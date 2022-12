Des virus «zombies» fondent à cause de la fonte du pergélisol en Russie

Commentez cette histoire Commentaire

Le dégel du pergélisol dû au changement climatique pourrait exposer un vaste stock de virus anciens, selon une équipe de chercheurs européens, qui affirment avoir trouvé 13 agents pathogènes jusque-là inconnus qui avaient été piégés dans le sol auparavant gelé de la vaste région sibérienne de la Russie. Les scientifiques ont trouvé un virus qui, selon eux, s’était échoué sous un lac il y a plus de 48 500 ans, ont-ils déclaré, soulignant un nouveau danger potentiel d’une planète qui se réchauffe : ce qu’ils ont appelé virus « zombies ».

La même équipe de chercheurs français, russes et allemands avait précédemment isolé des virus anciens du pergélisol et publié ses découvertes en 2015. Cette La concentration de virus frais suggère que ces agents pathogènes sont probablement plus courants dans la toundra qu’on ne le pensait auparavant, suggèrent-ils dans une étude préimprimée qu’ils ont publiée le mois dernier sur le site Web BioRxiv, un portail où de nombreux scientifiques diffusent leurs recherches avant qu’elles ne soient acceptées dans une revue scientifique .

“Chaque fois que nous regardons, nous trouvons un virus”, a déclaré Jean-Michel Claverie, co-auteur de l’étude et professeur émérite de virologie à Aix-Marseille Université en France, lors d’un entretien téléphonique. « C’est chose faite. On sait qu’à chaque fois qu’on va chercher des virus, des virus infectieux dans le pergélisol, on va en trouver.

Bien que ceux qu’ils ont étudiés n’étaient infectieux que pour les amibes, les chercheurs a déclaré qu’il y avait un risque que d’autres virus piégés dans le pergélisol pendant des millénaires puissent se propager aux humains et à d’autres animaux.

Des virologues qui n’étaient pas impliqués dans la recherche ont déclaré que le spectre de futures pandémies se déchaînait dans les rangs de la steppe sibérienne faible sur la liste des actuels menaces pour la santé publique. La plupart des virus nouveaux – ou anciens – ne sont pas dangereux, et ceux qui survivent au congélateur pendant des milliers d’années ont tendance à ne pas appartenir à la catégorie des coronavirus et autres virus hautement infectieux qui conduisent à des pandémies, ont-ils déclaré.

Les conclusions de l’équipe européenne ont pas encore fait l’objet d’un examen par les pairs. Mais des virologues indépendants ont déclaré que leur les conclusions semblaient plausibles et reposaient sur les mêmes techniques qui ont produit d’autres résultats vérifiés.

Les risques liés aux virus refoulés dans l’Arctique valent la peine d’être surveillés, ont déclaré plusieurs scientifiques. La variole, par exemple, a une structure génétique qui peut résister à une congélation à long terme, et si des gens tombent sur les cadavres décongelés de victimes de la variole, il y a une chance qu’ils soient à nouveau infectés. D’autres catégories de virus – comme les coronavirus qui causent le covid-19 – sont plus fragiles et moins susceptibles de survivre au congélateur.

“Dans la nature, nous avons un grand congélateur naturel, qui est le pergélisol sibérien”, a déclaré Paulo Verardi, un virologue qui dirige le département de pathobiologie et de sciences vétérinaires de l’Université du Connecticut. “Et cela peut être un peu inquiétant”, surtout si les agents pathogènes sont congelés à l’intérieur des animaux ou des personnes, a-t-il déclaré.

Mais, a-t-il dit, “si vous faites l’évaluation des risques, c’est très faible”, a-t-il ajouté. “Nous avons beaucoup plus de choses à craindre en ce moment.”

