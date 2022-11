Des vidéos montrant des gardiens de prison frappant un détenu ont été diffusées devant le tribunal après l’échec de leur tentative de les cacher

Des vidéos montrant des gardiens du Centre correctionnel régional de Saint John en train de frapper un détenu ont été diffusées au tribunal provincial de Fredericton cette semaine à la suite d’une tentative infructueuse de la province d’empêcher le public de les voir.

Les vidéos montrent Scott Morrison plaqué au sol par deux gardes, suivi par d’autres gardes qui l’assaillent et le frappent alors qu’il était détenu dans la prison le 27 septembre.

Morrison était en détention provisoire en attendant l’issue de son procès pour huit infractions de trafic de drogue.

En octobre, le juge Cameron Gunn l’a déclaré coupable des infractions et Morrison a déposé une demande visant à faire réduire sa peine en raison de la violation de ses droits garantis par la prison.

Morrison a cherché à faire diffuser les vidéos devant le tribunal pour étayer sa demande, mais le bureau du procureur général a déposé sa propre demande le 3 novembre demandant que les vidéos soient scellées et que les membres du public et les médias soient empêchés de les visionner.

La province a fait valoir dans sa demande et par le biais d’affidavits que la lecture des vidéos au tribunal pourrait violer le droit à la vie privée des autres détenus qui pourraient être vus dans les vidéos et pourrait compromettre la sécurité de la prison en montrant la réponse tactique à une urgence.

Après avoir entendu les arguments d’un avocat représentant le Bureau du procureur général et d’un avocat représentant CBC News, Gunn a rejeté la demande du gouvernement mardi, invoquant l’importance du principe de la publicité des débats judiciaires.

On peut voir des gardiens du Centre correctionnel régional de Saint John frapper Scott Morrison alors qu’il était au sol et entouré de pas moins de six gardiens. (Cour provinciale de Fredericton)

“La possibilité pour les gens de regarder les vidéos, qui, selon M. Morrison, montrent l’agression par des agents correctionnels, peut les aider à comprendre ma décision, quelle qu’elle soit”, a déclaré Gunn.

“Une telle compréhension ne peut que contribuer à améliorer la réputation de l’administration de la justice. Cacher la vidéo au public pourrait servir à diminuer la confiance du public dans le système de justice.”

Les images montrent des coups de poing

Suite à la décision de Gunn de rejeter la demande de la province, le tribunal a repris avec Sheldon Currie, le surintendant en chef des services correctionnels de la province, appelé à témoigner sur ce qui était montré dans les vidéos pendant leur lecture.

Les vidéos comprenaient des images de vidéosurveillance montrant différents angles dans la prison, ainsi que des images d’une caméra détenue par l’un des gardes, a déclaré Currie.

REGARDEZ | C’est la vidéo que les responsables de la justice du N.-B. ne voulaient pas que le public voie. Attention : cette vidéo contient du contenu graphique Des gardiens de la prison de Saint John vus tacler et frapper un détenu sur une vidéo CCTV Les vidéos montrent Scott Morrison envahi par des gardes alors qu’il était en détention provisoire dans l’établissement fin septembre.

Dans les images de vidéosurveillance, on peut voir deux gardes marchant Morrison dans un escalier et jusqu’à la porte de sa cellule.

On voit l’un des gardes ouvrir la porte, que Morrison claque ensuite.

La porte s’ouvre à nouveau et alors que Morrison entre, on peut voir un garde le pousser à l’intérieur.

Morrison ressort et s’approche des deux gardes, et une bagarre s’ensuit, avec un garde tenant Morrison autour des épaules, et le deuxième garde l’attrapant par les jambes et l’emmenant au sol.

On peut alors voir l’un des gardes frapper Morrison alors qu’il est au sol.

D’autres gardes d’une autre partie de la prison peuvent être vus se rassembler puis courir vers la zone où se trouvait Morrison.

Aucune des images de vidéosurveillance ne contenait d’audio.

Le tribunal a ensuite montré les images de la caméra portable, que Currie a déclaré que les gardes doivent utiliser chaque fois qu’une intervention d’urgence tactique est déclenchée.

Cette séquence comprend de l’audio et montre jusqu’à six gardes accroupis sur Morrison.

Sous l’angle de cet enregistrement, Morrison n’est pas visible au début, mais quelqu’un peut être entendu crier “Vous résistez”, et deux gardes peuvent être vus frapper plusieurs fois dans la direction de Morrison.

Morrison n’entre en vue directe de la caméra que lorsque les gardes s’éloignent et le soulèvent du sol.

