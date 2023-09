Des villes chinoises ont été sacrifiées aux inondations pour sauver le projet favori de Xi

L’imagerie satellitaire utilisant un radar à ouverture sensorielle a révélé l’étendue des inondations au sud de Pékin début août. (Vidéo : The Washington Post/Image satellite © ASF/ESA)

Commentez cette histoire Commentaire

Lorsque les restes du typhon Doksuri ont frappé le nord de la Chine ce mois-ci, déversant sur Pékin le plus de pluie depuis le début des relevés en 1883, ce n’est pas seulement la capitale qui a été menacée. Les conditions météorologiques extrêmes représentaient également un risque grave pour la nouvelle zone de Xiong’an, un développement tentaculaire plus grand que deux fois la taille de la ville de New York.

Xiong’an est un projet pour animaux de compagnie de Xi Jinping, le dirigeant le plus puissant de la Chine depuis des décennies, qui a déclaré que la Chine serait une « ville du futur » – une « métropole socialiste moderne » bien au-delà de l’imagination des capitales occidentales.

Les autorités sont intervenues, s’engageant à protéger à tout prix la capitale et Xiong’an – en construction depuis six ans. Les autorités ont commencé à utiliser un réseau de barrages et de réservoirs à partir du 30 juillet pour évacuer l’eau des rivières en débordement vers sept zones inondables désignées dans le Hebei, la province entourant Pékin. Il s’agit du plus grand effort de lutte contre les inondations mené par la région depuis 60 ans.

Le secrétaire du Parti communiste du Hebei a déclaré que la province « servirait résolument de fossé » pour la capitale. Les autorités se sont également engagées à protéger la ville portuaire de Tianjin, peuplée de 15 millions d’habitants, à l’est, ainsi que le nouvel aéroport international de Daxing, au sud.

Des preuves visuelles et des témoignages recueillis par le Washington Post montrent que, même si ces efforts ont détourné l’eau de Xiong’an et d’autres zones urbaines, ils ont directement contribué à la dévastation des villages ruraux du Hebei, détruisant des habitations et des moyens de subsistance. Les images satellite révèlent que les actions des autorités ont entraîné une augmentation spectaculaire des eaux dans ces zones, couvrant au moins 95 miles carrés, soit près de 46 000 terrains de football. Dans l’un des exemples les plus clairs, plus de 20 miles carrés de terres agricoles près de la gare ferroviaire à grande vitesse de Xiong’an étaient encore sous l’eau le 5 août.

L’idée selon laquelle les zones rurales sont mieux adaptées pour supporter le plus gros des inondations remonte aux années 1950 et 1960, lorsque la plupart des zones inondables du pays – des zones délibérément inondées pour absorber l’excès d’eau – ont été construites. Mais ces zones ne sont plus aussi peu peuplées qu’elles l’étaient autrefois. Les gouvernements locaux ont permis aux villes situées dans des zones inondables de se développer, malgré les réglementations destinées à contrôler le nombre d’habitants qui y vivent.

« Est-ce la faute du gouvernement ou la faute des gens s’ils sont retournés dans ces endroits ? a déclaré Wang Weiluo, ingénieur et expert du système d’eau chinois basé en Allemagne. «C’est celui du gouvernement. Tous ces gens ont reçu l’autorisation d’y construire leur maison. Ce sont les règles du gouvernement et ils ne les ont pas appliquées.

Ces zones auraient connu un certain degré d’inondation, compte tenu des quantités de précipitations historiques du mois dernier. Mais les experts estiment que la situation a été aggravée par les autorités qui ont ouvert les vannes des barrages, libérant plus de 1 000 milliards de gallons d’eau – l’équivalent de 1,6 million de piscines olympiques – dans les villages et les terres agricoles voisines.

« Ils ont choisi de protéger certaines zones dites importantes et d’abandonner certaines zones dites sans importance. C’est une décision politique », a déclaré Wang.

Certains habitants de ces zones interrogés par The Post ont déclaré qu’ils ne savaient pas qu’ils vivaient dans des zones de stockage des inondations. D’autres ont déclaré que le personnel gouvernemental chargé de la lutte contre les inondations ne les avait pas avertis avant que leurs maisons ne soient inondées et que tous leurs biens soient détruits.

