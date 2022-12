Des vidéos montrent la gravité de l’épidémie de covid en Chine

Une forte affluence est visible dans des images de l’hôpital général de l’université médicale de Tianjin à Tianjin, en Chine, qui ont été publiées le 20 décembre. (Vidéo : @用户/Douyin)

Les services d’urgence débordent, les patients dormant dans les couloirs jusqu’à ce qu’ils puissent être évalués ou transporté dans une chambre d’hôpital. Dans au moins un hôpital, la moitié des médecins et infirmiers étaient absents car ils avaient été testés positifs au covid. Ces scènes alarmantes et d’autres dans les établissements médicaux chinois ont été capturées dans des vidéos et des photographies publiées sur les réseaux sociaux au cours des deux dernières semaines. Ils offrent un aperçu du bilan qu’une énorme vague de coronavirus fait – et sapent l’affirmation de Pékin selon laquelle le gouvernement contrôle.

L’étendue complète de l’épidémie n’est pas claire. L’assouplissement soudain par le gouvernement des restrictions sur les coronavirus début décembre est intervenu alors que les infections augmentaient déjà à travers le pays. Les autorités ont rapidement cessé de signaler les cas asymptomatiques, laissant le public se fier aux médias sociaux pour comprendre ce qui se passait.

Pour mieux évaluer l’impact de la vague actuelle – qui, selon les projections, pourrait faire plus d’un million de victimes en 2023 – le Washington Post a suivi des centaines de publications sur des plateformes chinoises populaires, notamment Weibo et Douyin, et a examiné des documents qui ont été republiés sur Twitter et d’autres sites. L’analyse préliminaire du Post a trouvé des preuves d’établissements de santé débordés dans les grandes villes, en particulier le long de la côte est fortement peuplée du pays.

Compte tenu de la censure stricte de la Chine, le contenu n’est qu’un instantané de ce qui se passe dans tout le pays. Mais cela montre que de nombreuses communautés ont du mal à faire face à l’afflux massif de patients infectés par le covid.

Les plus à risque : les personnes âgées

Des vidéos comme celle-ci, prises à l’hôpital universitaire médical de Tianjin et publiées sur Douyin – une plate-forme vidéo chinoise appartenant à la société mère de TikTok ByteDance – révèlent la pression actuelle sur les installations médicales. On voit des patients, dont beaucoup sont âgés, se reposer sur des civières ou des lits de camp dans des halls bondés ou à proximité d’ascenseurs et d’autres espaces publics. Les membres de la famille semblent planer à proximité – la proximité contribuera certainement à propager le virus.

Une vidéo publiée sur les réseaux sociaux le 20 décembre – décrite comme prise la veille – montre des patients visiblement malades entassés à l’hôpital général de l’université médicale de Tianjin. (Vidéo : @用户/Douyin)

“Il est clair que [in] ces grandes villes, le système de santé est débordé en raison de l’augmentation rapide des cas, en particulier [among] les personnes âgées », a déclaré Yanzhong Huang, chercheur principal en santé mondiale au Council on Foreign Relations, qui a revu les images pour The Post. Seulement environ 40% des personnes âgées de 80 ans et plus en Chine ont reçu une injection de rappel contre le coronavirus.

Cette vague virale a frappé les villes du nord le plus rapidement et le plus durement. Les autorités sanitaires de Pékin ont déclaré le 11 décembre que 22 000 personnes se rendaient quotidiennement dans les cliniques de fièvre, 16 fois plus que la semaine précédente.

Une vidéo postée à Douyin mercredi montre de nombreux patients âgés cherchant des soins à l’hôpital Tsinghua Changgung de Pékin. “La salle d’urgence est extrêmement bondée”, a écrit une femme qui a dit qu’elle avait amené sa mère pour des soins un jour plus tôt. “Partout où j’allais, où que je regardais, il y avait des seniors plus jeunes qui accompagnaient ceux qui étaient encore plus âgés”, a noté la femme. “Tout le monde doit s’il vous plaît prendre soin des personnes âgées autour de vous.”

