Des villageois pauvres risquent leur vie dans une zone dangereuse alors que le volcan le plus actif des Philippines entre en éruption

CALBAYOG, Philippines (AP) – Le cœur de Delfina Guiwan battait la chamade alors qu’elle se faufilait dans son village, maintenant abandonné et étrangement calme, dans les contreforts fertiles du volcan Mayon en éruption douce dans le nord-est des Philippines.

Lorsque la police en patrouille l’a repérée, ils ont averti que le village était interdit en raison du danger d’une éruption violente à tout moment. Guiwan, 47 ans, a déclaré qu’elle connaissait les risques mais a supplié de rester quelques minutes de plus pour récupérer l’uniforme scolaire de sa fille dans leur cabane et nourrir ses cochons.

« J’ai peur. Nous avons vu de la lave couler une nuit et un rocher a roulé, ressemblant à du tonnerre », a déclaré Guiwan à l’Associated Press. « Je prie pour que cette éruption ne s’aggrave pas parce que notre gagne-pain est ici et qu’il est difficile de rester dans le camp d’évacuation avec peu de toilettes pour tant de personnes et la chaleur. Les enfants tombent malades là-bas.

Son village, Calbayog, se trouve dans les contreforts nord-est du Mayon et se trouve bien dans le rayon de 6 kilomètres (3,7 miles) du cratère du volcan que les autorités ont depuis longtemps désigné comme une zone de danger permanente, délimitée par des panneaux d’avertissement en béton. L’entrée est interdite, mais des milliers de villageois pauvres ont bafoué les restrictions et en ont fait leur maison pendant des générations. Des entreprises lucratives telles que l’extraction de sable et de gravier et les visites guidées ont également prospéré ouvertement malgré l’interdiction et les fréquentes éruptions de la montagne – maintenant 53 fois enregistrées depuis 1616.

Le volcan de 2 462 mètres (8 007 pieds) est l’un des principaux attraits touristiques des Philippines en raison de sa forme conique presque parfaite. Mais c’est aussi le plus actif des 24 volcans du pays et il peut éclater violemment à tout moment.

Cela inclut les flux pyroclastiques, qui sont des gaz surchauffés et des débris volcaniques qui dévalent soudainement les pentes à grande vitesse et incinèrent tout sur leur passage. Une autre menace est le lahar, un jet d’eau boueux, des cendres volcaniques et des roches qui peuvent se déplacer aussi vite que les voitures et engloutir des zones jusqu’à plusieurs kilomètres (miles).

Un symbole terrifiant de la fureur meurtrière du Mayon est le beffroi d’une église franciscaine en pierre du XVIe siècle qui dépasse du sol. C’est tout ce qui reste d’une église baroque qui a été enterrée par lahar avec la ville de Cagsawa lors d’une éruption de 1814 qui a tué environ 1 200 personnes, dont beaucoup ont cherché refuge dans l’église, à environ 13 kilomètres (8 miles) du volcan.

Les milliers de villageois qui vivent dans la zone de danger de Mayon reflètent le sort de nombreux Philippins appauvris qui sont forcés de vivre dans des endroits dangereux à travers l’archipel – près de volcans actifs comme Mayon, sur des flancs de montagnes sujets aux glissements de terrain, le long de côtes vulnérables, au sommet de failles sismiques, et dans les villages de faible altitude souvent engloutis par des crues soudaines, a déclaré Richard Gordon, président de longue date de la Croix-Rouge philippine et ancien sénateur.

Chaque année, environ 20 typhons et tempêtes frappent les Philippines, qui se trouvent également le long de la « ceinture de feu » du Pacifique, un arc de lignes de faille le long du bassin de l’océan Pacifique souvent frappé par des éruptions volcaniques et des tremblements de terre.

« C’est vraiment un problème de pauvreté », a déclaré Gordon, ajoutant que le gouvernement devrait préparer un plan global pour fournir aux villageois pauvres un logement sûr et des moyens de subsistance durables qui leur permettraient enfin d’abandonner les colonies à haut risque.

« Ils y vont parce qu’ils n’ont pas le choix », a déclaré Gordon lors d’un entretien téléphonique.

La plupart des habitants ont été évacués du village de Guiwan, Calbayog, la semaine dernière lorsque Mayon a commencé à expulser doucement de la lave après des jours de troubles. Seuls les gazouillis des oiseaux et des grillons, le chant des coqs et le bruissement des cocotiers dans la brise fraîche pouvaient être entendus dans le village, à environ 4 à 5 kilomètres (2,5 à 3 miles) du volcan.