On ne saura peut-être jamais combien de personnes sont mortes ou ont été déplacées à la suite de ces décisions, mais au moins 29 personnes ont péri dans le Hebei lors des inondations. Environ 1,75 million de personnes ont été relocalisées, dont plus de 900 000 provenant de zones où les maisons ont été inondées. Les dégâts économiques ont totalisé 13 milliards de dollars dans une province où les revenus ruraux représentent moins d’un quart de ceux de Pékin.

Le ministère chinois des Ressources en eau et le Département des ressources en eau du Hebei n’ont pas répondu aux demandes répétées de commentaires.

Les autorités étaient conscientes des risques pour les villages

Alors que les pluies tombaient sur le nord-est de la Chine fin juillet, les eaux ont déferlé sur les rivières Baigou et Juma Sud en direction de Xiong’an. Les autorités de contrôle des inondations du Hebei ont rapidement fermé la porte Baigouyin, empêchant le déluge d’atteindre un lac à Xiong’an. Des centaines d’ouvriers, travaillant dur sous la pluie pour renforcer les digues et les barrages, ont juré ne pas laisser entrer « une goutte d’eau » le développement.

D’autres barrages ont été ouverts pour pousser les eaux de crue vers l’est, vers les terres agricoles et les villages du comté de Bazhou – le « panier de légumes » de la région. Ils furent bientôt submergés. « Ma maison a disparu. Mon équipement d’usine est détruit. De nombreuses personnes doivent encore payer leurs hypothèques et leurs prêts automobiles, ainsi que les frais de scolarité de leurs enfants », a déclaré un directeur d’usine du village de Renzhuangzi, dans le comté de Bazhou, qui s’est exprimé sous couvert d’anonymat par crainte de représailles de la part des autorités locales. « Bien sûr, je suis en colère. » Une analyse plus large de la région de Bazhou a montré qu’il restait environ 55 milles carrés d’eau de surface supplémentaire dans la zone proche de Bazhou le 5 août, selon les images analysées par Samira Daneshgar Asl, une scientifique en télédétection de la société de recherche géospatiale ESRI.

La semaine suivante, le secrétaire du parti du Hebei, Ni Yuefeng – le même qui s’était engagé à utiliser sa province comme fossé pour Pékin – visité le système de dérivation du barrage de Baigouyin et a tenu une réunion sur les efforts contre les inondations. Applaudissant les cadres qui ont protégé Xiong’an, il a déclaré : «sous la direction ferme » de Xi, ils avaient protégé le » projet du millénaire « , a-t-il déclaré.

Les documents publics examinés par The Post ont montré que les responsables de l’eau du gouvernement central et local auraient dû être parfaitement conscients des problèmes de longue date dans le système de gestion des inondations du Hebei, qui pourraient avoir aggravé les dégâts.

Selon un rapport, jusqu’à 70 % des digues du bassin de la rivière Hai, qui englobe le Hebei, sont susceptibles de s’effondrer. sorti en avril du Haihe Water Conservancy, qui fait partie du ministère des Ressources en eau du gouvernement central.

Un document du gouvernement du Hebei de 2021 indiquait que la « lenteur des progrès » dans la construction de structures de sécurité d’urgence telles que des barrières contre les inondations, des abris et des plates-formes surélevées entraînerait «de graves pertes» si les zones inondables devaient être utilisées.

Une vidéo du 4 août montre les eaux de crue inondant les centres agricoles chinois, obligeant de nombreuses personnes à évacuer. (Vidéo : AP)

Les habitants ont clairement exprimé leur colère. Douzaines Des personnes se sont rassemblées devant les bureaux du gouvernement de Bazhou le 5 août dans le cadre d’une rare manifestation. Ils ont déployé une longue banderole rouge avec une inscription blanche sur laquelle on pouvait lire : « Rendez nos maisons. C’était clairement de l’eau qui s’écoulait, mais vous avez quand même dit que c’était la pluie.

