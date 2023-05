Des vidéos montrent un homme armé disant «tuez-moi» aux officiers qui se précipitent dans le saccage du Nouveau-Mexique qui a tué 3 personnes

SANTA FE, NM (AP) – Des vidéos publiées jeudi sur le déchaînement meurtrier de cette semaine dans le nord-ouest du Nouveau-Mexique ont enregistré une voix qui serait le tireur exhortant la police à « me tuer » et des policiers se précipitant vers le tireur de 18 ans avant de lui tirer dessus. à l’extérieur d’une église.

«Il crie sur les images du Ring:« Venez me tuer », a déclaré le chef de la police de Farmington, Steve Hebbe, à propos de Beau Wilson, le lycéen qui, selon les autorités, a tué trois femmes âgées lors de l’attaque.

« Il prend position, il a des opportunités de s’enfuir, il n’utilise pas ces opportunités », a déclaré Hebbe. « Alors oui, je crois qu’en fin de compte, dans sa tête, il a pris la décision de se tenir debout et de se battre jusqu’à ce qu’il soit tué. »

Trois femmes âgées ont été tuées lundi par le tireur, dont une mère et sa fille qui se trouvaient en voiture dans le quartier. Les victimes ont été identifiées comme des résidents de longue date de Farmington, Gwendolyn Schofield, 97 ans, sa fille de 73 ans, Melody Ivie, et Shirley Voita, 79 ans.

Au moins six autres personnes ont été blessées dans la fusillade, qui a provoqué des vagues de chagrin dans la communauté de 50 000 personnes. Parmi eux, deux policiers, qui ont été libérés des soins médicaux pendant leur rétablissement.

Les commentaires de Hebbe reflétaient un récit du témoin Candi Brammell, qui vit à côté de l’église et a déclaré à l’Associated Press dans une interview mardi que le tireur semblait inciter la police en disant: « Allez! »

Brammell a dit qu’elle ne pouvait pas croire ce qu’elle voyait alors que Wilson ouvrait le feu. En un instant, il échangeait des coups de feu avec la police, puis se retrouva dans l’herbe.

Wilson vivait avec son père dans une maison qui contenait un arsenal d’armes et de munitions, apparemment détenues légalement, selon les autorités chargées de l’application des lois. Il a acheté un fusil d’assaut l’année dernière après avoir eu 18 ans.

Lundi, selon la police, il a commencé à tirer sans discernement avec le fusil depuis le porche de la maison.

La première personne touchée a été Voita, une infirmière à la retraite qui passait en voiture. Une vidéo publiée par la police montrait sa voiture roulant dans la rue avec la porte ouverte après avoir réussi à sortir. La vidéo a également montré le chemin d’un véhicule transportant Schofield et Ivie, qui s’est arrêté pour aider.

« Ils voient quelque chose sur la route, qui s’avère être (Voita), et ils sont en train de s’arrêter » quand une autre grêle de coups de feu éclate, a déclaré Hebbe, racontant les images. « A ce moment-là, nous pensons que toutes ces balles sont tirées depuis (le fusil). »

Selon la police, Wilson a rapidement laissé tomber l’arme dans des buissons, même si elle contenait encore plus de balles réelles.

Wilson a ensuite marché dans la rue sur environ un quart de mile, pulvérisant des balles sans discernement à l’aide de deux pistolets. Il a déchargé un pistolet de calibre .22, puis épuisé les cartouches d’une arme de 9 mm lors de la fusillade finale avec la police, au cours de laquelle il a tiré au moins 18 cartouches.

Il portait ce qui semblait être un gilet de protection modifié avec des plaques d’acier, mais les autorités disent qu’il a jeté le gilet avant la fusillade avec la police.

La vidéo de la caméra du corps de la police a montré la perspective d’un officier marchant et courant au milieu de la rue résidentielle, préparant un fusil d’assaut dans une main tout en aboyant des commandes dans une radio de l’autre. En fuite, il s’inspire d’un habitant du quartier et un chien court à côté d’eux.

Cette vidéo est ensuite partiellement obscurcie, mais une ombre au sol montre l’officier se préparant en position de tir pour la confrontation finale.

« J’ai des yeux sur le suspect. Il marche vers le sud. Il est vêtu de noir », a déclaré un officier aux répartiteurs dans un autre segment vidéo.

Il crie alors : « La police de Farmington ! Voyons vos mains !“

Une voiture de police passe à toute allure avec des gyrophares et des sirènes.

Vidéo de la caméra corporelle du Sgt. Rachel Discenza l’a montrée pointant son arme de poing vers l’endroit où se tenait le suspect. Au milieu d’un échange de coups de feu, elle tombe au sol et dit: « Je suis abattu. »

Elle lutte sans succès pour se lever et un collègue officier utilise sa ceinture comme garrot.

«Nous avons obtenu un coup sûr. Amenez-moi un médecin ici pour le sergent », crie-t-il.

Dans l’herbe devant l’église, les agents se précipitent vers le suspect après que les coups de feu se soient calmés, lui disant de ne pas bouger. Un officier le menotte, tandis qu’un autre dit : « Le sujet est à terre. Il est sécurisé.

Une note a été retrouvée plus tard dans la poche du gilet abandonné qui disait: «Si vous lisez ceci, je suis à la fin du chapitre.

Le corps du tireur a été laissé dans l’herbe pendant un certain temps pendant que les enquêteurs travaillaient sur les lieux, et on ne savait pas combien de fois il avait été abattu.

La police a déclaré plus tôt cette semaine qu’elle ne pouvait pas dire combien de blessures par balle les victimes avaient subies et attendait le rapport de l’enquêteur médical, qui n’avait pas été rendu public jeudi.

Le voisin Bryan Brown, qui faisait partie de ceux qui ont couru pour prodiguer les premiers soins, a déclaré à AP que Voita avait des blessures par balle à la jambe et à la tête.

La police a recherché les motivations derrière le déchaînement de lundi, qui a eu lieu la veille de l’obtention du diplôme de Wilson, au milieu de certaines indications de proches de problèmes de santé mentale antérieurs.

Des efforts étaient en cours de la part des autorités pour accéder aux dossiers médicaux et scolaires qui pourraient faire la lumière sur ses antécédents mentaux.

___

Montoya Bryan a rapporté d’Albuquerque et Snow a rapporté de Phoenix.

Morgan Lee, Susan Montoya Bryan et Anita Snow, Associated Press