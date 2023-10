UN COUPLE risque de devoir vendre sa maison pour payer 163 000 $ de frais juridiques après que des voisins l’ont poursuivi en justice pour une clôture.

Jay Hall et son épouse Kirsty ont construit leur maison à Sidneyen 2018 et pensaient qu’ils étaient « en bons termes » avec leurs voisins – avant les retombées de la clôture.

Les deux hommes affirment que leurs voisins leur ont initialement donné la permission de construire le mur entre leurs maisons.

Les plans du mur ont également été approuvés par le Hills Shire Council et les travaux de construction ont continué.

Mais en 2020, la demande de développement a montré que la clôture du Hall avait franchi de deux pouces les limites de propriété de leurs voisins.

Les voisins, la famille Flyaks, ont fait effectuer une enquête qui a révélé que le mur devait se trouver entièrement sur la propriété de Jay et Kirsty et ne pas empiéter sur leur terrain.

Jay a expliqué à Une affaire actuelle: « La clôture était initialement construite avec un mur de soutènement fixé à un mètre de haut.

« Et ce mur de soutènement faisait essentiellement l’objet d’un accord verbal avec les voisins, nous étions en bons termes à ce moment-là. »

À la grande surprise du couple, la municipalité leur a retiré le certificat d’occupation définitif et leur a ordonné de reculer leur clôture.

Après que la clôture ait été reconstruite et bordée sur la propriété du couple en 2021, la municipalité a confirmé qu’aucun travail supplémentaire n’était nécessaire.

Kirsty a expliqué comment elle pensait qu’ils étaient tirés d’affaire et a déclaré : « J’ai eu ce soulagement et j’ai pensé : « OK, c’est enfin fini et nous n’aurons plus jamais à nous inquiéter de ça ».

Mais l’histoire ne s’est pas arrêtée là puisque leurs voisins ont fini par les traîner devant le tribunal foncier et environnemental.

Les Flyak n’étaient pas satisfaits des changements ordonnés par le conseil et estimaient que la clôture « n’avait pas été construite correctement ».

Ils ont également affirmé qu’ils n’avaient jamais donné l’autorisation pour la construction du mur et, en mai de cette année, la famille Hall a reçu une lettre de leur avocat.

La lettre indiquait qu’un jugement avait été rendu en faveur de leur client et que la clôture des Halls avait été construite en violation de la Loi sur la planification et l’évaluation environnementales.

Le couple a reçu l’ordre de retirer le mur et la clôture et de les remplacer par un mur de soutènement et une clôture en bois « structurellement solides ».

Il leur a également été demandé de « mettre en place des mesures de drainage adéquates ».

Non seulement ils devront maintenant payer pour la construction d’une nouvelle clôture, mais les Halls devront également payer les frais de poursuites judiciaires qui s’élèvent à 163 424 $.

Jay a déclaré : « C’est une clôture de 163 000 $ pour une clôture, c’est ridicule. »

« Le Conseil est en faute, à 100 pour cent. Nous comptons sur eux pour être notre certificateur, nous payons les frais.

Kirsty a ajouté : « Nous devons essentiellement vendre notre maison pour payer ces frais de justice et c’est vraiment la partie dévastatrice parce que nous avons construit cette maison pour nous-mêmes. »

Le conseil a déclaré qu’il n’avait aucune raison de croire que M. Hall ne se conformait pas aux plans approuvés.

Ils ont ajouté que, comme ils communiquaient avec l’une des parties, ils ne pouvaient pas faire de commentaires supplémentaires mais avaient offert aux Halls 10 000 $ pour les aider à reconstruire la clôture.