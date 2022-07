Des villes d’Allemagne limitent le chauffage et éteignent les projecteurs pour économiser du gaz alors que la Russie réduit l’approvisionnement en carburant

La capitale allemande Berlin éteint 1 400 projecteurs mettant en valeur des monuments et des bâtiments historiques.

Munich et Hanovre prennent des mesures similaires, notamment en limitant le chauffage avant l’hiver.

L’Allemagne est confrontée à une crise énergétique alors que le principal fournisseur russe a réduit son approvisionnement en gaz naturel.

Les villes d’Allemagne éteignent les lumières et le chauffage afin d’économiser le gaz naturel et de constituer des réserves avant l’hiver.

Berlin, capitale de l’Allemagne, a commencé à éteindre 1 400 projecteurs mettant en lumière 200 monuments historiques et bâtiments municipaux à partir de mercredi, selon la ville Département sénatorial de l’environnement, de la mobilité urbaine, de la protection des consommateurs et du climat.

“Compte tenu de la guerre contre l’Ukraine et des menaces sur la politique énergétique de la Russie, il est important que nous utilisions notre énergie le plus prudemment possible”, a déclaré Bettina Jarasch, sénatrice berlinoise pour l’environnement.

La ville de Munich – célèbre pour l’événement de la bière Oktoberfest – a annoncé qu’elle éteindrait les projecteurs sur les bâtiments historiques et limiterait le chauffage, le APD rapporté mercredi.

Pendant ce temps, la ville de Hanovre, dans le nord-ouest, a coupé l’eau chaude dans tous les bâtiments publics, ce qui en fait la première grande ville d’Allemagne à le faire, selon Image. “La situation est imprévisible”, a déclaré le maire de Hanovre, Belit Onay.

Les mesures interviennent après Union européenne a approuvé mardi une proposition d’urgence demandant aux États membres de réduire leur consommation de gaz d’août à mars.

L’Allemagne, une puissance industrielle et la plus grande économie d’Europe, dépend du gaz naturel canalisé de la Russie, qui représente 35% des importations du pays du carburant. Mais La Russie ralentit les flux de gaz naturel via un pipeline majeur, invoquant des problèmes techniques dus aux sanctions liées à son invasion de l’Ukraine.

Les développements ont fait grimper les factures d’électricité, car les contrats à terme sur le gaz naturel européen ont triplé cette année jusqu’à présent. Les consommateurs allemands devraient payer des factures d’électricité plus élevées dans les mois à venir, car une surtaxe sur le gaz devrait entrer en vigueur pour empêcher les sociétés énergétiques de s’effondrer.

“Nous ne pouvons pas encore dire combien coûtera le gaz en novembre, mais la mauvaise nouvelle est qu’il s’agit certainement de quelques centaines d’euros par ménage”, a déclaré le ministre allemand de l’Economie, Robert Habeck, selon le BBC.

Les chefs de file de l’industrie allemande mettent en garde contre de graves difficultés économiques si le gaz russe devait être complètement coupé. Plus tôt ce mois-ci, le plus haut responsable syndical du pays a déclaré que des industries entières pourraient s’effondrer dans un tel scénario, supprimant des emplois. En Lundi, au milieu des menaces de pénurie de gaz et de la flambée de l’inflation, une mesure populaire de la confiance des entreprises allemandes a chuté à son plus bas niveau depuis juin 2020.