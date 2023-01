Des vidéos montrent comment les émeutiers ont pris d’assaut la capitale du Brésil

“C’est un moment historique”, a raconté un manifestant en direct alors que d’autres manifestants prenaient d’assaut le Congrès. C’est “l’invasion – l’invasion, non, l’occupation – du Congrès national”. Il a ajouté à ses téléspectateurs: “Donnez un like et abonnez-vous à ma chaîne, les gars.”

Des images de nouvelles locales ont montré de la fumée et des flammes provenant de la chambre basse du Congrès après que des manifestants ont mis le feu au tapis.

Sur une place à l’extérieur du bâtiment du Congrès national, une vidéo publiée sur les réseaux sociaux montrait une foule de manifestants frappant un policier à cheval, le tirant de son cheval.