Les journalistes de l’AP ont été autorisés par la police à se joindre brièvement à une patrouille de maison en maison d’un quartier de Calbayog et ont vu quelques résidents provocants encore dans leurs maisons. Un villageois a insisté auprès de la police sur le fait qu’il devait rester car les 40 coqs qu’il avait élevés pour des combats de coqs pourraient être volés s’il partait. De la musique de danse ou des émissions de nouvelles à la radio pouvaient être entendues dans deux maisons, et au moins trois autres avaient du linge suspendu sur des cordes à linge au soleil.

À Mi-isi, un autre village bien à l’intérieur de la zone de danger permanente dans les contreforts sud-est du Mayon, Miniong Asilo, résident de longue date, a ri des avertissements des autorités et des spécialistes des volcans.

« Je n’ai pas peur, mais les étrangers auront probablement une crise cardiaque s’ils vivent ici », a déclaré ce père de neuf enfants de 54 ans, ajoutant qu’il avait perdu le compte des fois où il avait été témoin de la fureur de Mayon.

Asilo et sa famille ont survécu pendant des décennies grâce au produit de sa ferme maraîchère, de sa porcherie, de sa cocoteraie et de son travail intermittent en tant que gardien d’une carrière de gravier et de sable à proximité.

« Je suis né ici. Je n’ai pas vu le feu et la lave atteindre ce village », a déclaré Asilo.

Pendant qu’il parlait, Mayon grondait légèrement et de la lave s’écoulait de son cratère gonflé sur un kilomètre (plus d’un demi-mile) dans un ravin près du village, dans ce que les scientifiques ont décrit jusqu’à présent comme une éruption « très douce ».

Mais le gouvernement ne prend aucun risque.

Depuis que le volcan a commencé à expulser de la lave il y a une semaine, des soldats, des policiers et des responsables locaux ont déplacé plus de 20 000 villageois de la zone dangereuse lors d’évacuations forcées vers 28 abris temporaires, principalement des écoles, selon l’agence gouvernementale d’intervention en cas de catastrophe.

La plupart des salles de classe étant désormais remplies d’évacués pauvres et de leurs biens, les enseignants ont été contraints de donner des cours dans les couloirs de l’école, dans les chapelles et sous les arbres, a déclaré le responsable de l’éducation de la province d’Albay, Alvin Cruz.

La crise est un défi supplémentaire pour le président Ferdinand Marcos Jr., qui a pris ses fonctions en juin dernier et a hérité d’une économie malmenée par la pandémie de coronavirus, qui a aggravé la pauvreté, le chômage, la faim et la dette du pays. Il s’est envolé pour Albay mercredi pour distribuer des colis alimentaires et rassurer les évacués sur l’aide du gouvernement, mais a averti que la douce éruption du Mayon pourrait durer des mois, les éloignant de chez eux.

Le nombre de villageois déplacés pourrait plus que doubler si l’éruption du Mayon devient violente et potentiellement mortelle, ce qui, selon les volcanologues du gouvernement, est encore possible d’ici quelques jours ou quelques semaines. Cela pourrait entraîner une expansion de la zone de danger et l’évacuation forcée de nombreux autres résidents.

Des milliers de villageois ont reçu des maisons loin de Mayon dans le passé, mais beaucoup sont retournés sur ses pentes fertiles en raison d’options de subsistance inadéquates dans les sites de réinstallation établis par le gouvernement, a déclaré Eddie Nunez, un habitant du village de Bonga, à environ 8 kilomètres (5 miles) du cratère du Mayon.

Nunez, 59 ans, a perdu un oncle et un cousin lorsqu’ils ont été touchés par des cendres volcaniques, de la vapeur et des rochers lors d’une explosion soudaine en 1993 alors qu’ils travaillaient sur les pentes inférieures du Mayon. Des dizaines d’autres agriculteurs ont également été tués, a-t-il dit.

Le manque d’emplois et d’opportunités ailleurs oblige les gens à continuer de risquer leur vie en cultivant des légumes et en cherchant d’autres sources de revenus au pied du volcan, a déclaré Nunez, comparant le choix à la roulette russe.

« Soit vous avez de la chance, soit vous êtes touché », a-t-il déclaré.

Les journalistes d’Associated Press Joeal Calupitan et Aaron Favila ont contribué à ce rapport.

Jim Gomez, Associated Press