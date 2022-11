Des vidéos ont capturé une boule de feu clignotant à travers les toits de Toronto avant qu’elle ne frappe la Terre près des chutes du Niagara

Une boule de feu a illuminé un quartier et est passée au-dessus de Toronto tôt samedi matin.

L’impact de l’objet sur la Terre a été prédit, marquant la sixième fois dans l’histoire qui se produit.

L’Agence spatiale européenne a déclaré que cette technologie de détection pour les petits objets s’améliore.

Une boule de feu vibrante qui a traversé le ciel nocturne aux premières heures de samedi matin est passée au-dessus de la ligne d’horizon de Toronto, au Canada, avant d’entrer en collision avec la Terre près des chutes du Niagara. La boule de feu a été capturée dans plusieurs vidéos, notamment une qui le montrait semblant passer par la tour CN de la ville.

Une autre vidéoprise d’une caméra de sécurité à la porte d’entrée d’une maison, a montré que la boule de feu illuminait tout le ciel du quartier avant de passer au-dessus.

—Sarah Gorsline (@SarahGorsline) 19 novembre 2022

La Agence spatiale européenne a déclaré que l’événement marquait seulement la sixième fois dans l’histoire que l’impact d’un objet spatial avec la Terre était prédit avec succès. L’agence a déclaré que si la plupart des collisions d’astéroïdes avec la Terre ne sont découvertes qu’après coup à partir de preuves telles que des cratères, le nombre d’occasions au cours desquelles une roche spatiale est détectée avant qu’elle ne frappe est croissance.

En fait, les six détections ont eu lieu depuis 2008, selon l’ESA, qui a déclaré que l’amélioration continue des télescopes à balayage du ciel rendra probablement la détection d’objets plus petits – qui frappent fréquemment la Terre – plus courante. Les gros astéroïdes, en revanche, sont beaucoup plus faciles à repérer.

La boule de feu de samedi était anticipée par les astronomes amateurs et professionnels dans les heures qui ont précédé sa frappe. La Centre des planètes mineuresqui surveille les astéroïdesdit qu’un objet se déplaçant rapidement a été détecté par le Enquête sur le mont Lemmon près de Tucson, en Arizona, déclenchant un “avertissement d’impact imminent”.

Le MPC a déclaré que sept observatoires ont pu repérer l’objet avant qu’il n’entre dans l’atmosphère terrestre vers 3 h 27 HE au-dessus de Brantford, en Ontario. L’objet mesurait moins d’un mètre, selon l’ESA.

Le terme boule de feu est utilisé pour désigner des météores exceptionnellement brillants, communément appelés étoiles filantes, qui peuvent être vus sur une large zone. “Les objets provoquant des boules de feu ne sont généralement pas assez gros pour survivre intacts au passage dans l’atmosphère terrestre, bien que des fragments, ou des météorites, soient parfois récupérés sur le sol”, selon Nasa.

Mike Hankey de l’American Meteor Society a déclaré Le New York Times ses éventuelles météorites – des débris d’un objet spatial – de l’événement de samedi pourraient être découvertes près des chutes du Niagara.