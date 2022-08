Des voies réservées aux autobus sur l’autoroute 97 à West Kelowna pourraient réduire les embouteillages

Les voies réservées aux autobus et le transport en commun numérique à la demande sont quelques idées qui font partie de l’examen des services de transport en commun de West Kelowna.

Un rapport présenté au conseil municipal mardi (23 août) met en avant la possibilité d’élargir les accotements de l’autoroute 97 pour des voies réservées aux autobus. La mesure pourrait augmenter le nombre de trajets en transit sur la route 97 de West Kelowna à Kelowna et réduire la congestion du trafic dans la région, selon le rapport.

Des voies d’évitement des files d’attente de transport en commun ont également été suggérées pour aider à réduire les points de pincement de la congestion sur les itinéraires de transport en commun dans la communauté.

Le transport en commun numérique à la demande permettrait aux usagers de demander un service de transport en commun dans une zone spécifique à l’aide d’une application pour smartphone. Le rapport indique que cela donne aux conducteurs la possibilité de modifier leurs itinéraires en fonction de la demande, plutôt que de suivre un itinéraire et un horaire fixes. Le système régional de Kelowna a été identifié par BC Transit comme l’une des deux régions de la province où le transport en commun à la demande peut être possible.

Le Conseil reçoit le rapport pour information.