Pour les recherches les plus récentes, l’équipe européenne a prélevé des échantillons sur plusieurs sites en Sibérie sur une série d’années à partir de 2015. Les virus qu’ils ont trouvés – d’un type inhabituellement grand qui infecte les amibes – étaient les derniers milliers actifs, et dans certains cas, des dizaines il y a des milliers d’années. Certains des échantillons se trouvaient dans le sol ou les rivières, bien que l’un des virus ciblant l’amibe ait été trouvé dans les restes intestinaux congelés d’un loup sibérien d’il y a au moins 27 000 ans, a déclaré l’équipe.

Les chercheurs ont utilisé des amibes comme “appâts à virus”, ont-ils déclaré, car ils pensaient que ce serait un bon moyen de rechercher des virus sans propager ceux qui pourraient se propager aux animaux ou aux humains. Mais ils ont dit que cela ne signifiait pas ces les virus n’existaient pas dans la toundra gelée.

Le réchauffement radical laisse des millions de personnes sur un sol instable

La Sibérie se réchauffe à l’un des taux les plus rapides sur Terre, environ quatre fois la moyenne mondiale. Pendant de nombreux étés récents, il a été en proie à des incendies de forêt et à des températures atteignant 100 degrés Fahrenheit. Et son pergélisol – un sol tellement froid qu’il reste gelé même tout l’été – dégèle rapidement. Cela signifie que des organismes qui ont été enfermés pendant des milliers d’années sont maintenant exposés, car de plus longues périodes de dégivrage à la surface du sol permettent aux objets qui avaient été piégés en dessous de remonter vers le haut.

Les chercheurs affirment que le risque que des humains tombent sur des carcasses d’humains ou d’animaux augmente, en particulier en Russie, dont l’extrême nord est plus densément peuplé que les régions arctiques d’autres pays. L’équipe ont rassemblé certains de leurs échantillons à Iakoutsk, une capitale régionale et l’une des villes russes à la croissance la plus rapide en raison d’un boom minier.

Le réchauffement le pergélisol a déjà été blâmé pour des épidémies de maladies infectieuses. Une épidémie d’anthrax en 2016 a frappé un village sibérien isolé et était liée à une carcasse de renne de 75 ans qui avait émergé du sol gelé. Mais l’anthrax, qui n’est pas un virus, n’est pas propre à la Sibérie et il est peu probable qu’il provoque des pandémies généralisées.

De nombreux virologues se disent plus préoccupés par les virus qui circulent actuellement parmi les humains que par le risque de virus inhabituels provenant du pergélisol.

De nouveaux microbes émergent ou réapparaissent tout le temps, a déclaré Anthony S. Fauci, directeur de l’Institut national des allergies et des maladies infectieuses, au Washington Post en 2015, lorsque les premières découvertes des chercheurs sur le pergélisol sont sorties.

“C’est un fait de notre planète et de notre existence”, a-t-il déclaré. “La découverte de nouveaux virus dans le pergélisol n’est pas très différente de tout cela. Sa pertinence dépendra d’une séquence d’événements improbables : Le virus du pergélisol doit pouvoir infecter l’homme, il doit ensuite [cause disease], et il doit pouvoir se propager efficacement d’homme à homme. Cela peut arriver, mais c’est très peu probable. »

Plus problématiques, selon de nombreux virologues, sont les virus modernes qui infectent les gens et entraînent des maladies parfois difficiles à contrôler, comme Ebola, le choléra, la dengue et même la grippe ordinaire. Il est peu probable que les virus qui causent des maladies chez les humains survivent au cycle répété de dégivrage et de congélation qui se produit à la surface du pergélisol. Et la propagation des moustiques et des tiques qui a été liée au réchauffement climatique est plus susceptible d’infecter les humains avec des agents pathogènes, selon certains experts.

Un virus éteint “semble être un faible risque par rapport au grand nombre de virus qui circulent parmi les vertébrés à travers le monde, et qui se sont révélés être de véritables menaces dans le passé, et où des événements similaires pourraient se produire à l’avenir, comme nous le faisons encore aujourd’hui. manquent de cadre pour les reconnaître à l’avance », a déclaré Colin Parrish, virologue à l’Université Cornell, qui est également président de l’American Society for Virology.