Les jointures de la main droite de l’un des gardes vus frapper Morrison semblent être ensanglantées.

Les jointures de la main droite de l’un des gardes vus en vidéo semblent être rouges et ensanglantées. (Cour provinciale de Fredericton)

Le visage de Morrison a des marques rouges alors qu’il marche menotté dans ce qui semble être un espace commun, dans un couloir et dans une pièce, où il est assis et la porte fermée.

Currie a déclaré que l’incident avait été examiné par l’expert en usage de la force de la prison, puis examiné par l’unité des normes professionnelles de la prison.

Currie n’a pas précisé s’il y avait eu des constatations d’actes répréhensibles de la part des gardes, ni si l’un d’entre eux avait été puni.

Le compte de Morrison

Morrison était également au tribunal et s’est rendu à la barre des témoins pour témoigner de ce qui s’était passé.

Il a dit que l’incident découlait d’une interaction qu’il avait eue avec une infirmière de la prison.

Il a dit qu’il lui avait demandé des pansements, mais qu’elle ne lui en avait pas donné, alors il les a remis dans son chariot et lui a demandé d’obtenir un autre type de pansement pour lui.

Il a dit que les gardes pensaient qu’il lui manquait de respect, c’est pourquoi ils lui ont ordonné de quitter le poste des infirmières et de retourner dans sa cellule.

Des photos prises de Scott Morrison immédiatement après une altercation avec des gardiens de la prison de Saint John le montrent avec des coupures et des ecchymoses au visage. (Cour provinciale de Fredericton)

Morrison a déclaré qu’en arrivant à la porte de sa cellule, l’un des gardes l’a poussé à l’intérieur et il est ressorti parce qu’il était bouleversé et voulait parler à un superviseur.

Il a dit qu’il avait ensuite été plaqué au sol et frappé trois fois par l’un des gardes, avant que d’autres gardes ne se précipitent sur les lieux.

“L’un des gardes essayait de me paralyser ou quelque chose comme ça”, a déclaré Morrison.

“Il m’a touché l’arrière de la jambe et ça m’a vraiment fait mal, mais il était concentré là-bas et je retiens mon pantalon. Un garde m’a donné un coup de poing au visage, et je me souviens que d’autres gardes sont arrivés après ça.”

Tout au long de son séjour sur le terrain, a déclaré Morrison, ses mains étaient derrière son dos et il se conformait aux gardes.

“Je ne les ai pas combattus plus tôt, et je ne les combattais pas à l’époque.”

Morrison est vu avec des coupures, des ecchymoses et des marques sur le visage et le cou après l’altercation. (Cour provinciale de Fredericton)

Morrison a déclaré que l’incident lui avait laissé un œil au beurre noir et des égratignures et des marques sur le visage et le cou.

Il a dit avoir demandé à un gardien de prison de prendre des photos de son visage, qui ont été montrées au tribunal. Les photos montraient des marques rouges et des ecchymoses sur son visage et son cou.

Il a dit qu’à la suite de l’incident, il avait maintenant des maux de tête plus souvent et qu’il lui fallait plus de temps pour lire des livres. Il a dit que sa jambe est également toujours blessée depuis que les gardes l’ont plaqué.

La défense plaide pour une peine de 29 mois

Dans le cadre des observations sur la peine, le tribunal a entendu Morrison réaffirmer des plaidoyers de culpabilité antérieurs sur des accusations distinctes de possession de cocaïne à des fins de trafic, deux chefs de possession de biens volés et un chef de fuite de la police, qui découlait d’un incident dans Fredericton le 7 août 2021.

La Couronne et Ben Reentovich, l’avocat de Morrison, ont recommandé une peine de 90 jours pour ces accusations.

Combiné avec les huit infractions de trafic de drogue, a déclaré Reentovich, il pensait que Morrison méritait une peine de 29 mois, qui comprenait une réduction de six mois en guise de soulagement pour les coups qu’il avait subis.

“Il n’est pas nécessaire de le frapper à plusieurs reprises au visage, de le saisir par la gorge. Vous avez vu les marques sur ces photos”, a déclaré Reentovich.

“Cette réponse à un détenu qui ne coopère pas avec moi me semble disproportionnée et déraisonnable, et en est une qui nécessite une réparation.”

Le procureur de la Couronne, Brian Munn, a déclaré qu’il avait recommandé que Morrison soit condamné à une peine de trois à cinq ans de prison.

Gunn a déclaré qu’il réserverait sa décision jusqu’au 28 novembre.