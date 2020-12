«Tous ceux qui montent dans ces fauteuils roulants partent avec le sourire», déclare Guzmán. « Ils apprennent également ce que c’est que d’être dans la peau d’une personne handicapée. »

Les voyages en fauteuil roulant une fois par semaine que Guzman mène sont la dernière attraction touristique d’une ville qui perd lentement sa réputation de violence liée à la drogue et est devenue l’une des destinations les plus visitées de Colombie.

Ils sont organisés par MATT – qui signifie Mobilité, Accessibilité, Temps et Travail – une start-up fondée l’année dernière dans le but de créer des emplois pour les personnes handicapées.

Pour l’équivalent de 25 $, les deux peuvent et ne peuvent pas marcher sur les fauteuils roulants électriques et faire la visite de trois heures des parcs riverains, qui comprend des arrêts dans un café et un bar de dégustation de bière. Les appareils accélèrent rapidement et peuvent atteindre des vitesses de 30 km / h (19 mph).

«Nous pensons que ce sera une proposition gagnante dans le domaine de l’éducation et de l’inclusion», a déclaré le fondateur Martín Londoño.

Les visites ont commencé en octobre et leurs itinéraires sont toujours en cours de mise à jour. Londoño a déclaré qu’il souhaitait les offrir plus tôt cette année, mais a dû retarder le lancement en raison de la pandémie de coronavirus et des restrictions de voyage imposées par le gouvernement colombien, qui ont été levées en septembre.

Construits et conçus avec l’aide d’ateliers de vélos locaux, les vélos à main sont alimentés par des batteries rechargeables et peuvent être attachés à des fauteuils roulants avec des barres et des crochets métalliques. La direction et les freins sont comme ceux d’un vélo ordinaire, tandis que l’accélération ne nécessite qu’un bouton sur l’une des poignées.

Londoño, 31 ans, a commencé à utiliser des vélos à main il y a quatre ans pour améliorer sa propre mobilité. Il a perdu l’usage de ses jambes après s’être cassé la moelle épinière dans un accident de la route à l’âge de 18 ans.

Londoño s’est inspiré de Batec, une entreprise espagnole qui fabrique et vend des vélos à main électriques pour entre 4 000 et 6 000 euros. Il voulait faire une version plus abordable pour les gens en Colombie, où le salaire minimum est d’environ 250 $ par mois.

Après plusieurs tentatives, Londoño a réussi à se construire un handbike fonctionnel, mais ses tentatives de les vendre pour environ 2000 $ ont échoué.

«Nous avons réalisé que la plupart des personnes handicapées en Colombie ont des revenus très maigres», a déclaré Londoño, qui a grandi dans une région riche de Medellin et est diplômé d’une école internationale. «Ils sont au chômage et beaucoup n’ont même pas les moyens de se payer un fauteuil roulant ordinaire.

Londoño a changé son modèle d’entreprise et a fondé MATT. Avec ses économies et celles de ses partenaires commerciaux, Londoño a construit une flotte de 15 vélos manuels. Trois d’entre eux ont été loués à des personnes handicapées qui travaillent pour un service de livraison mis en place par MATT cette année.

Londoño facture aux chauffeurs-livreurs des frais mensuels de 90 $ et dit qu’ils peuvent garder les vélos à main dès qu’ils les paient.

MATT utilisera les vélos à main restants pour son voyage en fauteuil roulant, qui en est encore à ses débuts et devra rivaliser avec des attractions plus célèbres, notamment des visites guidées de lieux liés au baron de la drogue Pablo Escobar, un musée présentant les la montagne escarpée monte dans une forêt nuageuse immaculée.

Londoño dit qu’il essaie de promouvoir sa tournée sur les réseaux sociaux tout en établissant des partenariats avec des voyagistes locaux. Il rêve de faire des voyages en fauteuil roulant vers d’autres villes de Colombie, d’Amérique latine et des États-Unis.

«C’est une autre façon de montrer comment notre ville évolue», a déclaré Valeria Toro, une agence de voyage à Medellin qui souhaite la proposer aux agences de voyages à l’étranger. « C’est une expérience que les gens n’oublieront pas de sitôt lorsqu’ils rentreront chez eux. »