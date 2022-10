“Des vies seront perdues” si les prestations et les salaires n’augmentent pas au même rythme que l’inflation | Nouvelles du Royaume-Uni

Un expert de la pauvreté et des droits de l’homme a averti les gouvernements du monde entier d’augmenter les prestations et les salaires en fonction de l’inflation – ou “des vies seront perdues”.

Olivier De Schutter, rapporteur spécial des Nations unies sur l’extrême pauvreté et les droits de l’homme, affirme que les plus vulnérables “payent le prix” des événements mondiaux.

Dans un discours sévère lundi lors d’un événement du Conseil de l’Europe à Strasbourg, en France, il dira : “Ce n’est pas une hyperbole de dire que si les gouvernements n’augmentent pas les prestations et les salaires en fonction de l’inflation, des vies seront perdues.

“Que ce soit en Europe, où l’inflation a atteint un niveau record de 10 %, ou en Afrique subsaharienne où les prix des denrées alimentaires ont bondi de près de 24 %, les budgets des ménages à travers le monde sont tendus au-delà du point de rupture, ce qui signifie qu’encore plus de personnes en situation de pauvreté mourir de faim ou geler cet hiver, à moins que des mesures immédiates ne soient prises pour augmenter leurs revenus. »

M. De Schutter dira également que les crises de la pandémie de coronavirus et la hausse de l’inflation devraient amener 75 à 95 millions de personnes supplémentaires à tomber dans la misère cette année.

Et il exhortera les gouvernements à isoler les maisons rapidement avant l’hiver dans l’hémisphère nord, en déclarant: “Isoler les maisons des gens pour les garder au chaud et en sécurité n’est pas sorcier, et l’incapacité d’agir dans ce domaine est simplement due à un manque de volonté politique .

“Non seulement cela réduira les factures énergétiques des ménages à faible revenu, mais cela réduira également considérablement les émissions de carbone.”

Un porte-parole du ministère du Travail et des Pensions a déclaré qu’un examen statutaire annuel des prestations et des pensions d’État aurait lieu en octobre au Royaume-Uni, qui utiliserait “les indices de prix et de revenus les plus récents disponibles”.

Il a ajouté: “Nous nous engageons à prendre soin des plus vulnérables, c’est pourquoi nous avons fourni au moins 1 200 £ d’aide aux familles cet hiver tout en permettant aux ménages d’économiser en moyenne 1 000 £ par an grâce à notre garantie du prix de l’énergie.

“Ce soutien s’ajoute à la facture annuelle des prestations pour les personnes en âge de travailler, qui s’élève à plus de 87 milliards de livres sterling.”