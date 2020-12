Les villageois ont érigé des toilettes au bord de la route pour les chauffeurs de camion d’Amazon, car ils en ont tellement marre des camionneurs qui défèquent à côté de leurs véhicules.

Les habitants de Hoo, Kent, se plaignent depuis plus de deux ans de la visite de chauffeurs de poids lourds dans un entrepôt Amazon.

Les travailleurs se garent sur les bords d’herbe le long des routes très fréquentées avant de quitter le désordre pour être nettoyé par la suite, disent les habitants.

Kim Hazelwood, responsable du magasin Spar, a déclaré qu’un rouleau de papier toilette avait été placé avec les toilettes, mais il semble que quelqu’un l’ait volé.

Des toilettes en bord de route érigées par des villageois de Hoo, dans le Kent, qui disent que les travailleurs d’Amazon se garent sur les bords d’herbe le long des routes très fréquentées avant de déféquer à côté de leurs véhicules

Elle a dit que bien que les gens aient été amusés par la manifestation des toilettes, cela mettait en évidence un gros problème.

« Parfois, il y a des camions partout où vous regardez et ce qu’ils laissent derrière n’est vraiment pas agréable. Tout le monde en a marre de la situation, mais ça ne va pas mieux.

Elle a ajouté que le géant de la vente au détail sur Internet avait enfin ouvert des installations permettant aux conducteurs de se garer et de les utiliser.

Mais comme ils chargeaient, les travailleurs choisissaient de déposer leurs remorques au dépôt avant de garer leur cabine le long de l’autoroute.

Les résidents ont même arrêté de se promener car ils disent qu’il est courant de trouver des excréments et du papier toilette par terre.

Kim pense que la situation a été aggravée par la décision de fermer une halte à Four Elms Hill – où les camions se garaient auparavant.

Elle a déclaré: « Amazon devrait certainement offrir les services gratuitement. De cette façon, le problème serait résolu.

Gill Hannah, une autre villageoise, a ajouté: « C’est avec quoi les habitants doivent vivre. Les conducteurs se garent en travers des sentiers, nous devons donc marcher sur les routes.

« Ils ont percé chaque drain, BT et couvercle de regard de Chattenden à l’entrepôt d’Amazon.

«Depuis l’ouverture de l’entrepôt, la situation est de pire en pire. Depuis Covid, nous sommes encouragés à marcher et à faire plus d’exercice, mais nous ne pouvons pas car il y a de la merde partout.

«C’est inconfortable de passer devant tous ces véhicules, et nous ne pouvons pas non plus utiliser les sentiers. Le Conseil Medway n’est pas du tout intéressé.

Le mois dernier, les conseillers paroissiaux ont écrit au chef du conseil Alan Jarrett pour exiger que des mesures soient prises. Ils ont dit que les camions alignés étaient « un accident en attente de se produire ».

Camions en photo alignés le long de la route à Hoo, Kent. Avec l’augmentation des livraisons en raison de Noël, les habitants craignent plus de trafic et plus de problèmes

M. Jarrett a déclaré qu’il était « examiné par les agents du conseil ».

Avec l’augmentation des livraisons en raison de Noël, les habitants craignent plus de trafic et plus de problèmes.

Amazon a ouvert le dépôt de distribution en 2018 dans la zone industrielle de Kingsnorth.

Les habitants disent que les convois de chauffeurs de camion de toute l’Europe qui comptent sur leur Sat Nav se perdent et continuent de frapper à la porte des gens en demandant: «Êtes-vous la base d’Amazon?

Emma Lawrence, une résidente exaspérée, a déclaré que les convois de camionneurs confus continuent de rater la bonne sortie de l’autoroute Ratcliffe et de prendre leurs camions sur l’étroit chemin Stoke.

Emma, ​​qui vit sur la route, a déclaré que la voie était constamment bloquée par des camionneurs qui suivaient aveuglément leur satnav et que la patience des gens était à court.

Elle a déclaré: « Il y a un petit panneau pathétique sur l’autoroute Ratcliffe. Ils sont censés tourner à droite vers la zone industrielle, mais ils suivent un code postal qui les emmène sur Stoke Road.

« Les chauffeurs frappent à la porte des gens en disant des choses comme « J’ai des aspirateurs industriels pour les usines » et les gens répondent « est-ce que je ressemble à un entrepôt Amazon? »

«C’est un état de choses ridicule et cela ne fera qu’empirer à l’approche de Noël. Je dis aux camions de repartir dans l’autre sens, mais ils continuent à venir.

«J’ai vu une vingtaine de camions la semaine dernière et c’était juste en plein jour, mais vous les obtenez aussi la nuit. C’est juste constant.

Les chauffeurs de poids lourds confus doivent frapper à la porte des villageois pour demander des directions et inverser leurs mastodontes sur des ruelles de campagne étroites dans le but de localiser l’entrepôt de 34 000 mètres carrés.

Certains résidents ont même été invités à signer pour les matériaux de construction et les compartiments de climatisation lors de l’ouverture du dépôt, les fournisseurs n’ayant pas réussi à naviguer sur les routes sinueuses.

Amazon a déclaré qu’il travaillait avec Medway Council pour améliorer la signalisation à proximité du site et que les transporteurs se sont vu rappeler le bon code postal.