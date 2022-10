Des villageois du Myanmar disent que l’armée a décapité un professeur de lycée

Commentez cette histoire Commentaire

BANGKOK – Le corps décapité d’un professeur de lycée a été exposé de manière grotesque dans une école du centre du Myanmar après avoir été arrêté et tué par l’armée, ont déclaré des témoins jeudi, marquant le dernier des nombreux abus allégués alors que l’armée tente d’écraser l’opposition à régime militaire. Selon les descriptions des témoins et les photos prises dans le village de Taung Myint dans la région rurale de Magway, le corps sans tête de Saw Tun Moe, 46 ans, a été laissé sur le sol devant la porte à pointes de l’école et sa tête a été empalée au-dessus de ce. L’école, fermée depuis l’an dernier, a également été incendiée.

Ni le gouvernement militaire ni les médias contrôlés par l’État n’ont publié d’informations sur la mort de l’enseignant.

L’armée birmane a arrêté des dizaines de milliers de personnes et a été accusée de la mort de plus de 2 300 civils depuis qu’elle a pris le pouvoir l’année dernière au gouvernement élu d’Aung San Suu Kyi.

“Nous sommes consternés par les informations selon lesquelles le régime militaire birman aurait arrêté, mutilé publiquement et décapité un enseignant dans la région de Magway”, a déclaré le porte-parole du département d’État américain, Ned Price, sur Twitter. « La violence brutale du régime, y compris contre les éducateurs, exige une réponse ferme de la communauté internationale. Les États-Unis désignent officiellement le Myanmar par son ancien nom, Birmanie, qui a été modifié par un précédent gouvernement militaire.

En septembre, au moins sept jeunes étudiants ont été tués lors d’une attaque par hélicoptère contre une école dans un monastère bouddhiste de la région de Sagaing, dans le centre-nord du Myanmar. Le gouvernement militaire a nié toute responsabilité dans les attaques. L’ONU a documenté 260 attaques contre des écoles et du personnel de l’éducation depuis la prise de pouvoir par l’armée, a déclaré le Comité des droits de l’enfant des Nations Unies en juin.

Le Myanmar est en ébullition depuis que la prise du pouvoir par l’armée en février 2021 s’est heurtée à des manifestations pacifiques à l’échelle nationale et à la désobéissance civile que les forces de sécurité ont réprimées avec une force meurtrière. La répression a conduit à une résistance armée généralisée, qui s’est depuis transformée en ce que les experts de l’ONU ont qualifié de guerre civile.

L’armée a mené des offensives majeures dans les campagnes, notamment en incendiant des villages et en chassant des centaines de milliers de personnes de leurs maisons, leur permettant peu ou pas d’accès à l’aide humanitaire.

L’armée du Myanmar est depuis longtemps accusée de graves violations des droits humains, notamment dans l’État occidental de Rakhine. Les tribunaux internationaux examinent s’il y a commis un génocide lors d’une brutale campagne de contre-insurrection en 2017 qui a poussé plus de 700 000 membres de la minorité musulmane Rohingya à fuir vers le Bangladesh voisin pour leur sécurité.

L’enseignant tué, Saw Tun Moe, était un éducateur de longue date qui avait participé à des manifestations anti-militaires avant de prendre la tête d’un lycée fondé par le mouvement pro-démocratie du pays dans son village natal de Thit Nyi Naung.

Le gouvernement d’unité nationale, une organisation clandestine opposée au régime militaire qui se présente comme l’organe administratif légitime du pays, a ouvert cette année un réseau d’écoles en tant que système éducatif provisoire dans certaines parties du pays où il pensait que les milices armées qui lui étaient fidèles étaient suffisamment fortes. pour se défendre.

Saw Tun Moe a également enseigné les mathématiques à l’école de son village et dans une autre école alternative voisine et a été impliqué dans l’administration de Thit Nyi Naung, où il vivait avec sa famille. Il a auparavant enseigné dans une école privée à Magway, également connue sous le nom de Magwe, pendant 20 ans.

La branche éducation du NUG a pleuré sa mort jeudi soir dans un communiqué qui le louait ainsi que d’autres enseignants décédés comme des « héros révolutionnaires » et exprimait sa solidarité avec les enseignants et les étudiants qui continuent leur résistance à l’armée.

Sa mort est survenue alors qu’une colonne d’environ 90 soldats du gouvernement effectuait des ratissages d’au moins une douzaine de villages de la région ce mois-ci.

Une villageoise a déclaré à l’Associated Press par téléphone qu’elle faisait partie d’environ deux douzaines de villageois, dont Saw Tun Moe, qui se cachaient derrière une hutte dans un champ d’arachides dimanche à 9 h 30 lorsqu’un groupe de plus de 80 soldats accompagnés de civils armés est arrivé. , tirant leurs armes en l’air. Les militaires arment et emploient des auxiliaires civils qui servent de guides et participent aux raids.

La villageoise, qui a parlé sous le couvert de l’anonymat parce qu’elle craignait d’être punie par les autorités, a déclaré avoir été attrapée par les troupes, qui ont saisi leurs téléphones et autres effets personnels et, sur ordre d’un officier, ont séparé trois hommes du groupe, mais n’ont emmené que Saw Tun Moe.

« Nos têtes étaient inclinées à ce moment-là et nous n’osions pas les regarder. Plus tard, l’un des soldats lui a crié : « Viens. Viens grassouillet, suis-nous », et l’emmena. Les soldats l’ont traité avec indulgence, alors nous ne pensions pas que cela arriverait », a déclaré le villageois.

Elle a déclaré que Saw Tun Moe avait été emmené au village de Taung Myint, à plus d’un kilomètre (presque un mile) au nord de Thit Nyi Naung, et l’avait tué là-bas le lendemain.

« J’ai appris lundi matin qu’il avait été tué. C’est très triste de perdre un bon professeur dont nous dépendions pour l’éducation de nos enfants », a ajouté le villageois. Elle a dit que ses deux enfants ont étudié à son école.

Un villageois du village de Taung Myint a déclaré avoir vu le corps de Saw Tun Moe vers 11 heures lundi après le départ des soldats.

“D’abord, j’ai appelé mes amis, puis j’ai regardé le corps de plus près. J’ai immédiatement su que c’était le professeur Moe. Il avait l’habitude de visiter notre village en tant qu’enseignant ces derniers mois, alors j’ai reconnu son visage », a déclaré le villageois de Taung Myint, qui a également demandé à ne pas être nommé pour sa propre sécurité.

Des photos prises par son ami montraient le corps et la tête de l’enseignant. Une vieille affiche de campagne avec des photos de Suu Kyi couvrait la cuisse du cadavre. Des doigts coupés de sa main droite avaient été placés entre ses cuisses, selon les villageois. Un salut à trois doigts est un geste adopté par le mouvement de désobéissance civile du pays, inspiré de la série “The Hunger Games”.