Des vidéos montrent l’ampleur de la répression sanglante de l’armée birmane

Dimanche, les autorités birmanes ont entamé leur répression la plus violente à ce jour contre les manifestants qui se massaient dans les rues depuis des semaines pour s’opposer au coup d’État militaire du 1er février.

La violence contre les manifestants non armés et pour la plupart pacifiques a fait 18 morts et plus de 30 blessés, selon le bureau des droits de l’homme des Nations Unies, et a eu lieu dans tout le pays, notamment à Mandalay au nord, à Dawei au sud-est et à Yangon, la plus grande ville du Myanmar.