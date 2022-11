Des voisins en guerre avec un couple affirmant qu’un homme de 79 ans “a incendié une clôture, empoisonné des chiens, maltraité des copains et envoyé de vilaines lettres”

Un couple MULTIMILLIONNAIRE est enfermé dans une querelle amère avec son voisin qui aurait mis le feu à une clôture et abusé de ses amis riches.

Mark Randolph Dyer et sa femme Clare poursuivent David Baker, 79 ans, affirmant qu’il les a soumis à “25 ans de harcèlement”.

Mark Randolph Dyer et sa femme Clare poursuivent leur voisin Crédit : Nouvelles des champions

Les tensions ont atteint leur paroxysme lorsque la clôture séparant leurs somptueuses maisons de Surrey aurait été incendiée en juin 2021.

Le couple demande une injonction permanente contre Baker après avoir obtenu une ordonnance provisoire lui interdisant d’empiler des “matériaux combustibles ou explosifs” près ou contre la clôture en bois.

Ils ont également lancé une offre légale pour trouver leur voisin coupable d’outrage au tribunal, ce qui pourrait entraîner une peine de prison.

Mais Baker a « vigoureusement » nié avoir mis le feu à la clôture et a déclaré que le couple était « totalement déraisonnable ».

La Haute Cour a entendu comment le promoteur immobilier Dyer a emménagé dans la maison près de Guildford avec Claire en 1997.

Depuis, ils ont déposé 37 demandes de planification pour la maison de 2,6 millions de livres sterling, qui dispose d’un court de tennis et d’une piscine, et d’un grand terrain à l’arrière de leur jardin.

En 2007, le couple s’est affronté avec le conseil après avoir érigé un héliport “permanent” sur le terrain.

Ils affirment que Baker a mené une campagne de harcèlement contre eux depuis qu’ils ont emménagé il y a 25 ans.

Leur avocat, Matthew Haynes, a déclaré que cela avait abouti à ce que Clare soit devenue trop “affligée” pour quitter la maison.

Il a ajouté: “Les problèmes historiques sont liés à l’empoisonnement des chiens et des arbres, aux lettres et appels téléphoniques malveillants, aux abus envers les visiteurs arrivant par hélicoptère (et) aux déchets tels que les pneus et les canettes de Tango mises sur le terrain.

“Après une période de calme à partir de 2012, les choses ont culminé le 6 juin 2021 lorsque M. Baker a délibérément incendié la clôture de délimitation entre les propriétés des parties – et ce n’est que par hasard que Mme Dyer était présente pour prendre des mesures pour l’éteindre.”

M. Haynes a également affirmé qu’il y avait des photos montrant des “matériaux combustibles ou explosifs” stockés à moins de 3 m de la clôture malgré l’injonction temporaire.

Mais l’avocate de Baker, Lina Mattsson, a déclaré au tribunal qu’il s’agissait de “fausses allégations”.

Elle a également fait valoir avec succès que la demande de la Haute Cour devrait être retardée jusqu’à la fin de l’affaire d’injonction, qui se déroule devant le tribunal de comté.

Cela signifie que les Dyers devront payer les frais d’audience de 6 750 £ de Baker en plus des 20 000 £ qu’ils ont eux-mêmes dépensés.

L’avocat a déclaré: “M. Baker nie vigoureusement avoir fait cela et il n’y a pas la moindre preuve à l’appui de l’allégation qui semble être basée sur de pures conjectures.

“C’est le cas de M. Baker que les allégations historiques contre lui sont fausses et fallacieuses.”

L’affaire a été renvoyée à une date ultérieure.