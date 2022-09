Des vidéos montrent des combats rapprochés en Ukraine

Les forces ukrainiennes ont mobilisé des flottes de véhicules blindés fournis par l’Occident de mener des assauts offensifs audacieux à l’aide de mitrailleuses et d’armes antichars, selon une vidéo circulant sur les réseaux sociaux et vérifiée par le Washington Post, des images saisissantes qui offrent un rare aperçu du combat rapproché dans une guerre largement définie par l’artillerie à longue portée.

Une série de vidéos à la première personne filmées dans le sud de l’Ukraine montre un artilleur monté sur un Humvee blindé, tirant furieusement avec une mitrailleuse M2 Browning de calibre .50 et ratissant les bâtiments voisins avec des cartouches à peu près de la taille de cigares. Le véhicule s’arrête alors et le tireur balance son canon vers des éclairs de bouche apparents, pressant les dernières cartouches de la ceinture de munitions.

“Munitions! Munitions!” crie-t-il en anglais, se débattant avec le couvercle du plateau d’alimentation qu’il doit soulever avant de charger un autre tapis. L’artilleur, qui semble avoir un accent nord-américain, porte des écussons militaires ukrainiens et un brassard jaune, suggérant qu’il fait partie de l’effort de volontaires occidentaux.

Les images soulignent l’ampleur du soutien américain à l’Ukraine, consistant en des milliards de dollars d’armes et d’équipements qui, à bien des égards, ont permis à l’armée ukrainienne en sureffectif et en armement de suivre le rythme et, dans certains cas, de déjouer l’armée russe plus lourdement armée. militaire. Il révèle également la réalité du combat : les obus d’artillerie lourde tirés à des kilomètres de distance peuvent frapper un ennemi, mais pour reconquérir le terrain, les forces terrestres doivent trouver et tuer des adversaires à courte distance.

Des soldats ukrainiens blessés révèlent le lourd bilan de l’offensive de Kherson

Le Post a utilisé la géolocalisation pour vérifier la bataille filmée à Ternovi Pody, un village à mi-chemin entre Mykolaïv et Kherson, les villes stratégiques au cœur de l’offensive de l’Ukraine pour reprendre du terrain dans le sud. On ne sait pas quand le combat a eu lieu, mais les troupes ukrainiennes blessées ont récemment décrit un combat déchirant dans la région, où l’artillerie nécessaire pour expulser les troupes russes était rare.

Le ministère russe de la Défense a signalé combats dans la région, où les forces ukrainiennes tentent de percer les lignes de front et de pousser vers Kherson, et le secrétaire à la Défense Lloyd Austin a déclaré vendredi à Prague que le Pentagone avait observé un certain “succès” à Kherson et à Kharkiv au nord. “C’est très, très encourageant”, a-t-il ajouté.

Des centaines d’Américains et d’Européens – certains avec une expérience militaire préalable, d’autres non – ont rejoint la guerre aux côtés de l’Ukraine. Au moins une demi-douzaine de citoyens américains On pense qu’ils ont été tués dans les combats tandis que deux autres, tous deux vétérans militaires, ont été faits prisonniers et restent sous la garde de mandataires russes. Un troisième a été porté disparu en avril et son statut reste inconnu.

La famille d’un Américain disparu en Ukraine déclare que la réponse américaine est inadéquate

Au fur et à mesure que la vidéo se poursuit, le tireur prend un outil pour ouvrir le couvercle du plateau d’alimentation. Au lieu de plus de coups, cependant, un autre soldat à l’intérieur du Humvee passe un AT-4, une fusée antichar pointer et tirer. Il tire cette arme sur une cible si proche du lancement et l’impact est presque simultané.

Alors que les tirs d’armes légères passent au-dessus de la tête et frappent la terre autour du Humvee, le mitrailleur plaide pour de nouveaux coups alors qu’il se prépare à tirer un autre AT-4 qui lui est remis depuis l’intérieur du véhicule. “Munitions de cinquante calibres !” crie-t-il. « Nous prenons des photos ! »

Des armes comme le lanceur antichar AT-4 sont destinées aux combats rapprochés avec une portée efficace maximale d’environ 300 mètres pour les cartouches lancées à partir d’un tube à usage unique. Les États-Unis ont fourni des milliers de cartouches de ce type à l’Ukraine, ainsi que des Humvees blindés.

Des images partagées sur les réseaux sociaux le 8 septembre montrent un assaut ukrainien contre un village de la région méridionale de Mykolaïv. (Vidéo : Twitter)

Comme le suggèrent les vidéos, cette opération était particulièrement audacieuse, avec des déplacements sur un terrain plat et ouvert dans des véhicules à peau fine non conçus pour résister à des armes antiblindées lourdes.

Le Humvee se gare à un moment donné, devenant une cible fixe pour les attaquants potentiels. Le verre à l’intérieur du véhicule est représenté sablé mais intact.

La vidéo reflète également les moments francs de combat qui en font rarement des films de guerre. Le mitrailleur, apparemment expérimenté dans la conduite d’une mitrailleuse, a parfois du mal à travailler sa motricité fine à travers les fins gants noirs qu’il porte pour protéger ses mains de la chaleur et des coupures.

Le laiton glisse entre ses doigts lors d’une tentative de rechargement avant de réussir et, quelques secondes plus tard, remet le couvercle sur le plateau d’alimentation. Bien que seulement quelques instants, pour ceux qui se trouvaient à l’intérieur du véhicule, cela ressemblait probablement à une éternité avec les forces russes à proximité. Le tireur appuie sur la gâchette papillon pour un autre barrage de coups de feu avant qu’il ne se bloque à nouveau, le forçant à recommencer le processus.

Cette fois, il est plus délibéré sur une technique enseignée aux soldats, tenant fermement le début de la ceinture contre le côté gauche de l’arme avant de claquer le couvercle.

Une autre vidéo d’après ce qui semble être la même opération suggère que les soldats ne sont pas très préoccupés par la possibilité que les forces russes répliquent avec des armes antiblindées. De telles munitions détruiraient facilement les Humvees. Mais comme le montre la vidéo, un essaim de véhicules ukrainiens se dirige vers un groupe de bâtiments sous le feu alors que des troupes débarquées se dirigent vers eux. Aucun aperçu de l’ennemi ne peut être vu.

Analystes à l’Institut pour l’étude de la guerre a dit que les images indiquaient que Ternovi Pody avait été repris par l’Ukraine.

Dan Lamothe a contribué à ce rapport.