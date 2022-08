Des villes ukrainiennes bombardées, dont 1 près d’une centrale nucléaire

De puissantes explosions ont secoué jeudi la ville de Mykolaïv, dans le sud de l’Ukraine, et une ville proche de la plus grande centrale nucléaire du pays a subi un déluge de bombardements au milieu d’attaques russes dans plusieurs régions, a annoncé le bureau présidentiel ukrainien.

Au moins quatre civils ont été tués et 10 autres blessés en 24 heures, avec neuf régions ukrainiennes sous le feu, a indiqué le bureau dans sa mise à jour quotidienne.

La ville orientale de Donetsk, tenue par les séparatistes, a également été bombardée, les autorités locales soutenues par la Russie affirmant que six personnes avaient été tuées.

Kyiv a déclaré que deux quartiers de Mykolaïv, qui ont été fréquemment ciblés ces dernières semaines, ont été bombardés.

Les forces russes auraient tiré 60 roquettes sur Nikopol, dans la région centrale de Dnipropetrovsk. Une cinquantaine de bâtiments résidentiels ont été endommagés dans la ville de 107 000 habitants et des projectiles ont touché des lignes électriques, laissant les habitants de la ville sans électricité, selon les autorités ukrainiennes.

Nikopol est situé de l’autre côté du fleuve Dniepr depuis la centrale nucléaire de Zaporizhzhia, qui a été reprise par les troupes russes au début de la guerre.

Les experts de l’Institut américain pour l’étude de la guerre estiment que la Russie bombarde intentionnellement la région, « mettant l’Ukraine dans une position difficile ».

“Soit l’Ukraine riposte, risquant une condamnation internationale et un incident nucléaire (ce que les forces ukrainiennes sont peu susceptibles de faire), soit les forces ukrainiennes permettent aux forces russes de continuer à tirer sur les positions ukrainiennes depuis une “zone de sécurité” efficace”, indique le dernier rapport de l’Institut.

Plus tôt cette semaine, le chef de l’agence de surveillance nucléaire des Nations Unies a exprimé son inquiétude face à la situation à l’usine de Zaporizhzhia.

Le porte-parole du ministère russe de la Défense, le lieutenant-général Igor Konashenkov, a déclaré jeudi que l’armée russe avait frappé deux dépôts de munitions ukrainiens près du village de Novoivanivka dans la région de Zaporizhzhia et un dépôt de carburant près de la gare de Zaporizhzhia.

Dans le nord de l’Ukraine, la deuxième plus grande ville du pays, Kharkiv, était bombardée depuis la Russie, a indiqué le bureau présidentiel. Plusieurs installations industrielles ont été touchées dans la ville, qui a été une cible fréquente. Dans la ville voisine de Chuhuiv, une roquette a touché un immeuble résidentiel de cinq étages.

Dans la région orientale de Donetsk, où les combats se sont concentrés ces dernières semaines, des immeubles résidentiels ont été bombardés dans toutes les grandes villes et une école a été détruite dans le village d’Ocheretyne. La région se débat sans approvisionnement en gaz et, en partie, sans approvisionnement en électricité et en eau ; ses habitants sont évacués.

Dans la ville de Donetsk, les autorités séparatistes soutenues par la Russie ont accusé les forces ukrainiennes d’avoir bombardé jeudi le centre de la ville. La zone touchée se trouvait près d’un théâtre où se tenait une cérémonie d’adieu pour un éminent officier séparatiste tué il y a quelques jours. Le maire de Donetsk, Alexei Kulemzin, a déclaré que six personnes avaient été tuées et sept autres blessées.

Mykhailo Podolyak, conseiller du président ukrainien Volodymyr Zelenskyy, a nié toute implication ukrainienne. Il a allégué, sans fournir de preuve, que les forces russes ou séparatistes étaient responsables du bombardement.

La Russie et l’Ukraine se sont mutuellement accusées à plusieurs reprises de tirer sur des territoires sous leur propre contrôle.

Les forces russes se sont déjà emparées de la région de Lougansk voisine de Donetsk. Son gouverneur ukrainien, Serhiy Haidai, a déclaré sur les réseaux sociaux que les résidents locaux sont mobilisés pour lutter contre les forces de Kyiv et que “même les travailleurs indispensables des mines sont pris”.

Les autorités ukrainiennes ont signalé un autre enlèvement d’un maire qui aurait refusé de collaborer avec les Russes dans la région méridionale de Kherson, qui est également presque entièrement occupée.

L’enlèvement signalé de Serhiy Lyakhno, le maire du village de Hornostaivka, intervient alors que la Russie rassemble davantage de troupes dans la région en prévision d’une contre-offensive de Kyiv et avant un référendum prévu sur l’intégration de la région à la Russie.

Susie Blann, Associated Press

