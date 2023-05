Des vies d’immigrants construites dans une ville du Texas brisées par des tirs

CLEVELAND, Texas (AP) – Wilson Garcia et sa famille faisaient partie des immigrants latinos qui ont créé une communauté à l’intérieur de l’épaisse forêt de pins près de Cleveland, au Texas, grâce à une combinaison de dur labeur, de courage et d’amour de la famille, des amis et des voisins.

Sur un terrain de 1 acre (0,4 hectare) acheté avec une petite mise de fonds, Garcia a construit une maison dans le quartier de Trails End qui a fourni un abri à sa famille. C’était aussi un espace invitant pour les amis à visiter. L’espace vert luxuriant autour de sa maison, située à environ 100 kilomètres au nord de Houston, a rappelé à Garcia la campagne de son Honduras natal.

« De retour chez lui au Honduras, c’était un homme de la campagne … Il a parlé de la beauté du pays », a déclaré Johnny Ray Gibbs, qui connaît Garcia depuis une décennie. « Je lui ai demandé : ‘Comment c’est là-haut (à Cleveland) ? Il a dit : « Magnifique ».

Cette beauté a été brisée par des coups de feu le 28 avril lorsque les autorités ont déclaré qu’un voisin, Francisco Oropeza, avait répondu à une demande d’arrêter de tirer avec son fusil de style AR tard dans la nuit en chargeant dans la maison de Garcia et en tuant cinq personnes.

Les victimes de la fusillade comprenaient l’épouse de Garcia, Sonia Argentina Guzmán; et son fils de 9 ans, Daniel Enrique Laso; amis de la famille Diana Velásquez Alvarado, 21 ans; Jose Jonathan Cacerez, 18 ans, et la petite amie de Cacerez, Obdulia Julisa Molina Rivera, 29 ans. Tous venaient du Honduras.

Alors que les victimes se souvenaient de leurs efforts pour chercher une vie meilleure aux États-Unis ou pour leur bravoure en sauvant des enfants pendant la fusillade, Garcia et ses voisins n’étaient pas certains qu’eux-mêmes et la communauté qu’ils avaient travaillé dur pour construire se rétabliraient un jour.

« Je n’ai pas de mots pour décrire ce qui s’est passé. C’est comme si j’étais vivant mais en même temps non. Ce qui s’est passé était quelque chose d’horrible, de laid », a déclaré Garcia aux journalistes après la fusillade.

Oropeza, 38 ans, a été capturé après une perquisition de quatre jours et emprisonné pour cinq chefs d’accusation de meurtre.

Quelques semaines avant la fusillade, Garcia, qui travaille comme électricien, et Guzmán avaient célébré la naissance de leur fils. Il a rejoint Daniel et une sœur de 2 ans et demi dans leur famille naissante. Le beau-frère de Wilson Garcia, Ramiro Guzmán, ainsi que sa femme et son fils de 6 mois vivaient également dans la maison.

Les autres personnes présentes dans la maison pendant la fusillade étaient des membres de la famille élargie et des amis qui restaient souvent le week-end, a déclaré Garcia.

Shawn Crawford, 52 ans, qui vit deux maisons plus loin, a déclaré que Garcia et sa famille « n’étaient que de bonnes personnes ». Crawford et ses petits-enfants avaient assisté à des fêtes d’anniversaire pour enfants et à des barbecues chez Garcia.

Le frère de Guzmán, Germán Guzmán, 28 ans, a déclaré que sa sœur était venue aux États-Unis il y a neuf ans pour pouvoir aider sa famille.

« Ici au Honduras, il n’y a pas de travail », a-t-il déclaré à l’Associated Press depuis la ville de La Misión, au centre du Honduras.

Crawford a déclaré que lorsque Guzmán était enceinte l’année dernière, Garcia s’est rendue chez Crawford et lui a demandé s’il pouvait acheter une fleur rose poussant à partir de sa plante Yucca, disant que c’était « bon pour le bébé à naître ». Crawford lui a dit d’en prendre un chaque fois qu’il le voyait fleurir.

« C’est le quartier où nous étions … Tout le monde s’est juste aidé », a déclaré Crawford.

Cette aide entre voisins a été précieuse car Trails End n’a pas toujours été un endroit facile à vivre.

