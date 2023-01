Des voisins du nord de l’Okanagan piégés par une route verglacée

De la glace pure repose sous une couverture de neige sur McKoryk Road dans le BX le 30 décembre. (Jennifer Smith – Morning Star) A BX Road n’a pas vu une charrue depuis plus de cinq jours pendant les vacances. (Jennifer Smith – Étoile du matin) Un véhicule est resté coincé dans le fossé pendant plusieurs jours avant de sortir sur une route nord de BX le 30 décembre. (Jennifer Smith – Morning Star)

Un manque de chasse-neige a laissé un quartier BX bloqué pendant des jours.

Constance Gaertner vit sur McKoryk Road dans le nord de la BX, où au vendredi 30 décembre, elle n’avait pas vu de camion chasse-neige depuis plus de cinq jours.

Ce ne serait pas si mal, si ce n’était que les dernières chutes de neige recouvraient une couche de glace pure sur la route inclinée.

Avec une voiture déjà dans le fossé depuis quatre jours, Gaertner et plusieurs de ses voisins n’ont pas osé essayer de sortir en voiture ou à pied.

“Nous sommes essentiellement pris au piège”, a-t-elle déclaré. “C’est trop glacé pour essayer de descendre à pied.”

Le résident du district régional de North Okanagan se demande qui d’autre a été « abandonné » par l’AIM.

L’entrepreneur des routes a reçu beaucoup de commentaires négatifs de la part des voyageurs de toute la région concernés par le déblaiement des routes.

« Les courriels et les appels ont été inefficaces. Sommes-nous les seuls ?” dit Gaertner. « Heureusement, personne ici n’a eu besoin de soins d’urgence, mais je me demande si c’est la situation ailleurs. Il serait impossible pour un véhicule d’urgence d’entrer.

Le chef des pompiers de BX Swan Lake, Bill Wacey, a déclaré qu’il y avait eu des moments où des camions de pompiers enchaînés étaient nécessaires pour transporter des patients vers des ambulanciers paramédicaux dans des ambulances, qui ne sont pas toujours équipées de chaînes.

Il n’est pas non plus impressionné par les conditions routières cette année, mais ce n’est pas nouveau.

“Je n’ai jamais vu d’amélioration au cours des 20 dernières années”, a déclaré Wacey.

À quelques pâtés de maisons, Penny Campbell, résidente de Glenhayes Road, a déclaré que la situation était similaire.

«Nous sommes généralement trois à quatre jours après une tempête avant de voir une charrue significative», a déclaré Campbell, qui est reconnaissant que les voisins avec des charrues s’entraident.

Campbell, qui vit dans la propriété rurale depuis 22 ans, convient que la situation est la même depuis des années, bien avant l’AIM.

Gaertner a également appris à se préparer pendant les mois enneigés.

“Ayant vécu sur cette colline pendant un certain temps et ayant vécu quelques hivers, nous savons remplir notre congélateur et notre cave froide.”

Maintenant, elle n’a plus qu’à attendre que les routes soient suffisamment praticables pour que le réparateur Telus monte la colline car ils n’ont actuellement pas de téléphone.

“Très, très frustrant d’être ignoré pendant si longtemps dans ces conditions.”

Un camion de ponçage s’est rendu jusqu’à McKoryk Road samedi, et mardi matin, une niveleuse et un autre camion de ponçage ont rendu la route praticable.

