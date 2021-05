Des voisins avec Neymar? Les rumeurs entre Messi et PSG se sont à nouveau alimentées alors que la légende de Barcelone «  lance la recherche d’une nouvelle propriété à Paris  »

Le meilleur buteur de tous les temps du Barca, Messi, a commencé la recherche « il y a quelques mois » avec un « critère très spécifique », selon une exclusivité de Mercato.

Le joueur de 33 ans, qui fait face à une décision critique à la fin imminente d’une saison au cours de laquelle son équipe est presque certaine de rater à nouveau le titre de Liga, aurait déjà refusé plusieurs options d’hébergement parce qu’elles « a nécessité quelques travaux ou ajustements pour répondre à sa demande très spécifique ».

Dans le cadre de l’une des sagas de transfert les plus dramatiques de l’histoire du football, Messi a tenté de forcer la sortie de Barcelone à la suite de mauvais résultats et d’une mauvaise gestion sous le président Josep Bartomeu, qui a démissionné en octobre.

Et bien que cela n’ait pas abouti, le numéro 10 refusant de traîner son club d’enfance devant les tribunaux, Manchester City était le plus proche de réussir le coup d’État tandis que le PSG reste la seule autre équipe capable d’égaler n’importe quelle offre salariale des rois de la Premier League. .

Au fur et à mesure que la campagne 2020/2021 avançait, un certain nombre de stars du PSG ont semblé tenter de déstabiliser Messi, qui peut tourner le dos à une relation de 20 ans avec les Catalans le 30 juin gratuitement.

« J’espere, » Son coéquipier argentin, Angel Di Maria, a répondu à Canal + en février, lorsqu’on lui a demandé si son compatriote pouvait le rejoindre au Parc des Princes.

Une agence immobilière très connue en France recherche une villa de luxe à Paris à la demande de Lionel Messi. – le10sports pic.twitter.com/4DWMSpp2VC – Barça Universal (@BarcaUniversal) 13 mai 2021

« Il y a de grandes chances. Nous devons être calmes et laisser les choses évoluer », il ajouta.

Messi aurait pu espérer que le Barça ciblerait le meilleur attaquant Neymar cet été, seulement pour que l’attaquant brésilien signe un nouveau contrat la semaine dernière avec Paris jusqu’en 2025.

Neymar – qui a formé la formidable ligne de front « MSN » triplée avec Messi et Luis Suarez avant de fuir le Barca pour le PSG lorsqu’il est devenu le joueur le plus cher de l’histoire en 2017 – a également exprimé le désir de retrouver l’un de ses amis les plus proches en le jeu.

« Ce que je veux le plus, c’est jouer avec [Messi] encore une fois, pour pouvoir profiter à nouveau d’être sur le terrain avec lui, » a déclaré le Brésilien après une victoire 3-1 en phase de groupes contre Manchester United en Europe en décembre.

« Il pourrait jouer à ma place. Il n’aura aucun problème, j’en suis sûr. Je veux jouer à nouveau avec lui et Je suis sûr que la saison prochaine, nous devons le faire. «

Le nouveau contrat de Neymar met fin aux chances que cela se produise au Camp Nou, mais la perspective que le couple terrorise la Ligue 1 ensemble est toujours bien vivante.

Le rapport souligne que ce n’est pas la première fois que Messi et sa famille recherchent une propriété à Paris.

Si « Dream » de Neymar devait jouer avec Messi, il n’aurait jamais dû partir en premier lieu. Il nous a tous joué pour des imbéciles maintenant plusieurs fois. pic.twitter.com/fjSrUTKnLm – total du Barça (@totalBarca) 8 mai 2021

Des chasses similaires ont eu lieu en 2016 – lorsqu’il aurait acheté une villa de 350 mètres carrés coûtant 10 millions de dollars – et en mars de cette année.

L’entraîneur du Barca, Ronald Koeman, était loin d’être impressionné par les remarques de Di Maria, les appelant « irrespectueux ».

« C’est faux de dire une chose pareille et cela ne fait que réchauffer encore plus le match de la Ligue des champions », le Néerlandais a déclaré avant le début du match nul que le PSG avait gagné 5-2 au total.

🗣️ Ronald Koeman: « C’est irrespectueux que le PSG parle autant de Messi. » pic.twitter.com/6s4rt3qouT – Barça dans le monde (@BarcaWorldwide) 4 février 2021

« Ce n’est pas juste. Je ne pense pas que ce soit respectueux envers Barcelone de parler d’un de nos joueurs. Ils parlent beaucoup de Leo. «

Le six fois Ballon d’Or pourrait simplement chercher à élargir son portefeuille – comme son père, Jordge, l’a fait en juillet 2020 lorsqu’il aurait acheté une maison dans le quartier de Porta Nova à Milan.

Cela a déclenché des histoires selon lesquelles le père et le fils complotaient un transfert vers l’Inter Milan, récemment sacré champion de Serie A, mais le prétendu développement s’est depuis avéré être un peu plus qu’un investissement.