Les résidents ont été obligés de collecter de l’argent pour réparer les nids-de-poule qui criblent les rues parce qu’ils sont considérés comme des routes privées et non sous la juridiction du comté.

Les meurtres ont mis en évidence le problème persistant des résidents qui tirent avec leurs armes pour le plaisir et la lenteur des temps de réponse des forces de l’ordre à de tels incidents. Garcia avait demandé à Oropeza s’il pouvait tirer son arme plus loin parce que le fils de Garcia âgé d’un mois et demi essayait de dormir.

Dale Tiller, qui vit dans le quartier depuis 13 ans, a déclaré que malgré ces circonstances difficiles, les gens y vivent à cause de la « fierté de vouloir être propriétaire et de vivre une vie meilleure ».

Juste une semaine avant le tournage, Garcia avait fini de transformer un abri de voiture en une autre pièce pour sa maison de trois ans. Les matériaux de construction qu’il avait utilisés étaient toujours dans sa cour avant quelques jours après la fusillade.

« Outre les problèmes que nous avons, il y a de très bonnes personnes ici », a déclaré Tiller.

Idalmy Hernandez, 45 ans, a déclaré qu’elle et les autres immigrants de Trails End se sont battus pour le rêve de devenir propriétaire. Quand elle a parlé à Garcia après la fusillade, il lui a dit qu’il sentait que son rêve était terminé.

« Il est très triste », a déclaré Hernandez, originaire du Honduras.

Lors d’une veillée devant la maison de Garcia, Guillermo Tobon, 10 ans, a rappelé comment il jouait souvent au football avec le fils de Garcia, Daniel, alors qu’ils attendaient le bus scolaire du matin. Le football était le sport préféré de Daniel. La dernière fois qu’ils ont joué, c’était un jour avant sa mort.

« Nous avons joué environ 30 minutes jusqu’à l’arrivée du bus », a déclaré Tobon.

Parmi les fleurs et les peluches placées sur un mémorial devant la maison de Garcia se trouvait une lettre adressée à Daniel : « Tu étais le meilleur ami de tous les temps. Tu étais si bon gardien de but au soccer. Tu étais le meilleur coéquipier. Tu seras toujours dans nos coeurs. »

« C’est très difficile parce que rien de tel ne s’est jamais produit », a déclaré Manuela Lara, qui voyait souvent Garcia et sa famille au stand de nourriture mexicaine du quartier que Lara possède.

Le père de Velásquez Alvarado, Osmán Velásquez, a déclaré que sa fille s’était rendue aux États-Unis il y a huit ans sans papiers, mais qu’elle avait récemment obtenu le statut de résident américain.

Jeffrison Rivera, le mari de Velásquez Alvarado, a déclaré dans une vidéo publiée sur la page Facebook du militant pour l’immigration Carlos Eduardo Espina que Jonathan Cacerez était son neveu et avait été comme un père pour les deux enfants de Molina Rivera. Rivera a déclaré que Molina Rivera n’était arrivée que l’année dernière.

Rivera a déclaré que ses deux fils – l’un de 9 mois et l’autre de 6 ans – faisaient partie des cinq enfants que Velásquez Alvarado et Molina Rivera ont protégés dans un placard en les cachant sous une pile de vêtements.

Oropeza « a pris mon cœur. Il a laissé mes deux enfants sans mère », a déclaré Rivera.

Alors que les restes de quatre des victimes seront rapatriés au Honduras, Velásquez Alvarado sera enterré aux États-Unis

Crawford a déclaré qu’elle pensait que la fusillade ainsi que les commentaires du gouverneur du Texas, Greg Abbott, dans lesquels il décrivait les cinq victimes comme des « immigrants illégaux », avaient effrayé les habitants de son quartier. Elle ne sait pas si les choses reviendront à la normale, lorsque les voisins étaient à l’extérieur en train de faire un barbecue, se promenant avec leurs familles.

« J’espère que c’est le cas parce que c’était la partie la plus agréable du quartier », a déclaré Crawford.

Le journaliste d’Associated Press, Marlon González à Tegucigalpa, au Honduras, a contribué à ce rapport.

Juan A. Lozano, The Associated Press