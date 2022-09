Des visuels montrent une énorme explosion dans l’atmosphère du soleil

Une vidéo qui a récemment fait surface sur les réseaux sociaux prétend montrer que le Soleil favorise un phénomène énervant. Le Soleil, à maintes reprises, est témoin d’éjections de masse coronale (CME) différant par les degrés d’intensité. Alors que certaines CME sont seulement détectables mais pas efficaces, certaines sont si extrêmes que les effets du phénomène sont également observés sur Terre.

Dans le clip qui devient viral, on voit la surface du Soleil boursoufler d’une myriade de gaz à haute température et éclater soudainement dans une explosion géante. L’intensité de l’explosion est évidente par les ondes de choc qu’elle laisse derrière elle. Assez similaires, mais nettement plus fortes, que celles produites par les explosions nucléaires, les ondes de choc sur le Soleil se développent rapidement avant de fusionner avec la surface.

La légende accompagnant le clip, sur Reddit, disait: “L’ampleur de cette onde de choc suite à une explosion au soleil lors d’une éruption solaire dépasse l’entendement.” Regardez le clip effrayant ici:

Depuis son partage, la vidéo a réussi à accumuler une myriade de réactions et près de 15 000 votes positifs. Les internautes ont été choqués de voir la magnanimité des ondes de choc provoquées par l’explosion.

Un utilisateur a écrit : “Oui, cette onde de choc est plus grande que la Terre dans son ensemble.” Un autre utilisateur est intervenu et a déclaré: «Je me demandais en déplacement de volume, combien de Terre cela vaudrait. Avez-vous une idée?” “Plus je vois des choses comme ça, plus je suis convaincu que l’univers est juste plein de magie qui se passe en même temps”, a commenté un utilisateur. “Cette onde de choc désintégrerait littéralement la planète entière”, a déclaré un autre.

Bien que non confirmés, les visuels pourraient être ceux de l’explosion que le vaisseau spatial STEREO-A de la NASA a enregistrée le 5 septembre. L’explosion a provoqué une CME importante et a entraîné l’éruption d’énormes quantités de plasma et d’activité magnétique de l’atmosphère du Soleil. L’explosion était située de l’autre côté du soleil.

