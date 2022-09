Des vidéos sociales capturent la colère russe après la mobilisation de Poutine en Ukraine

(Vidéo : obtenue par The Post/ Twitter)

La mobilisation d’hommes russes par le président Vladimir Poutine pour combattre en Ukraine a fait comprendre la réalité de la guerre aux familles russes ordinaires. Pendant des mois, les voix dissidentes russes sont restées largement silencieuses. Les premières manifestations anti-guerre ont été rapidement écrasées et il n’y a eu que de petites manifestations de défi dans les grandes villes comme Moscou et Saint-Pétersbourg. Mais tout a changé après l’annonce de Poutine le 21 septembre.

La mobilisation russe provoque une réaction violente alors que l’effort d’annexion de l’Ukraine progresse

Par des manifestations de colère, des actes de violence et un exode de plus de 200 000 citoyens, les Russes se rebellent contre la perspective d’une nouvelle escalade de la guerre et le prix élevé qu’ils en paieront probablement.

Les responsables du Kremlin ont minimisé l’importance de l’agitation, mais les scènes en provenance de Russie racontent une histoire différente, celle d’une opposition généralisée contre un gouvernement connu pour l’avoir annulé. La dissidence a été documentée dans tout le pays, même dans des régions qui étaient auparavant calmes.

Des vidéos et des images vérifiées par le Washington Post montrent que les Russes sont en colère et ont peur pour leur vie. Des dizaines de manifestations ont éclaté dans les grandes villes et les zones rurales qui ont déjà perdu de nombreux hommes dans la guerre en Ukraine. Certains se sont livrés à la violence, tandis que d’autres ont choisi de s’échapper : des files de voitures longues de plusieurs kilomètres ont attendu pour traverser les frontières terrestres hors du pays et les vols internationaux au départ de Moscou étaient remplis d’hommes en âge de combattre.

Dimanche, des manifestations ont éclaté au Daghestan, une république majoritairement musulmane du Caucase du Nord. Des soldats de la région ont souffert des pertes disproportionnées lors de l’invasion de l’Ukraine. Lors de manifestations dans la capitale régionale de Makhatchkala dimanche et lundi, des femmes ont affronté, même chassé, autorités locales. “Nous sommes pour la paix”, ont-ils scandé une vidéo largement partagée.

Les forces de sécurité ont réagi durement, détenant violemment des femmes et des hommes. Quelque 120 personnes ont été arrêtées à Makhatchkala, selon OVD-Infoun groupe indépendant surveillant les manifestations.

Le chef du Daghestan, Sergueï Melikov, a imputé les troubles à l’influence étrangère “tentant d’aggraver la situation à l’intérieur du pays” et a juré que la république remplirait sa part de la mobilisation.

La police a affronté des manifestants dans la région du sud du Daghestan en Russie le 25 septembre, après que le pays a annoncé une nouvelle mobilisation militaire quelques jours plus tôt. (Vidéo : Télégramme)

À Endirey, un village d’environ 8 000 habitants situé au nord-ouest de Makhatchkala, une vidéo prise dimanche montre des policiers tirant en l’air. Selon les locaux Chaînes de télégramme110 hommes y avaient été appelés.

Il y a eu de nouvelles manifestations lundi à Makhatchkala et les forces de sécurité se sont de nouveau heurtées aux habitants.

Quelques heures après l’annonce de Poutine, des manifestants sont descendus dans les rues de plusieurs grandes villes, dont Saint-Pétersbourg, Perm, Ekaterinbourg et Moscou. La police, comme elle l’avait fait des mois plus tôt, a répondu par des passages à tabac et des arrestations massives.

Les Russes ont manifesté à Perm et à Ekaterinbourg après l’annonce par le pays qu’il mobiliserait des soldats supplémentaires pour combattre en Ukraine. (Vidéo : Télégramme)

Les Russes sont descendus dans les rues de Moscou et de Saint-Pétersbourg pour protester contre la nouvelle mobilisation militaire russe après son annonce le 21 septembre. (Vidéo : Telegram)

Des manifestants sont également sortis en Sibérie occidentale. Une vidéo publiée le 21 septembre montrait des gens debout sur la place centrale de Novossibirsk. “Je ne veux pas mourir pour Poutine”, a crié l’un d’eux avant d’être emmené par la police.

La police encerclée des manifestants sur la place principale de la ville sibérienne de Tomsk le 21 septembre. Un manifestant a été emmené tenant une pancarte qui disait: “faites-moi un câlin si vous avez aussi peur.”

Des manifestants dans les villes sibériennes de Tomsk et de Novossibirsk se sont affrontés avec les forces de sécurité après que la Russie a annoncé une nouvelle mobilisation militaire le 21 septembre. (Vidéo : Telegram)

Dans les villes de l’est de la Sibérie, les manifestants se sont battus avec la police peu après l’annonce de Poutine et ont continué à manifester tout au long du week-end.

Dans un vidéo publiée Dimanche sur Telegram depuis la ville extrême-orientale de Iakoutsk, une région pauvre où les minorités ethniques ont également fait les frais des victimes de la guerre, des femmes ont encerclé la police et scandé : « Laissez nos enfants vivre !

Il y a également eu des attaques contre des bureaux de recrutement militaire. Plus d’une douzaine d’incidents de violence ont été signalés à travers le pays contre des commissariats militaires depuis l’annonce de la mobilisation.

Lundi matin, dans un centre de recrutement à Ust-Ilimsk, Ruslan Zinin, 25 ans, a tiré et grièvement blessé le responsable du recrutement, Alexander Eliseev, responsable de la conscription.

