Des villageois du Karnataka creusent des tombes et pompent de l’eau dans la bouche des cadavres “assoiffés” pour apporter de la pluie

Prier pour la pluie et organiser des rituels pour apaiser les «dieux de la pluie» est une pratique séculaire dans de nombreuses régions du monde. Dans l’Inde rurale, marier des animaux comme des ânes et des grenouilles, des corbeaux, est une pratique courante. Certaines personnes font des offrandes spéciales aux divinités dans l’espoir d’être bénies par des pluies abondantes. Mais les habitants du village de Kalakeri, dans le district de Vijayapura au Karnataka, sont dans une catégorie à part. Pour faire pleuvoir, ils creusaient des tombes ouvertes et pompaient de l’eau dans la bouche des cadavres.

Presque tout le Karnataka recevait des pluies abondantes. Certaines zones ont même été touchées par des glissements de terrain et des inondations dues à des pluies excessives. Pour une raison quelconque, le village de Kalakeri n’a pas reçu une goutte de pluie, laissant les agriculteurs de la région extrêmement inquiets. Tout le village s’est réuni et a discuté de cette « malédiction » sur eux. Quelqu’un du groupe a suggéré qu’ils devraient verser de l’eau dans la bouche des cadavres et tout le monde était d’accord.

Les villageois ont dressé une liste des personnes décédées au cours du dernier mois et se sont rendus au cimetière. Comme les membres de la famille du défunt savaient exactement où ils étaient enterrés et dans quelle position ils étaient enterrés, il était facile de trouver les tombes. Ensuite, un trou d’environ deux pieds de profondeur a été creusé sur le côté où la tête des cadavres a été déposée et une conduite d’eau a été insérée. L’eau d’un camion-citerne a ensuite été déversée dans la tombe.

Cela a été fait sur plus de 25 tombes et ensuite, le village attendait avec impatience. Peu de temps après que le dernier cadavre ait été arrosé, par coïncidence, il a commencé à bruiner, augmentant d’un cran la confiance des gens dans leur rituel.

Origine de la malédiction

Kalakeri est un petit village de 1500 habitants. Les gens y cultivent principalement du tur dal et le déficit de pluie a toujours très gravement affecté les gens. Les villageois de Kalakeri pensent qu’il y a une raison derrière cette étrange tradition : il y a plusieurs années, un vieil homme est mort dans le village la bouche grande ouverte. Il a été enterré sans que personne ne lui ferme la bouche. Cette année-là, une grave sécheresse et une famine ont frappé le village et les gens ont souffert. Lorsque les anciens du village ont contacté un astrologue, il a dit que c’était le cadavre “assoiffé” qui était la raison de la perte de pluie dans le village.

Conformément aux instructions de l’astrologue, les villageois ont ensuite creusé un trou dans sa tombe et y ont pompé de l’eau. Étonnamment, il a commencé à pleuvoir par la suite.

Depuis lors, chaque fois que la pluie se fait rare, les villageois de Kalakeri suivent ce rituel et croient que leurs cris sont exaucés par les âmes mortes.

