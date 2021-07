Des voisins claquent les «twitchers de rideaux» qui ont laissé des notes dans le jardin de l’infirmière du NHS

UN VOISIN a critiqué les « méchants tic-tac de rideau » qui ont envoyé la note à la jeune famille en faisant exploser leur propriété comme une « honte ».

Le propriétaire de la maison, qui a demandé à ne pas être nommé, a déclaré que les résidents souhaitaient conserver les apparences de l’avenue aisée.

Le couple qui habite le bungalow attend le permis de construire pour le refaire Crédit : BNPS

Le méchant voisin a posté la note avec un dépliant de surveillance de quartier local Crédit : Facebook

Vendredi dernier, une infirmière du NHS a été dévastée après avoir reçu la lettre anonyme « horrible » d’un voisin.

L’agent de santé mentale, qui a fait des semaines de 50 heures pendant la pandémie, a trouvé le message affiché par la porte de son bungalow à Broadstone, Poole, Dorset.

« La note est tout simplement de la méchanceté, mais c’est à cela que ressemble ce quartier », a déclaré le voisin d’une trentaine d’années.

« C’est assez cliquey avec des tic de rideaux qui veulent garder les apparences et rivaliser avec les voisins.

« Je pense que c’est l’âge dans lequel nous vivons et ça ne fait qu’empirer. »

L’homme a poursuivi en disant qu’en raison de la pandémie, les gens se sont habitués à l’idée d' »autocontrôle ».

Qu’est-ce que ça a à voir avec quelqu’un d’autre ? Résident local

« C’est ce que c’est – ce sont des voisins qui contrôlent les voisins », a-t-il déclaré.

« Quelle autorité pensent-ils avoir pour laisser une note ?

« Ce sont des gens adorables et ils ont un petit enfant. Ils travaillent dur et n’ont pas le temps de nettoyer le jardin. Qu’est-ce que ça a à voir avec quelqu’un d’autre ?

Le voisin a déclaré qu’il avait grandi à Turlin Moor, un domaine municipal à cinq kilomètres de là, dans le quartier Hamworthy de Poole.

Il a ajouté: « J’y ai vécu pendant 15 ans. Les gens là-bas sont beaucoup plus gentils qu’ici. Ils sont fiers de leur maison et ils sont sympathiques.

« Ce genre de chose n’arriverait jamais là-bas. Je pense que c’est absolument horrible. »

Un voisin âgé a déclaré aujourd’hui que l’état du jardin de la famille le « gênait » mais a nié être l’auteur de la note.

Il a déclaré: « Je ne pense pas que ce soit le plus beau jardin de la ville. Les gens nous en ont déjà parlé de l’état.

« Le jardin à l’arrière me dérange davantage parce que je peux le voir.

« Ils se gardent entre eux et je les vois à peine. Je ne connaissais même pas leurs deuxièmes prénoms ni ce qu’ils faisaient dans la vie. »

‘CE N’EST PAS TURLIN MOOR’

La note, qui a été mise à sa porte avec le bulletin d’information de la région, disait : « Votre jardin et vos rideaux sont une honte. Ce n’est pas Turlin Moor ».

La femme choquée avait récemment déménagé dans le quartier chic de Londres, avec sa fille et son mari – un chauffeur d’ambulance pour une entreprise privée.

La route revient au club de golf exclusif Broadstone où l’adhésion est de 1 700 £ par an, la propriété moyenne coûtant 640 000 £.

Elle a accusé l’auteur de la note de l’avoir « trollée » dans la vraie vie après avoir claqué ses rideaux et sa pelouse.

Lorsqu’elle est rentrée chez elle vendredi dernier, après avoir passé la journée avec sa fille d’un an, elle a repéré la note désagréable.

Postant sur les réseaux sociaux, l’homme de 34 ans a déclaré: « Eh bien, c’était agréable de rentrer à la maison, on dirait que la pêche à la traîne n’est pas seulement numérique. Merci à l’un de mes gentils voisins qui a jugé bon de mettre ceci dans ma boîte aux lettres dans sa newsletter mensuelle.

