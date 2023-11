Des vidéos montrent des groupes ethniques africains arrêtés dans la région soudanaise du Darfour

CNN

Des membres de groupes ethniques africains dans la région soudanaise du Darfour semblent avoir été arrêtés par des membres des forces paramilitaires de soutien rapide et d’autres milices arabes, selon des vidéos et des images vérifiées et géolocalisées par CNN.

Les vidéos sont apparues ce week-end. Dans l’une d’elles partagée en ligne et géolocalisée à Ardamata, un quartier périphérique de la ville d’El Geneina dans l’État du Darfour occidental, des insultes racistes peuvent être entendues alors que des hommes en treillis qualifient les captifs de « chiens » et leur disent de « se rassembler ici ».

Dans une autre séquence de la vidéo, on peut voir les mêmes hommes en treillis fouetter les hommes. À un moment donné, les hommes semblent obligés de courir dans la rue. Un homme tire des coups de feu.

Dans une autre vidéo, filmée à moins de cinq minutes de route de la première vidéo, le logo RSF apparaît visible sur les uniformes de certains hommes vêtus de treillis de couleur claire qui semblent contrôler les hommes regroupés au sol. Le mot « liquidation » est évoqué ainsi que les mots « tuez-les ».

RSF a annoncé samedi avoir repris la principale base militaire d’El Geneina (état-major de la 15e division), proche du lieu de tournage de ces vidéos.

Un journaliste de Reuters s’est entretenu mardi avec trois hommes fuyant le Darfour vers le Tchad, qui ont déclaré avoir été témoins de meurtres perpétrés par des milices arabes et des forces de RSF ciblant le groupe ethnique Masalit à Ardamata, a rapporté l’agence de presse.

« Rapports et images écoeurants provenant d’Ardamata, Darfour occidental, inc. [sic] d’assassinats, de violations graves et de massacres de civils, suite à la prise de la zone par RSF. Ceux qui détiennent l’autorité doivent faire respecter le droit international humanitaire, protéger les civils, garantir l’état de droit et fournir un accès humanitaire sans entrave aux personnes vulnérables », a écrit Toby Harward, coordinateur humanitaire adjoint de l’ONU au Soudan, sur X, anciennement connu sous le nom de Twitter.

RSF a nié que « des incidents de nettoyage ethnique ou de conflit tribal aient eu lieu dans la région d’Ardmetta ». [Ardamata] région d’El Geneina, dans l’État du Darfour occidental.

Dans une déclaration répondant aux questions de CNN mercredi, RSF a déclaré qu’elle ne cible pas les civils et que ses forces « se battent aux côtés du peuple soudanais pour restaurer notre pays sur la voie qui lui revient, celle d’un régime démocratique dirigé par des civils ». »

Le groupe paramilitaire a toutefois déclaré qu’en raison du conflit entre RSF et les Forces armées soudanaises (SAF) dans le quartier d’Ardamata, leurs actions « ont malheureusement entraîné le déplacement de civils », car la zone militaire est située au milieu de zones résidentielles. .

“Le conflit s’est terminé avec la prise de contrôle de la 15e division d’infanterie des SAF et la libération du quartier général de la division par nos forces”, indique le communiqué, ajoutant que “depuis la libération de la division, Ardmetta n’a connu aucun autre acte d’agression ni de conflit armé”. Les résidents sont rentrés chez eux et la sécurité s’est stabilisée, permettant à la vie de reprendre normalement. »

Au milieu de l’augmentation la plus significative des déplacements depuis des mois, les agences humanitaires opérant au Tchad affirment que les arrivées du Soudan décrivent une nouvelle vague de meurtres et de combats dans l’ouest du Darfour.

Les meurtres à caractère ethnique se sont intensifiés depuis le début des combats à la mi-avril entre les Forces armées soudanaises (SAF) et les RSF, selon des témoins et des groupes humanitaires opérant dans la région.

En septembre, l’organisme des Nations Unies chargé des droits de l’homme (BCNUDH) a déclaré avoir reçu des informations faisant état d’au moins 13 charniers à El Geneina On pense qu’il s’agissait de civils de la tribu Masalit qui auraient été tués lors d’attaques menées par les RSF et des milices arabes alliées.

