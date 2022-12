Des villes d’Asie prêtes pour les fêtes du Nouvel An après l’interruption de COVID

MELBOURNE, Australie (AP) – Les fêtards ont commencé à se rassembler dans les principaux centres-villes de la région Asie-Pacifique pour célébrer le premier nouvel an sans restrictions COVID-19 depuis le début de la pandémie en 2020.

Alors que le COVID-19 continue de causer la mort et la consternation, en particulier en Chine, qui lutte contre une flambée des infections à l’échelle nationale après avoir soudainement assoupli les mesures anti-épidémiques, les autorités traitent désormais le virus comme une menace avec laquelle les gens vivent.

Des célébrations ont lieu sur la Grande Muraille de Pékin, tandis qu’à Shanghai, les autorités ont déclaré que la circulation serait arrêtée le long du front de mer Bund pour permettre aux piétons de se rassembler le soir du Nouvel An. Shanghai Disneyland organisera également un feu d’artifice spécial pour accueillir 2023.

Plus d’un million de personnes devraient se rassembler le long du front de mer de Sydney pour une célébration de plusieurs millions de dollars basée sur les thèmes de la diversité et de l’inclusion.

Les organisateurs ont déclaré qu’une cascade arc-en-ciel serait une caractéristique importante de la fête du Nouvel An. Plus de 7 000 feux d’artifice seront lancés du haut du pont du port de Sydney et 2 000 autres depuis l’opéra voisin.

C’est la “fête que Sydney mérite”, a déclaré Stephen Gilby, producteur des grands événements et festivals de la ville, au Sydney Morning Herald.

« Nous avons eu quelques années assez difficiles ; nous sommes absolument ravis cette année de pouvoir accueillir de nouveau les gens sur les rives du port de Sydney pour les célèbres célébrations du Nouvel An à Sydney », a-t-il déclaré.

À Melbourne, la deuxième plus grande ville d’Australie, les organisateurs ont organisé un feu d’artifice familial le long de la rivière Yarra alors que le crépuscule tombe avant une deuxième session à minuit.

La nation pacifique de Kiribati sera le premier pays à saluer la nouvelle année, avec une heure d’avance sur 2023 pour ses voisins, dont la Nouvelle-Zélande.

À Auckland, de grandes foules sont attendues sous la Sky Tower, où un compte à rebours de 10 secondes jusqu’à minuit précédera un feu d’artifice pour accueillir la nouvelle année.

Les célébrations dans la plus grande ville de Nouvelle-Zélande devraient être bien accueillies après que COVID-19 les ait forcées à être annulées il y a un an. Les autorités s’attendent à ce que les fêtards se rassemblent à plusieurs points de vue à travers la ville, y compris Devonport, qui permet d’avoir une vue sur les festivités à travers le port.

Les autres caractéristiques comprennent un spectacle de lumière laser et d’animation, qui comprendra plusieurs points de repère à Auckland.

La plupart des capitales des États australiens ont bénéficié d’un temps clément jusqu’à minuit, mais les prévisions d’orages violents et de vents ont étouffé les célébrations à Darwin, dans le Territoire du Nord.

Les inondations dans la partie supérieure tropicale de l’Australie, qui connaît actuellement sa saison des pluies, ont forcé l’évacuation d’une vingtaine de personnes vivant dans la ville d’Urandangi dans l’Outback Queensland.

D’autres villes du pays sont également confrontées à des problèmes d’inondation jusqu’en 2023 après des précipitations plus élevées que d’habitude dans de grandes parties de l’Australie.

L’assistant de presse d’Associated Press, Henry Hou à Pékin, a contribué à ce rapport.

The Associated Press