«Je suis désolé que le voilage et les stores occultants de mes bébés ne soient pas à la hauteur de vos normes, c’est l’inconvénient d’être infirmière à temps plein dans le NHS, d’avoir un enfant de 1 an et un mari travaillant actuellement 7 jours par semaine.

«Si facile pour certaines personnes indifférentes de porter un jugement lorsqu’elles n’ont aucun contexte. Au mystérieux compte-gouttes, n’hésitez pas à venir tondre ma pelouse ou à nous donner un coup de main pour la rénovation que vous trollez.

« INTIMIDITÉ DANS VOTRE PROPRE MAISON »

D’un côté de son bungalow, l’infirmière a installé un voilage aux fenêtres de la cuisine et a installé un store occultant de voyage dans la chambre de leur fille.

S’adressant au Bournemouth Echo, elle a déclaré: «Je suis sûre que ce n’était pas la personne qui a livré le bulletin car j’en avais déjà reçu un plus tôt dans la journée.

«La note était cachée dans un autre bulletin et laissée en suspens dans ma boîte aux lettres, ce qui me semblait un peu inhabituel.

« C’était juste horrible. C’est comme être victime d’intimidation dans votre propre maison et cela devrait être le seul endroit où vous devriez vous sentir en sécurité.

« Je ne partage pas vraiment de choses en ligne, mais je sentais que c’était vraiment inacceptable et que les gens de la région devraient le savoir.

« Mon partenaire et moi avons beaucoup travaillé au cours de la dernière année. J’ai travaillé neuf ou dix heures cinq jours par semaine, et ce ne sont pas neuf heures agréables car je suis habillé en EPI complet avec un masque facial et un tablier.

« Donc, rentrer à la maison avec quelque chose comme ça était vraiment bouleversant. Nous avons repris une vieille maison dans la rue, et c’est une des seules qui n’est pas aménagée.

«Nous attendons le permis de construire pour commencer quelques rénovations, mais nous sommes un peu coincés dans les limbes pour le moment.

« Nous avons un tout petit bungalow et une jeune famille grandissante. Pour nous, c’est notre maison pour toujours. Nous aimons vraiment la région et nous voulons rester ici.

Vous ne savez jamais ce qui se passe pour les autres et vous ne savez pas quand vous allez pousser quelqu’un par-dessus bord Infirmière du NHS ciblée par un voisin

Depuis qu’elle a publié l’horrible note sur les réseaux sociaux, l’employée du NHS a reçu une vague de soutien de la part du reste de ses voisins.

Les habitants ont qualifié la note de «intimidation» et ont proposé leurs services pour aider le couple à ranger leur maison.

Elle a ajouté : « Vous ne savez jamais ce qui se passe pour les autres et vous ne savez pas quand vous allez pousser quelqu’un à bout.

« La réaction que j’ai reçue est vraiment rassurante. Celui qui a mis cette note à travers ma porte est en minorité car il y a clairement beaucoup de gens adorables et attentionnés dans la région.

« En masse, il semble que beaucoup de gens sont axés sur la communauté et soutiennent. »

Les habitants snob ont également été humiliés pour avoir méprisé Turlin Moor, une banlieue moins aisée du Dorset.

La présidente de Broadstone Watch et conseillère de paroisse a critiqué la lettre, affirmant qu’elle en était complètement « dégoûtée ».

Elle a déclaré: «Je peux confirmer que cela n’a pas été livré par un membre de la montre voisine. La personne a mis le message dans son propre dépliant de surveillance de quartier et l’a affiché chez elle.

« Il est épouvantable que quelqu’un se sente obligé d’écrire un commentaire sur l’apparence de la maison de quelqu’un de cette manière. J’étais tellement en colère pour elle.

« Non seulement pour écrire cette lettre anonyme en lettres majuscules, mais pour l’associer à un groupe communautaire qui est mis en place pour rassembler la communauté et faire en sorte que les résidents se sentent plus en sécurité.

« C’est juste une chose tellement lâche à faire. »

Le voisin anonyme s’est plaint des rideaux de l’infirmière Crédit : BNPS