Je veux qu’il aille en prison et je ne veux pas qu’il ait un autre animal », a déclaré Kosek à propos de Donley. « C’était horrible. »

