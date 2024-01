Des virus « zombies » arctiques en Sibérie pourraient un jour être libérés par le réchauffement climatique de la Terre et déclencher une nouvelle pandémie, préviennent les scientifiques

D’anciens microbes piégés dans le pergélisol pourraient bientôt être libérés, selon des scientifiques

Le réchauffement climatique a entraîné une augmentation du transport maritime en Sibérie et dans d’autres régions de l’Arctique

Cela pourrait entraîner une nouvelle fonte du pergélisol, risquant ainsi une nouvelle pandémie mondiale.







Les scientifiques ont prévenu que d’anciens « virus zombies » piégés dans le permafrost en Sibérie pourraient bientôt être libérés et provoquer une nouvelle pandémie mortelle à mesure que le trafic maritime augmente dans la région.

Les scientifiques savent depuis des années que les « microbes Mathusalem », des cellules qui sont restées dormantes dans le pergélisol pendant des dizaines de milliers d’années, courent le risque de se propager et de se propager comme une traînée de poudre si elles sont retirées de leurs confins glacés.

Mais ils ont commencé à avertir que 2023 étant l’année la plus chaude jamais enregistrée – de loin – depuis le début des relevés mondiaux en 1850, le risque d’une pandémie mortelle causée par des virus zombies est plus élevé que jamais, car de plus en plus de pergélisol, qui couvre un quart de l’hémisphère nord, est en train de fondre.

Le Fonds mondial pour la nature (WWF) rapporte que la température moyenne de l’Arctique a déjà augmenté à un rythme trois fois supérieur à la moyenne mondiale et qu’il s’agit de la région où le taux de changement de température moyenne est le plus élevé.

Jean-Michel Claverie, généticien à l’université d’Aix-Marseille dans le sud de la France, a déclaré à l’Observer : « Le point crucial du pergélisol est qu’il fait froid, sombre et manque d’oxygène, ce qui est parfait pour préserver le matériel biologique.

Les scientifiques savent depuis des années que les « microbes Mathusalem », des cellules qui sont restées dormantes dans le pergélisol pendant des dizaines de milliers d’années, risquent de se propager et de se propager comme une traînée de poudre.

L’augmentation du transport maritime dans la région, provoquée par le réchauffement climatique, pourrait libérer davantage d’agents pathogènes anciens extrêmement difficiles à combattre.

“Vous pourriez mettre un yaourt dans le pergélisol et il serait peut-être encore comestible 50 000 ans plus tard.”

Il a déclaré que la disparition de la banquise arctique, provoquée par le réchauffement climatique, constituait un risque énorme pour la santé humaine.

« Cela permet une augmentation du transport maritime, du trafic et du développement industriel en Sibérie. D’énormes opérations minières sont prévues et vont creuser de vastes trous dans le profond pergélisol pour extraire du pétrole et des minerais”, a-t-il déclaré au journal.

«Ces opérations libéreront de grandes quantités d’agents pathogènes qui y prospèrent encore.» Les mineurs entreront et respireront les virus. Les effets pourraient être catastrophiques.

Les scientifiques parlent depuis longtemps du risque d’introduction d’anciens pathogènes dans le monde moderne, affirmant qu’ils pourraient être extrêmement difficiles à combattre, compte tenu de leur différence avec les pathogènes modernes.

Les scientifiques affirment que la disparition de la banquise arctique, causée par le réchauffement climatique, constitue un risque énorme pour la santé humaine.

Claverie, avec une équipe d’autres scientifiques, a déjà publié des recherches montrant qu’environ un agent pathogène ancien sur cent provoquait des perturbations majeures des écosystèmes.

Bien que ce nombre semble faible, les recherches de l’équipe affirment que quatre sextillions de cellules s’échappent du pergélisol chaque année au rythme actuel.

« Un pour cent de 4 sextillions est un chiffre que la plupart des gens ne peuvent même pas concevoir. Il y a tellement d’opportunités pour que cela se produise.

“La probabilité est rare pour un virus individuel, mais il existe de nombreux virus potentiels”, a déclaré précédemment Corey Bradshaw, directeur du laboratoire d’écologie mondiale de l’université de Flinders en Australie. CNN.

L’année dernière, des scientifiques de Russie, d’Allemagne et de France ont identifié six maladies anciennes piégées dans le permafrost et susceptibles de causer des ravages incalculables dans le monde.