Le tireur a été arrêté et une affaire pénale a été ouverte contre lui, selon l’agence de presse russe Tass.

Un homme armé a ouvert le feu à l’intérieur d’un centre d’enrôlement militaire le 26 septembre, blessant le responsable du recrutement, après que la Russie a annoncé une nouvelle mobilisation militaire. (Vidéo : Télégramme)

Une vidéo publiée lundi sur Telegram montrait une personne lançant un cocktail Molotov sur un bureau d’enrôlement dans la ville d’Uryupinsk, qui fait partie de l’oblast ou de la province de Volgograd dans le sud-ouest de la Russie.

Dans un déclaration de l’administration d’Uryupinsk publié sur la chaîne de médias sociaux russe VK, le bureau a confirmé que le bâtiment de recrutement avait été incendié et que “la personne fautive a été arrêtée”. L’administration a déclaré qu’il y avait eu peu de dégâts et aucun blessé.

Une vidéo publiée sur Telegram le 26 septembre montrait une personne lançant un cocktail molotov dans un bureau d’enrôlement à Uryupinsk, dans l’oblast de Volgograd. (Vidéo : Télégramme)

Un bureau de recrutement militaire à Tomsk a été évacué à la suite d’une alerte à la bombe quelques heures seulement après l’annonce de Poutine, médias à Tomsk signalé.

Plutôt que de s’engager dans des attaques ou des manifestations, beaucoup plus de jeunes hommes cherchant à éviter la guerre ont choisi de fuir le pays. Les publications sur les réseaux sociaux et les images satellite ont montré des kilomètres de voitures alignées aux postes-frontières russes alors que les pays voisins signalaient des afflux de migrants russes.

Les hommes russes fuyant la mobilisation et laissant tout derrière eux

Selon Stephen Wood, directeur principal de Maxar Technologies, des files de voitures s’étendaient sur au moins neuf milles du point de contrôle d’Upper Lars à la frontière avec la Géorgie, bien plus longtemps que la sauvegarde habituelle. Les embouteillages sont visibles à la fois sur les images satellites et sur les vidéos mises en ligne.

Des vidéos montrent des files de personnes en Russie essayant de traverser la frontière de Verkhniy Lars vers la Géorgie le 26 septembre, après la mobilisation militaire russe. (Vidéo : obtenue par The Post)

Pour Yana et son petit ami, traverser la Géorgie a pris des jours. La jeune femme de 28 ans, qui n’a donné son prénom que parce qu’elle ne voulait pas être identifiée par les autorités, a décrit une scène désespérée à la frontière.

“Les gens étaient là depuis trois ou quatre jours déjà”, a-t-elle déclaré. “Des chats d’aide en ligne sont créés, les gens demandent de l’eau, de la nourriture, des couches, de l’essence.”

“J’ai vu beaucoup de choses à la frontière, mais jamais un chaos comme celui-ci”, a déclaré un guide touristique dans un vidéo publié le 22 septembre.

Le ministre géorgien de l’Intérieur a déclaré qu’il y avait eu une augmentation de 40 à 45 % du nombre de Russes traversant quotidiennement la frontière depuis l’annonce de la mobilisation.

Après des jours d’attente, le couple a réussi à traverser mardi. “Il n’avait pas encore reçu de convocation”, a déclaré Yana à propos de son petit ami. “Une fois qu’il est arrivé, il est trop tard pour partir.”

Les images satellite capturées par Maxar Technologies vendredi ont montré une file de véhicules de près d’un demi-mile de long attendant de traverser la république russe de Bouriatie en Mongolie.

“Il y a certainement plus de véhicules qui essaient de partir”, a déclaré Wood. Les images du 15 août, qui, selon lui, étaient typiques des volumes de trafic avant la mobilisation, ne contenaient qu’une poignée de camions du côté russe de la frontière.

Les images satellite prises dans la semaine depuis l’annonce de la Russie ont également indiqué des retards importants à plusieurs points de passage terrestres vers le Kazakhstan.

Le président kazakh Kassym-Jomart Tokaïev a estimé mardi que quelque 98 000 Russes étaient entrés dans le pays depuis le 21 septembre. “La plupart d’entre eux sont contraints de partir en raison de la situation désespérée actuelle”, a-t-il déclaré dans un discours. “Nous devons prendre soin d’eux et assurer leur sécurité.”

Des vidéos montrent de longues files de personnes attendant au poste frontière russe de Mashtakovo avec le Kazakhstan les 22 et 25 septembre, après la mobilisation militaire de la Russie. (Vidéo : @aidos0070)

Une vidéo prise au poste frontière de Mashtakovo vers le Kazakhstan et publiée le 22 septembre montrait également des voitures alignées au point de contrôle et des hommes à pied. Des images enregistrées tard dimanche ont montré un grand nombre d’hommes toujours à la frontière.

“Il y a beaucoup de réfugiés, je suis désolé pour eux”, a déclaré Aidos Kairzhanov, qui a partagé les vidéos avec le Post et a déclaré avoir aidé à transporter des Russes depuis la frontière.

Beaucoup se sont également précipités pour quitter la Russie.

“La décision de partir a été très dure”, a déclaré Alexandre, 27 ans, qui n’a donné que son prénom par crainte de représailles. Il a laissé derrière lui sa famille, sa petite amie, son hypothèque et son travail, et a réservé un vol pour le Kazakhstan lorsqu’il a entendu parler de la mobilisation. Au début, il était nerveux et confus, mais il s’est fait des amis pendant le vol – de jeunes hommes russes qui s’enfuyaient également.

“Je suis content d’être parti et je n’ai aucun regret. Mais l’avenir est très incertain », a-t-il déclaré.

