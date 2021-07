Des voisins chics stupéfaits par un HOT DOG massif peint sur une maison dans une rue verdoyante de Londres

Les VOISINS dans une rue chic du quartier branché de Notting Hill à Londres sont horrifiés après qu’une maison a été peinte comme un hot-dog géant criard.

L’énorme fresque murale de hot-dogs a laissé des voisins bien nantis se plaindre de l’œuvre d’art criarde depuis son installation ce week-end.

Les voisins d’une rue chic du quartier branché de Notting Hill à Londres sont horrifiés après qu’une maison a été peinte comme un hot-dog géant criard Crédit : STEPHEN MOYES

Le hot-dog géant a été commandé par la carte de goût, qui propose des expériences culinaires bon marché et a intensifié les guerres de livraison de nourriture en prétendant qu’ils sont la « Maison de la nourriture » Crédit : STEPHEN MOYES

Le hot-dog géant a été commandé par tastecard, qui propose des expériences culinaires bon marché et a intensifié les guerres de livraison de nourriture en prétendant qu’ils sont la « Maison de la nourriture ».

tastecard s’est engagé à affronter les grands acteurs tels que Deliveroo et Just Eat avec une série d’événements controversés pour mettre en évidence les coûts de livraison de certaines entreprises.

Ils ont lancé leur guerre alimentaire en transformant la maison de 3 millions de livres sterling dans une rue calme et pittoresque du quartier chic de Notting Hill en un spectacle appétissant de «maison de la nourriture», encourageant les gens à télécharger leur application plutôt que les autres.

L’événement fait partie de la guerre de livraison de la carte de goût pour montrer aux Britanniques que vous pouvez commander des plats de qualité restaurant à domicile pour une fraction du prix par rapport aux autres sociétés de livraison traditionnelles.

Mais un résident âgé furieux qui a refusé d’être nommé a passé la majeure partie de la journée à regarder les artistes au travail et à demander « quand cela va-t-il être retiré ?! ».

tastecard s’est associé à Global Street Art pour produire l’œuvre d’art qui a arrêté les gens dans leur élan et a attiré l’attention des « foodfluenceurs » qui se sont rendus sur place pour capturer le hot-dog géant pour leurs adeptes des médias sociaux.

Matt Turner, fondateur et PDG de tastecard, a déclaré : « Avec The House of Food à Londres, nous avons créé une activation audacieuse et amusante pour encourager le grand public britannique à profiter d’une fantastique cuisine de qualité de restaurant à la maison et à rejoindre tastecard pour soutenir l’industrie hôtelière britannique. à la sortie de la pandémie.

« Nous offrons aux clients une valeur fantastique sur la livraison à domicile à travers le Royaume-Uni et The House of Food pourrait être déployé dans davantage de villes alors que nous poursuivons notre mission de soutenir le secteur hôtelier britannique, tout en offrant aux clients le meilleur rapport qualité-prix sur la livraison à domicile. »

« Par rapport aux principaux acteurs du secteur de la livraison de nourriture, qui facturent en moyenne aux restaurants une commission de 30 % pour chaque commande, les frais de la carte de dégustation représentent une réduction significative de 5 à 7 % dans le but de soutenir les restaurants du pays à travers ce qui a été une période tumultueuse. an.

« Fournir une structure de prix équitable soutient l’industrie, ce qui permet une rentabilité plus élevée des restaurants.

‘NOSHING HILL’

« Avec la livraison de nourriture à son apogée en ce moment et l’industrie hôtelière testée au-delà de ses limites, la carte de goût a pris son modèle de restauration d’origine et est entrée dans le jeu de la livraison de nourriture à la fin de l’année dernière, lançant un service rival qui s’engage à toujours bénéficier d’une remise d’au moins 10 pourcent.

« Tastecard prévoit d’exploiter son service de livraison dans cinquante villes du pays d’ici la fin de l’année, opérant déjà dans 8 villes avec plus de 1500 restaurants sur son application, dont Island Poke, Shoryu et Flip the Bird. »

L’œuvre d’art couvrant le devant de la maison sur All Saints Road, à Londres, a déclenché une vague de plaintes, mais certains ont demandé qu’elle reste un élément permanent de «Noshing Hill» comme moyen de sensibiliser le public au soutien de l’industrie hôtelière pendant la covid.

tastecard a vu le jour sous le nom de tastelondon en 2006 avec deux objectifs principaux : aider nos restaurants en encourageant les gens à manger plus souvent au restaurant, et aider nos membres en rendant les repas plus abordables.

En commençant avec seulement 150 restaurants dans le centre de Londres, ils se sont rapidement développés et ont changé de marque pour devenir une carte de dégustation au début de 2010 alors qu’ils atteignaient 2 500 restaurants dans tout le pays.

Au début de la récession, ils ont donné aux membres la possibilité d’économiser de l’argent sans compromettre leur mode de vie et ont aidé les restaurants à continuer à commercer dans les moments les plus difficiles depuis une génération.

Aujourd’hui, avec plus de 1 400 000 membres et des milliers de restaurants, ils sont fiers de dire que les membres dépensent actuellement plus de 600 millions de livres sterling par an dans leurs restaurants ; s’assurer que leur proposition de coopérative de restauration reste forte.

La carte de goût s’est considérablement développée depuis sa création et est maintenant le premier club de dîners au Royaume-Uni. Ils restent fidèles à leurs racines, offrant aux membres une valeur et un choix fabuleux, et à nos restaurants une véritable armée de gourmets à travers leurs portes !

Les gens peuvent marquer dans @carte de goût et utilise #HouseOfFood pour une chance de gagner un abonnement de 12 mois et 75 £ de bons de livraison et de collecte.

Les résidents ont été stupéfaits par la peinture murale Crédit : STEPHEN MOYES