Médecins Sans Frontières (MSF) a déclaré mardi qu’à la suite de l’intensification des combats à El Geneina, ses équipes travaillant de l’autre côté de la frontière, dans l’est du Tchad, ont constaté une « augmentation immédiate et majeure du nombre de personnes arrivant dans la région ».

« Nos gens à Ardmata ont été tués et déplacés. Les enfants sont massacrés, l’argent et les biens des femmes sont volés et elles ne peuvent pas s’échapper », a déclaré mardi à Reuters une Soudanaise, Nabila Abdel Rahman.

Au Soudan du Sud voisin, l’agence humanitaire de l’ONU (OCHA) dit il y a également eu une « augmentation significative du nombre de réfugiés soudanais ces derniers jours ».

MSF a déclaré qu’à son hôpital d’Adré, un homme de 27 ans leur a dit qu’il avait fui El Geneina avec 16 autres personnes, mais que leur groupe avait été attaqué sur la route vers le Tchad. Il a déclaré que les assaillants avaient tué tout le monde, mais qu’il avait survécu en faisant le mort.

« Finalement, un nouveau groupe de réfugiés est arrivé et l’a aidé à atteindre la frontière. Il présente de multiples blessures par balle aux mains et aux jambes », indique le communiqué de MSF.

Les incidents décrits aux agences humanitaires suivent un schéma d’abus similaires présumés par les RSF depuis le début du conflit, selon plusieurs rapports de CNN.

« Au cours des trois premiers jours de novembre, nous avons vu plus de nouveaux arrivants de réfugiés soudanais que pendant tout le mois précédent ; environ 7 000 personnes ont traversé la frontière », a déclaré Stephanie Hoffmann, coordinatrice de sensibilisation de MSF.

La directrice des relations extérieures du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR), Dominique Hyde, a déclaré avoir été témoin d’une augmentation des souffrances humaines lors de sa visite au Soudan la semaine dernière.

Dans la région du Darfour, les combats entre les Forces armées soudanaises (SAF) et les RSF ont provoqué encore davantage de déplacements, des milliers de personnes luttant pour trouver un abri et nombre d’entre elles dormant sous les arbres au bord de la route, a indiqué un communiqué de presse du HCR.

“La malnutrition infantile est endémique, les femmes sont violées, la violence règne et des familles entières dorment dehors sans toit au-dessus de leur tête”, a écrit Hyde sur X, anciennement Twitter.

Depuis le début de la guerre au Soudan en avril, 4,5 millions de personnes ont été déplacées à l’intérieur du pays et environ 1,2 million ont fui vers les pays voisins, selon le HCR.

Mardi, le Département d’État américain a annoncé que lors des discussions à Djeddah, les SAF et RSF « se sont engagés à prendre des mesures pour faciliter une aide humanitaire accrue et à mettre en œuvre des mesures de confiance ».

Ils n’ont pas réussi à se mettre d’accord sur la mise en œuvre d’un cessez-le-feu.

« Le Royaume d’Arabie Saoudite, l’IGAD, également au nom de l’Union africaine, et les États-Unis appellent les SAF et les RSF à donner la priorité au peuple soudanais, à faire taire les armes et à rechercher une fin négociée à cette guerre inutile », a-t-il déclaré. Selon un communiqué conjoint des négociations publié par le Département d’État.

Cela intervient après que le secrétaire d’État américain Anthony Blinken a appelé à une « cessation immédiate des attaques » à El Fasher, dans le Nord-Darfour.

« Les États-Unis sont profondément troublés par les informations faisant état d’une attaque imminente à grande échelle menée par les Forces de soutien rapide (RSF) soudanaises contre El Fasher, au Darfour septentrional, qui soumettrait des civils, dont des centaines de milliers de personnes déplacées – dont beaucoup ont récemment fui à El Fasher depuis d’autres régions – à un danger extrême », a déclaré Blinken dans un communiqué de presse le 2 novembre.

Sarah Dean et David McKenzie de CNN ont fait un reportage depuis l’Afrique du Sud et Allegra Goodwin depuis Londres.