Des voisins et des sauveteurs recherchent des disparus après le glissement de terrain au Venezuela

Des voisins ont aidé des équipes de secours à rechercher des signes de personnes disparues après qu’un glissement de terrain a balayé une ville du Venezuela.

Plus de 3 000 sauveteurs ont été déployés après la pire catastrophe naturelle qu’ait connue le Venezuela depuis des décennies, qui a fait au moins 36 morts.

Les experts disent que la tempête a été aggravée par le système météorologique saisonnier La Nina qui s’est emparé de la région, ainsi que par les effets de la tempête Julia.

Des voisins ont aidé les équipes de secours à passer au peigne fin la boue et les débris lundi à la recherche de dizaines de personnes portées disparues après qu’un glissement de terrain a balayé une ville du Venezuela, tuant au moins 36 personnes.

Plus de 3 000 sauveteurs ont été déployés à Las Tejerias, à quelque 50 kilomètres de la capitale Caracas, après la pire catastrophe naturelle au Venezuela depuis des décennies.

“Malheureusement, nous avons actuellement 36 morts et 56 disparus”, a déclaré le ministre de l’Intérieur Remigio Ceballos sur Twitter.

“Las Tejerias ne sera plus jamais la même”, a déclaré le survivant Isaac Castillo, 45 ans, commerçant dans la ville de quelque 54 000 habitants nichée dans les montagnes.

“Nous partons parce qu’il est impossible de s’en remettre.”

Des pluies exceptionnellement fortes ont fait déborder une grande rivière et plusieurs ruisseaux samedi, provoquant un torrent de boue qui a emporté des voitures, des parties de maisons, des entreprises et des fils téléphoniques, et abattu des arbres massifs.

“Il est tombé autant de pluie en huit heures qu’il n’en tombe normalement en un mois”, a déclaré la vice-présidente Delcy Rodriguez, blâmant la “crise climatique”.

Les experts disent que la tempête a été aggravée par le système météorologique saisonnier La Nina qui s’est emparé de la région, ainsi que par les effets de la tempête Julia, qui a également fait au moins 11 morts en Amérique centrale et causé d’importants dégâts du Panama au Guatemala dimanche.

Les habitants de Las Tejerias ont utilisé des pioches, des pelles et tous les outils qu’ils pouvaient trouver pour creuser dans un épais banc de boue déposé samedi sur la ville.

Les pompiers ont utilisé des tronçonneuses pour se frayer un chemin à travers des arbres renversés qui avaient été transportés dans la ville.

“C’est venu trop vite, nous n’avions pas le temps”, a déclaré Carlos Camejo, 60 ans, à propos de la coulée de boue.

Carmen Melendez, 55 ans, a déclaré à l’AFP : “La ville est perdue, Las Tejerias est perdue”, alors qu’elle attendait désespérément des nouvelles sur le sort d’un proche disparu.

La sécurité sur le toit

Mais le président Nicolas Maduro, qui s’est rendu dans la région lundi, a insisté sur le fait que la ville serait reconstruite.

Jurant de reconstruire “toutes et chacun” des maisons et des entreprises détruites, il a déclaré :

Nous emportons avec nous la douleur, la clameur, le désespoir, les larmes du peuple, mais ils doivent savoir que Las Tejerias se lèvera comme le phénix, Las Tejerias renaîtra.

Rodriguez, son vice-président, a déclaré que 317 maisons avaient été “complètement détruites” et 757 endommagées par la coulée de boue.

Les autorités ont érigé des abris pour les personnes déplacées à Maracay, capitale de la province touchée d’Aragua.

Maduro a décrété dimanche trois jours de deuil national.

Des équipes de travailleurs avec de la machinerie lourde ont travaillé pour nettoyer les routes couvertes de débris, tandis que les habitants se sont battus pour nettoyer des mètres de boue déversés à l’intérieur de leurs maisons.

Jose Santiago, un habitant de Las Tejerias, a passé 40 minutes accroché à une antenne de télévision sur le toit de sa maison alors qu’un torrent de boue la traversait.

L’homme de 65 ans, qui s’en est sorti de justesse, a déclaré :

La rivière m’a rattrapé et je n’ai rien trouvé à faire à part grimper sur un toit et m’agripper à une antenne.

Plus loin, au moins 11 personnes sont mortes au Honduras et au Salvador lorsque la tempête Julia a traversé l’Amérique centrale dimanche.

Cinq soldats de l’armée déployés au Salvador sont morts après l’effondrement d’un mur alors qu’ils cherchaient à s’abriter de la tempête, a déclaré le ministre de la Sécurité Gustavo Villatoro.

Quatre autres personnes auraient été tuées ailleurs dans le pays, où quelque 1 000 personnes ont cherché un abri temporaire.

Au Honduras, Wilmer Wood, maire de la ville orientale de Brus Laguna, a déclaré que deux personnes étaient mortes lorsque Julia avait chaviré un bateau. Une autre personne manquait à l’appel.

Et au Guatemala, la recherche était en cours pour cinq personnes piégées sous les décombres de leur maison effondrée dans un village indigène.

Vue aérienne de la zone touchée par un glissement de terrain lors de fortes pluies à Las Tejerias, État d’Aragua, Venezuela, le 10 octobre 2022. Un glissement de terrain dans le centre du Venezuela a fait au moins 22 morts et plus de 50 disparus après que de fortes pluies ont fait déborder une rivière , a déclaré dimanche la vice-présidente Delcy Rodriguez. AFP Youri CORTEZ / AFP

La vice-présidente du Nicaragua, Rosario Murillo, a déclaré que Julia avait touché quelque 7 500 personnes, inondé 3 000 maisons et endommagé les toits de 2 000 autres.

Julia a touché terre dimanche en tant qu’ouragan de catégorie 1 et s’est progressivement dissipée jusqu’à ce qu’elle soit rétrogradée en dépression tropicale lundi alors qu’elle se dirigeait vers le Mexique.

Fin 2020, les ouragans Eta et Iota ont tué au moins 200 personnes en Amérique centrale et causé des millions de dollars de pertes.

Les scientifiques disent que le changement climatique réchauffe les couches superficielles des océans, provoquant des tempêtes et des ouragans plus puissants et plus humides.