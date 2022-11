Des villes ukrainiennes attaquées par des frappes russes

Kyiv, Ukraine –

Les frappes aériennes russes visant l’énergie et d’autres installations ont secoué l’Ukraine d’est en ouest mardi, provoquant de larges pannes d’électricité. Un haut responsable a averti que la situation était “critique” et a exhorté les Ukrainiens à “s’accrocher” alors que les quartiers s’assombrissaient.

L’assaut aérien, qui a fait au moins un mort dans un immeuble résidentiel de la capitale, Kyiv, a suivi des jours d’euphorie en Ukraine déclenchés par l’un de ses plus grands succès militaires de la guerre de près de neuf mois – la reprise la semaine dernière du ville méridionale de Kherson.

Au moins une douzaine de régions ont signalé des grèves, qui ont provoqué de multiples coupures de courant d’urgence.

Un porte-parole de l’armée de l’air ukrainienne a déclaré que la Russie avait tiré une centaine de missiles. Le président Volodymyr Zelenskyy a fixé le nombre à 85.

Zelenskyy a averti que d’autres attaques pourraient se produire, mais a juré avec défi, en agitant le poing : “Nous survivrons à tout.”

Un haut responsable, Kyrylo Timochenko, a déclaré que le barrage était “une autre attaque planifiée contre les infrastructures énergétiques”.

“La plupart des coups ont été enregistrés dans le centre et le nord du pays. Dans la capitale, la situation est très difficile”, a écrit Timochenko sur Telegram.

C’était difficile ailleurs aussi.

Alors que ses pertes sur le champ de bataille augmentent, la Russie a de plus en plus eu recours ces derniers mois au réseau électrique ukrainien, espérant apparemment transformer l’approche de l’hiver en une arme en laissant les gens dans le froid et l’obscurité.

Alors que ville après ville signalaient des attaques, Timochenko a appelé les Ukrainiens à s’accrocher et a reconnu la gravité de la situation.

Parmi les régions où les responsables ont signalé des grèves figurent Lviv, Zhytomyr, Khmelnytskyi et Rivne à l’ouest, et Kharkiv, la deuxième plus grande ville d’Ukraine au nord-est. Plusieurs frappes de missiles ont également touché Kryvyi Rih, la ville natale de Zelensky, selon son maire, Oleksandr Vilkul.

À Kyiv, le maire Vitali Klitschko a déclaré que les autorités avaient trouvé un corps dans l’un des trois immeubles résidentiels frappés dans la capitale, où des coupures de courant d’urgence avaient également été annoncées par le fournisseur d’électricité DTEK.

Une vidéo publiée par un assistant présidentiel montrait un immeuble apparemment résidentiel de cinq étages à Kyiv en feu, avec des flammes léchant des appartements. Klitschko a déclaré que des unités de défense aérienne avaient également abattu des missiles.

L’Ukraine a connu une période de calme relatif depuis les précédentes vagues d’attaques de drones et de missiles il y a plusieurs semaines.

Les frappes ont eu lieu alors que les autorités travaillaient déjà avec acharnement pour remettre Kherson sur pied et commençaient à enquêter sur les allégations d’abus russes là-bas et dans ses environs.

La ville du sud est sans électricité ni eau, et la chef de la mission de surveillance du bureau des droits de l’homme de l’ONU en Ukraine, Matilda Bogner, a dénoncé mardi une “situation humanitaire désastreuse” dans cette ville.

S’exprimant depuis Kyiv, Bogner a déclaré que ses équipes envisageaient de se rendre à Kherson pour tenter de vérifier les allégations de près de 80 cas de disparitions forcées et de détentions arbitraires qui se sont produites dans la région et “comprendre si l’ampleur est en fait plus grande que ce que nous avons déjà documenté.”

Le chef de la police nationale d’Ukraine, Igor Klymenko, a déclaré que les autorités allaient commencer à enquêter sur les rapports des habitants de Kherson selon lesquels les forces russes auraient installé au moins trois sites de torture présumés dans des parties désormais libérées de la région élargie de Kherson et que “notre peuple pourrait avoir y ont été détenus et torturés. »

“Le déminage est actuellement en cours. Après cela, je pense qu’aujourd’hui, les actions d’enquête vont commencer”, a-t-il déclaré à la télévision ukrainienne.

La reprise de Kherson a été l’un des plus grands succès de l’Ukraine lors de l’invasion russe de près de 9 mois et a porté un autre coup dur au Kremlin. Mais de grandes parties de l’est et du sud de l’Ukraine restent sous contrôle russe et les combats se poursuivent.

Zelenskyy a comparé mardi la reprise du Kherson aux débarquements alliés en France le jour J de la Seconde Guerre mondiale, affirmant que les deux étaient des tournants sur la voie d’une éventuelle victoire.

“C’est comme, par exemple, le jour J – le débarquement des Alliés en Normandie. Ce n’était pas encore un point final dans la lutte contre le mal, mais cela déterminait déjà tout le cours ultérieur des événements. C’est exactement ce que nous sommes. maintenant », a-t-il déclaré dans une allocution vidéo lors d’un sommet du G20 en Indonésie.

La libération de Kherson – la seule capitale provinciale dont Moscou s’était emparé – avait déclenché des jours de fête en Ukraine et permis aux familles d’être réunies pour la première fois depuis des mois. Mais à l’approche de l’hiver, les 80 000 habitants restants de la ville se retrouvent sans chauffage, sans eau ni électricité, et à court de nourriture et de médicaments.

Pourtant, le président américain Joe Biden l’a qualifié de “victoire significative” pour l’Ukraine. S’exprimant en marge du sommet du G20, Biden a ajouté : “Nous allons continuer à donner au peuple ukrainien la capacité de se défendre”.

Zelenskyy a mis en garde contre d’éventuelles nouvelles plus sombres à venir.

« Partout, lorsque nous libérons notre terre, nous voyons une chose : la Russie laisse derrière elle des chambres de torture et des enterrements collectifs. … Combien de fosses communes y a-t-il sur le territoire qui reste sous le contrôle de la Russie ? a demandé Zelensky.

Joanna Kozlowska à Londres et Jamey Keaten à Genève ont contribué à cette histoire.