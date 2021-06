La pandémie touchant toutes les sphères de la vie, l’élargissement de la polarisation sociale ne peut être ignoré. Les restrictions aux déplacements et la libre circulation des personnes d’une ville à une autre ont alimenté la déconnexion sociale et l’isolement extrême. Dans le but d’aider les habitants de toutes les villes à rester connectés, des villes de Pologne et de Lituanie ont eu recours à la technologie. La ville de Vilnius et Lublin ont installé des portails de science-fiction en temps réel qui diffusent des images en direct entre deux villes.

Un portail d’aspect futuriste qui semble tout droit sorti d’un film de science-fiction est un écran circulaire avec des caméras et une connexion Internet qui permet aux gens de voir ce qui se passe dans un endroit parallèle. Selon les ingénieurs, ils ont choisi une conception circulaire pour l’appareil car il est largement reconnu comme un symbole de science-fiction pour le « pont » visuel. Comme il ressemble à la roue du temps, l’appareil aidera une personne à voyager et à vivre la réalité de l’autre côté de ce pont. Les créateurs ont également donné un design et une esthétique minimalistes à l’appareil pour en faire une représentation d’une ville future.

Les appareils installés à côté de la gare de Vilnius et de la place centrale de Lublin aident les habitants des deux villes à entrer en contact en temps réel.

Futuristinis „Portalas“ sujungė Vilnių 🇱🇹 ir Liubliną 🇵🇱.Vilniuje gimęs projektas Portalas – tai šiuolaikinis bendruomenės katalizatorius, kuriuo tikimasi skleisti vienybės žinutomsęttitrauti tares žinutomsętigitrauti tares pic.twitter.com/vMUs5hECQS – PL en Lituanie 🇵🇱 (@PLinLith Lithuania) 27 mai 2021

Après cinq ans de brainstorming, le projet est devenu réalité et un portail sur la place de la gare de Vilnius a été installé le 26 mai.

Le projet a été conçu et réalisé par des ingénieurs du centre de fabrication LinkMenų de Vilnius Tech. Selon ses organisateurs, le dispositif futuriste est censé servir de pont visuel qui unifie des personnes de cultures différentes et vise à promouvoir la collaboration et l’harmonie mondiales.

Benediktas Gylys, président de la Fondation Benediktas Gylys a déclaré dans un communiqué de presse que, alors que l’humanité est confrontée à de nombreux défis potentiellement mortels tels que la polarisation sociale, le changement climatique ou des problèmes économiques, elle a décidé de donner vie à l’idée de PORTAL. C’est un pont qui unifie et aide les gens à s’élever au-dessus des préjugés et des désaccords qui appartiennent au passé.

L’appareil de science-fiction n’est pas un projet ponctuel, car les organisateurs prévoient d’installer des dizaines d’appareils de ce type à travers l’Europe pour connecter davantage le monde dans un proche avenir.