Une vidéo publiée sur les réseaux sociaux le 21 décembre montre des conditions de surpeuplement à l’hôpital Tsinghua Changgung de Pékin. (Vidéo : @Mrs树树/Douyin)

La ville la plus peuplée du pays subit une épidémie similaire. Mercredi, le Shanghai Neuromedical Center a publié – puis rapidement supprimé – un article de WeChat estimant que 7 millions d’habitants étaient déjà infectés et que la moitié des 25 millions d’habitants de la ville seraient infectés d’ici la fin de cette semaine.

Le verrouillage draconien de Shanghai en mars et avril a traumatisé les habitants et choqué le reste du pays. Le gouvernement municipal, déterminé à éviter une répétition de personnes gravement malades coincées à la maison sans soins médicaux, dirige les patients vers 2 600 cliniques de fièvre désignées à travers la ville.

Les médias d’État ont rapporté vendredi que le service des urgences de l’hôpital de Zhongshan, l’un des plus importants de Chine, traitait environ 1 000 patients par jour, contre 700 à 800 à la même période l’an dernier.

À l’intérieur des urgences, une vidéo prise mercredi par un journaliste du Post montrait des patients entassés dans un couloir après l’autre – le des civières, des lits et même des chaises pliantes probablement apportés de la maison. Des proches se sont accroupis à leurs côtés, laissant à peine assez de place pour que les autres puissent marcher.

Une vidéo prise à l’intérieur de l’hôpital Zhongshan de Shanghai le 21 décembre montre des couloirs bondés de patients pour la plupart âgés. (Vidéo : Lisa Movieus/The Washington Post)

Des vidéos et des publications sur les réseaux sociaux suggèrent également que certaines installations pour enfants sont inhabituellement occupées, en particulier avec les parents qui amènent de jeunes bébés malgré les assurances des autorités selon lesquelles les nourrissons sont moins à risque que d’autres groupes vulnérables. L’annonce d’un blogueur vidéo populaire le 20 décembre que son Une fille de 2 ans décédée d’une encéphalite causée par une fièvre à coronavirus a été largement discutée en ligne, bien que les autorités n’aient jamais confirmé publiquement aucun lien.

La maladie chez les jeunes pourrait être exacerbée par d’autres virus respiratoires, y compris la combinaison de la grippe et du VRS qui a durement frappé les enfants aux États-Unis, a noté Justin Lessler, professeur d’épidémiologie à l’Université de Caroline du Nord.

“Il y a peu d’endroits dans le monde, voire aucun, où le système de santé ne serait pas sévèrement mis à l’épreuve par une grande épidémie d’infections respiratoires graves chez les enfants”, a déclaré Lessler, qui a également examiné des images faisant partie de l’analyse du Post.

Une vidéo publiée par un père dans la ville méridionale de Guangzhou montre des membres de la famille épuisés attendant avec leurs petits dans les couloirs du centre médical pour femmes et enfants de Guangzhou. L’homme a expliqué qu’il était là depuis 10 heures.

Des vidéos publiées sur les réseaux sociaux le 21 décembre montrent des familles attendant avec de jeunes enfants dans un hôpital récemment construit dans la ville méridionale de Guangzhou. (Vidéo : @明天会更好/Douyin)

Hôpitaux avec trop peu de médecins et d’infirmières

La Commission nationale de la santé a récemment conseillé aux hôpitaux de réembaucher des travailleurs de la santé à la retraite pour aider à faire face au nombre explosif de cas de covid – en partie, en remplaçant les médecins et les infirmières qui ont eux-mêmes été infectés.

À Guangzhou, près de 1 000 employés ont été rappelés à des postes de première ligne, selon des informations locales. Les médecins et les infirmières sont redéployés des petites villes vers Pékin, où les autorités ont converti des stades sportifs précédemment utilisés comme centres de quarantaine centralisés pour servir de services d’urgence temporaires.

À Nanjing, à environ 300 km à l’ouest de Shanghai, l’hôpital Nanjing Drum Tower a signalé que la moitié de ses médecins et encore plus d’infirmières étaient en congé de maladie à cause du covid. Les visiteurs ont posté des vidéos d’un hall d’entrée vide avec des panneaux indiquant que la plupart des comptoirs étaient temporairement fermés.

