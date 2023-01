Des voisins poursuivent la ville d’Arizona pour restaurer l’eau coupée en raison de la sécheresse

PHOENIX (AP) – Les résidents d’une communauté juste à l’extérieur de Scottsdale, en Arizona, se querellent avec la ville dont ils dépendaient depuis longtemps pour l’eau maintenant que la banlieue de Phoenix a coupé leur approvisionnement, affirmant qu’elle doit garantir qu’il y en a assez pour ses propres résidents au milieu d’un sécheresse profonde et de longue durée.

Les propriétaires de Rio Verde Foothills, situés dans le comté non constitué en société de Maricopa, ont poursuivi Scottsdale la semaine dernière, exigeant que l’accès à l’approvisionnement en eau de la ville soit rétabli pour quelque 500 foyers de la communauté. Un projet de loi nouvellement présenté à la législature de l’État rendrait Scottsdale responsable de certains coûts créés par la fermeture.

“La ville de Scottsdale a placé les plaignants et leurs familles dans un stress et une anxiété inadmissibles en interrompant leur approvisionnement en eau domestique”, indique le procès, notant “le manque d’eau potable fraîche pour que les familles puissent se laver ou d’eau courante”. tirer la chasse d’eau est une nécessité fondamentale bien connue.

Scottsdale a coupé son approvisionnement en eau de longue date à la communauté le 1er janvier, qualifiant la coupure de permanente. Plusieurs centaines d’habitants utilisent maintenant la dernière eau de Scottsdale que les transporteurs ont livrée fin décembre aux réservoirs de 5 000 gallons (18 950 litres) enterrés dans leurs cours, mais ont déclaré lors d’un rassemblement public la semaine dernière qu’ils s’attendent à ce qu’elle se tarisse bientôt .

Scottsdale a déclaré qu’il n’avait aucune obligation légale de poursuivre l’arrangement, soulignant à quel point des communautés vulnérables comme Rio Verde Foothills sans service d’eau fiable pourraient devenir au milieu d’une sécheresse menaçant le sud-ouest des États-Unis. L’Arizona est l’un des États les plus durement touchés par une sécheresse à long terme qui a considérablement réduit l’eau. niveaux dans le lac Powell et le lac Mead.

Les résidents s’attendent maintenant à payer des prix beaucoup plus élevés pour que les transporteurs d’eau aillent chercher leur eau dans des juridictions plus éloignées.

Le procès et la législation font suite à un rapport du département des ressources en eau de l’Arizona publié ces derniers jours par la nouvelle gouverneure Katie Hobbs qui montre que l’approvisionnement en eau souterraine est insuffisant pour des centaines de milliers de maisons que les développeurs ont envisagées dans l’extrême ouest de Phoenix.

Scottsdale a mis en garde contre une coupure possible pendant plusieurs années et a déclaré que cela avait donné aux habitants de Rio Verde Foothills et au comté de Maricopa de nombreux avertissements qu’il ne fournirait pas d’eau pour toujours. Étant donné que la communauté n’a pas de réservoir ou de puits communautaire, les transporteurs achètent de l’eau aux stations-service de Scottsdale, puis la livrent moyennant des frais aux résidents de Rio Verde Foothills.

“Rio Verde est une communauté distincte régie par le comté de Maricopa, et non par la ville de Scottsdale”, a déclaré la ville dans un communiqué publié lundi sur son site Internet. “Scottsdale a averti et conseillé qu’il n’est pas responsable de Rio Verde depuis de nombreuses années, en particulier compte tenu des exigences du plan de sécheresse mandaté par la ville. La ville reste ferme dans cette position et confiante qu’elle est du bon côté de la loi.

« Rien dans l’action de la ville n’empêche les habitants des contreforts du Rio Verde d’acheter de l’eau à d’autres sources. Les transporteurs d’eau qui transportaient auparavant de l’eau de Scottsdale ont accès à l’eau d’autres juridictions et proposent toujours de transporter de l’eau pour desservir les maisons de Rio Verde », ajoute le communiqué.

Le maire de Scottsdale, David Ortega, en particulier, a insisté pour que la ville n’approvisionne pas en eau les contreforts du Rio Verde.

Le superviseur du comté de Maricopa, Thomas Galvin, qui travaille sur la question depuis sa nomination en décembre 2021, a noté que le comté n’a pas de droits sur l’eau et n’est pas un régulateur de l’eau.

Galvin a déclaré qu’une solution provisoire idéale serait un plan très discuté pour qu’une compagnie privée de services d’eau fournisse sa propre eau aux résidents de Rio Verde Foothills en utilisant la même infrastructure de bornes-fontaines de Scottsdale utilisée précédemment.

