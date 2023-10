Des vidéos montrent des prisonniers à Gaza et en Israël

Le Washington Post a vérifié de manière indépendante trois vidéos semblant montrer des captifs détenus à Gaza et dans les environs d’Israël. Le Hamas et l’armée israélienne ont confirmé que des militants du Hamas détenaient en captivité des militaires et des civils israéliens, mais le nombre total est inconnu.

Dans une vidéo, de Be’eri, d’abord géolocalisée sur la plateforme X , des hommes armés en tenue militaire sont vus en train d’entraîner au moins cinq personnes loin d’une zone résidentielle près de la frontière avec Gaza. L’un des militants filme la scène et son ombre montre qu’il tient un talkie-walkie. Deux des personnes capturées semblent plus âgées et légèrement vêtues. Tous sont pieds nus, les mains liées derrière eux. De la fumée grise s’élève en arrière-plan.

Dans une autre vidéo, filmée par un journaliste local, des combattants palestiniens circulent dans des camionnettes, faisant défiler des hommes capturés dans un marché animé du centre-ville de Bani Suhella, à Gaza. On ne sait pas si les hommes sont vivants ; ils gisent dans le lit des camions, torse nu et immobiles. Les passants filment, applaudissent et courent à côté des véhicules. Lorsque les camions ralentissent, des jeunes hommes s’approchent et frappent les corps.