Une vidéo publiée sur les réseaux sociaux le 21 décembre montre des couloirs vides et des comptoirs fermés à l’hôpital de la tour du tambour de Nanjing en raison d’un test positif du personnel au COVID. (Vidéo : @雲山石岩/Douyin)

Dans l’est de la Chine, le 2e hôpital affilié de l’Université médicale de Wenzhou a déclaré dans un déclaration qu’un de ses pharmaciens s’était évanoui de fatigue alors qu’il travaillait à 4 heures du matin. Le Post a vérifié trois vidéos montrant des personnes entassées dans les parties communes de l’hôpital.

Une vidéo publiée sur Douyin le 21 décembre montrait un grand nombre de personnes à l’intérieur du deuxième hôpital affilié de l’Université médicale de Wenzhou à Wenzhou, en Chine. (Vidéo : @清零/Douyin)

Trier les ressources médicales sera un défi dans un pays qui, pendant des décennies, a tenté, avec un succès limité, d’empêcher que les médicaments, l’équipement et les professionnels de la santé ne soient concentrés uniquement dans les grands hôpitaux des grandes villes. Bien que les établissements bien connus soient en théorie les mieux équipés pour traiter les cas critiques, ils finissent souvent par être débordés et leur personnel épuisé.

À Shenzhen, la troisième ville la plus peuplée de Chine, de nombreuses personnes cherchent désespérément à consulter un médecin. Une vidéo publiée sur Douyin le 19 décembre montrait une ligne s’étendant autour du pâté de maisons de l’hôpital populaire de Longhua. Les temps d’attente se sont allongés à plus d’une demi-journée, selon des vidéos et des images de la scène confirmées par des patients et vérifiées par The Post.

Une vidéo publiée sur les réseaux sociaux le 19 décembre montre une ligne qui s’étend autour du pâté de maisons à l’extérieur de l’hôpital populaire de Longhua à Shenzhen. (Vidéo : @费费/Douyin)

Lorsque Zhou Zedong, 28 ans, est arrivé tard le lendemain soir, il a été averti d’une attente de 20 heures. Peu avant minuit, il est rentré chez lui avec l’intention de revenir le lendemain matin – seulement pour découvrir à son retour qu’il avait manqué son numéro et qu’il devrait recommencer le processus.

“Cela me met en colère”, a déclaré Zhou, qui s’est dirigé vers une clinique de médecine traditionnelle chinoise et a demandé aux membres de sa famille d’envoyer des médicaments qui étaient épuisés dans de nombreuses pharmacies de Shenzhen. “Ce n’est pas le niveau de soins médicaux qu’une ville de premier rang devrait avoir.”

Du coup, un pays du “zéro négatif”

Les messages contradictoires du gouvernement ont intensifié le malaise du public. Pendant près de trois ans, les autorités ont justifié des confinements sévères comme nécessaires pour sauver toutes les vies possibles. La colère suscitée par les politiques «zéro covid» a éclaté publiquement en novembre avec une semaine de manifestations de défi dans au moins une douzaine de villes.

Les Chinois s’enferment et accumulent des médicaments par peur d’une nouvelle vague de covid

Puis, presque du jour au lendemain, tout a changé. Les tests requis et la quarantaine centralisée ont été abandonnés. Et tout comme les experts de la santé l’avaient prédit, un pays à l’immunité très limitée a rapidement succombé au virus. Certains Chinois plaisantent en disant que la nouvelle politique du gouvernement est “zéro négatif” car tout le monde est infecté.

Jonathan Chen, 21 ans, étudiant en médecine, s’est rendu mardi à l’hôpital de Shenzhen de l’Université de Hong Kong après avoir été testé positif et avoir eu de la fièvre. Il a attendu huit heures pour voir un médecin et se demande maintenant si le “zéro covid” aurait dû être supprimé progressivement.

“J’avais l’habitude d’espérer que le gouvernement ouvrirait ses portes le plus tôt possible”, a déclaré Chen. Il n’est plus sûr que c’était la décision la plus intelligente.