Des manifestants devant les bureaux du gouvernement ont déployé des banderoles sur lesquelles on pouvait lire : « Rendez nos maisons. C’était clairement de l’eau qui s’écoulait, mais vous avez quand même dit que c’était la pluie. » (Vidéo : Storyful)

Sacrifier une partie pour le tout

En amont de Xiong’an, dans le village de Dongmaying, qui a été soudainement inondé le 3 août, les habitants étaient confus – puis en colère – quant à la raison pour laquelle leurs maisons ont été soudainement inondées alors qu’il avait cessé de pleuvoir deux jours auparavant dans cette zone.

« Ce n’était pas un engorgement normal. C’était de l’eau qui s’écoulait. Nous vivons dans une zone de stockage des inondations, nous sommes donc inutilisables si cela signifie protéger Pékin et Xiong’an », a déclaré Zhang, une habitante, qui s’est exprimée à condition que son nom complet ne soit pas utilisé.

« Avant, il n’y avait pas de nouvelle zone de Xiong’an. Maintenant, nous pourrions être inondés à tout moment », a-t-elle déclaré.

Environ 31 miles carrés d’eau de surface supplémentaire restaient à Dongmaying le 5 août, selon les images SAR analysées par Daneshgar Asl. Au moins 113 000 personnes ont dû être évacuées de la zone élargie.

D’autres, ignorant que leurs villages pourraient être intentionnellement inondés, ont déclaré qu’ils n’avaient pas été prévenus à l’avance. Un habitant de 70 ans et sa femme de 64 ans vivant à Zhuozhou, dans une autre zone inondable, n’ont pas eu le temps de se préparer lorsque les eaux de crue ont atteint le deuxième étage de leur maison le 2 août. Le couple s’est enfui sur le toit et ont attendu six heures jusqu’à ce qu’un voisin qui passait par là sur un bateau de pêche les secoure.

« Même lorsque l’eau entrait dans notre maison, nous n’entendions pas un mot. Le gouvernement ici ne fait rien », a déclaré l’habitant, qui s’est exprimé à condition de ne pas utiliser son nom complet, par souci de sécurité, pour critiquer les autorités.

Le Parti communiste chinois a établi une hiérarchie claire en cas d’inondations. Lors des inondations dans le Hebei en 1996, le secrétaire provincial du Parti avait déclaré que Pékin et Tianjin étaient la priorité absolue, suivis des chemins de fer et des champs pétroliers. En dernier lieu, il y avait le peuple, qui « absorberait le danger et les pertes » pour son pays.

Il semble que peu de choses aient changé. Alors que ces zones étaient inondées le 1er août, un journal géré par le ministère chinois des Ressources en eau a déclaré : « C’est inévitable que tu sacrifies une partie pour le bien de l’ensemble. »

« Le principe du contrôle des inondations est de minimiser les pertes », a déclaré Zhang Jianyun, directeur du Centre de recherche sur le changement climatique du ministère des Ressources en eau. a déclaré à un média affilié à l’État ce mois-ci. « Il est nécessaire de protéger les grandes villes car le coût des inondations est très élevé. Une fois les inondations retirées, les terres agricoles peuvent être replantées et les pertes sont relativement faibles.

Mais les pertes ne sont plus minimes. Bazhou et Zhuozhou abritent plus d’un demi-million d’habitants et ont été autorisées à s’étendre malgré les réglementations stipulant la croissance soit maîtrisée et les résidents des zones inondables fréquemment utilisées soient relocalisés. La population de Bazhou est désormais de 45 pour cent supérieure à celle de 1996, tandis qu’à Zhuozhou, elle a augmenté d’un quart.

Cet épisode a créé un défi pour les dirigeants chinois, confrontés aux pires perspectives économiques du pays depuis quatre décennies, les habitants exigeant de savoir pourquoi ils étaient jugés moins importants.

Des semaines après les inondations, les manifestants étaient toujours rassemblement à Bazhou, exigeant une compensation du gouvernement. Sur Internet, les gens continuent de s’exprimer : « Pour protéger les grandes villes, on sacrifie les villes. Pour protéger les villes, on sacrifie les campagnes », écrivait récemment un internaute sur le microblog Weibo. « C’est un privilège manifesté. »