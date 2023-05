Des villageois suisses doivent évacuer en raison d’une alerte au glissement de terrain dans les Alpes

Les dirigeants locaux ont déclaré mardi lors d’un événement à la mairie et à la presse que les habitants devraient partir avant 18 heures vendredi, mais pourraient retourner au village de temps en temps à partir de samedi, en fonction du niveau de risque, mais pas passer la nuit.

GENÈVE – Les autorités de l’est de la Suisse ont ordonné aux habitants du petit village de Brienz d’évacuer d’ici vendredi soir, car les experts en géologie affirment qu’une masse de 2 millions de mètres cubes de roche alpine menaçant au-dessus de leur tête pourrait se détacher et se déverser dans les semaines à venir.

Les responsables affirment que les mesures ont indiqué une « forte accélération sur une grande surface » ces derniers jours, et « jusqu’à 2 millions de mètres cubes de matériaux rocheux vont s’effondrer ou glisser dans les sept à 24 jours à venir ».

Le village vieux de plusieurs siècles chevauche les parties germanophones et romanches de la région orientale des Grisons, situé au sud-ouest de Davos à une altitude d’environ 1 150 mètres (environ 3 800 pieds). Elle compte aujourd’hui moins de 100 habitants. Les habitants disent que la montagne et les rochers qui s’y trouvent bougent depuis la dernière période glaciaire, selon les responsables locaux.

Au cours du siècle dernier, le village lui-même s’est déplacé de quelques centimètres (pouces) chaque année – mais le mouvement s’est accéléré au cours des 20 dernières années, et le glissement de terrain se déplace maintenant d’environ un mètre (environ 3 pieds) par an. Les études géologiques suggèrent que la situation est devenue encore plus précaire.