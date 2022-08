Des vidéos vérifiées exposent les horreurs de la guerre en Ukraine

Méthodologie

Une équipe de journalistes du Washington Post surveille et vérifie les vidéos de la guerre depuis le 24 février. Pour ce faire, les journalistes géolocalisent la vidéo en croisant des points de repère distinctifs dans les images avec des sources fiables telles que des images satellite ou Google Earth. vue sur la rue. Ensuite, les journalistes enquêtent sur le moment où la vidéo a été enregistrée, vérifiant les métadonnées et les horodatages. D’autres visuels, déclarations officielles, témoignages oculaires et audio parlé fournissent un contexte qui peut aider à corroborer les vidéos. Les journalistes examinent également le compte du téléchargeur et essaient de trouver la source originale de la vidéo. Les liens sources de cette base de données sont ceux où les journalistes ont découvert la vidéo en ligne, mais ne sont pas toujours la source d’origine. Les armes et l’équipement militaire peuvent être des indices sur ce qui s’est passé ; les journalistes consultent des experts militaires à ce sujet. Certaines vidéos de cette base de données ont également été corroborées par des groupes de vérification des informations tels que Storyful ou des chercheurs open source, mais toutes ont été confirmées de manière indépendante par The Post.

Les post-journalistes filtrent également les fausses vidéos en examinant s’il y a des coupures de saut, de l’audio interrompu ou des visuels et de l’audio qui ne correspondent pas. Nous effectuons également une recherche d’images inversées et recherchons d’autres publications sur le même sujet pour nous assurer qu’il ne s’agit pas d’une ancienne vidéo – peut-être même d’un conflit différent – qui recircule.

La vérification nécessite des rapports rigoureux, une vérification des faits et une collaboration dans toute la salle de rédaction. The Post ne publie que des vidéos vérifiées.

Crédits

Reportage médico-légal visuel par Sarah Cahlan, Joyce Sohyun Lee, Meg Kelly, Atthar Mirza, Elyse Samuels, Jon Swaine, Razzan Nakhlawi, Jonathan Baran, Joy Sharon Yi, JM Rieger, Jason Aldag, Karly Domb Sadof, Dalton Bennett, Louisa Loveluck, Monica Rodman et Adriana Usero. Conception et développement par Shikha Subramaniam, Leo Dominguez, Gabriel Florit, Atthar Mirza, Joe Fox et Jason Bernert. Graphismes de Dylan Moriarty. Écrit par Elyse Samuels, Ruby Mellen, Sarah Cahlan et Meg Kelly.

Montage par Matt Callahan, Reem Akkad, Nadine Ajaka et Ann Gerhart. Copie éditée par Vanessa Larson.