Des voiles blancs, des glissements de terrain et des inondations coupent les routes californiennes

Plus tôt dans la journée et dans la nuit, des portions des principales autoroutes qui traversent les montagnes, y compris l’Interstate 80 et la Route 50, ont été fermées à plusieurs reprises en raison d’embouteillages de véhicules et de conditions de voile blanc. À 12 h 30, heure du Pacifique, une partie de l’Interstate 80 était fermée en raison de la faible visibilité et un tronçon de la Route 50 a été fermé pour contrôle des avalanches.

À basse altitude, les inondations, les glissements de terrain et les chutes d’arbres et de lignes électriques coupent les routes.

A Santa-Cruz, La California Highway Patrol avertie les gens de ne pas conduire à moins que cela ne soit nécessaire et ont déclaré que les menaces comprenaient la chute de câbles et d’arbres, les inondations, les gouffres et les glissements de terrain. À environ 50 miles au sud de San Francisco dans la ville côtière de Pescadero, un glissement de terrain a provoqué une route fermer indéfiniment et un proche partiellement effondré.

Les zones brûlées par les incendies de forêt étaient particulièrement vulnérables aux fortes pluies, notamment à environ 60 miles au nord-ouest de Sacramento à Rumsey Canyon, où une autoroute a été fermée samedi en raison d’un glissement de terrain. M. Mohtes-Chan a déclaré que les zones fortement brûlées étaient vulnérables aux glissements parce que la couche brûlée du sol peut être dure et ressembler à une coquille. Lorsque le sol plus meuble au-dessus de la couche dure devient saturé d’eau, il peut glisser.

Les inondations et les glissements de terrain étaient également préoccupants dans le sud de la Californie, bien que les conditions de tempête de samedi aient été moins graves que dans le nord et le centre de la Californie.

M. Mohtes-Chan a déclaré que les personnes qui doivent voyager devraient se préparer et être conscientes des conditions, qui pourraient inclure des retards de circulation, des inondations et de la poudrerie. Caltrans a une carte en ligne qui montre les conditions de circulation en direct.