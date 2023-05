Des villes espagnoles évacuées alors qu’un incendie de forêt intentionnel se déchire dans l’ouest du pays

Quelque 700 personnes ont été évacuées de quatre petites villes de l’ouest de l’Espagne en raison d’un incendie de forêt attisé par des vents violents qui a rasé quelque 20 000 acres, ont annoncé vendredi des responsables.

Plus de 400 pompiers, dont 50 agents de l’unité d’urgence militaire de l’armée, se battent pour maîtriser l’incendie à Las Hurdes, une région vallonnée à l’ouest de Madrid.

Les responsables soupçonnent que l’incendie, qui a commencé mercredi soir, a été déclenché intentionnellement car ils disent que deux incendies distincts ont éclaté presque simultanément.

L’ESPAGNE A CONNU LE MOIS D’AVRIL LE PLUS CHAUD ET LE PLUS SEC ENREGISTRÉ DANS LE PAYS

Le président de la région environnante d’Estrémadure, Guillermo Fernández Vara, a déclaré que la personne responsable « savait très bien ce qu’elle faisait » pour causer le plus de dégâts en déclenchant l’incendie la nuit, le rendant plus difficile à éteindre.

La police et les autorités pensent que de nombreux incendies de forêt en Espagne ont été déclenchés intentionnellement. On dit que les raisons pour lesquelles varient.

Fernández Vara a déclaré que le problème vendredi n’était pas un manque de moyens pour lutter contre l’incendie, mais les vents.

LE PREMIER MINISTRE ESPAGNOL DIT QUE LA SÉCHERESSE EST DEVENUE L’UNE DES PRINCIPALES PRÉOCCUPATIONS DU PAYS

« Avec des vents de 40 mph, il est difficile de prédire comment cela va évoluer », a-t-il déclaré aux journalistes, ajoutant que les pins de la région étaient de virtuels « bidons d’essence, lance-flammes ».

Quelque 666 000 acres ont brûlé l’année dernière en Espagne, faisant de 2022 sa pire année de destruction par les incendies depuis 1994, selon les statistiques gouvernementales. C’était trois fois la moyenne nationale de la dernière décennie.

CLIQUEZ ICI POUR OBTENIR L’APPLICATION FOX NEWS

Selon le service d’observation par satellite Copernicus de l’Union européenne, l’Espagne a représenté 35% de toutes les terres brûlées lors des incendies de forêt en Europe l’année dernière.

L’Espagne a enregistré le mois dernier son mois d’avril le plus chaud et le plus sec et près de 30% du pays est maintenant en « urgence » ou « alerte » de sécheresse.