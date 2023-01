Des vidéos humiliantes montrent que les soldats désespérés de Mad Vlad se soucient plus de VOLER que de se battre alors qu’ils marchent vers leur mort

S’enfuyant avec leur butin empilé dans un landau volé – trois soldats russes sont vus en train de s’enfuir avec le butin qu’ils ont pincé dans des maisons en Ukraine.

Avec l’un courant devant, chargé de son butin, un autre semblant pousser une charge dans une poussette, et un troisième courant derrière – c’est une scène incroyable.

La vidéo montre le moment où trois Russes se précipitent avec leur butin volé

Téléphones, montres et argent pris à un officier russe capturé

CCTV montre des soldats russes en train de vider un supermarché en Ukraine

Un char russe rempli de butin, dont une chaudière et des vêtements de lit Disney Crédit : Reuters

Des soldats russes s’enfuient avec un coffre-fort à Kherson

Mais selon les experts, c’est une situation désormais courante dans les villes et villages ukrainiens ravagés par la guerre.

Les images – censées avoir été filmées en septembre dernier à Kherson – offrent un bref aperçu du moral défaillant, du désespoir et de la pure criminalité des troupes de Mad Vlad.

Des vidéos de soldats russes pillant des maisons ukrainiennes sont devenues virales sur les réseaux sociaux alors que l’armée russe continue de patauger en Ukraine.

Des histoires scandaleuses ont émergé des hommes de Vlad pillant des maisons, des magasins, des banques et se débarrassant à peu près de tout ce qui n’est pas cloué.

Des images sont même apparues plus tôt dans la guerre de soldats russes en Biélorussie renvoyant le butin de leur pillage à leurs familles.

De nombreuses troupes de Poutine perdent tout intérêt à combattre en Ukraine – utilisant plutôt la guerre comme une opportunité de se remplir les poches, a déclaré le responsable ukrainien Anton Gerashchenko.

Le conseiller officiel du ministre ukrainien des Affaires intérieures a déclaré à The Sun Online que le moral des Russes était au plus bas.

M. Gerashchenko a déclaré: “Le moral des troupes russes est bas parce qu’elles sont lancées dans des combats sans équipement, uniforme et planification appropriés.

“Ils n’ont aucune idée de la raison pour laquelle ils se battent. Cependant, aucun d’entre eux, ainsi que la population russe en général, ne semble être capable de manifestations de masse.”

Pour les couches les plus pauvres de la société russe, l’intérêt pour la guerre en Ukraine est moins idéologique, mais plus économique, a-t-il déclaré.

M. Gerashchenko a poursuivi : “Nous constatons que de nombreux Russes qui entrent en guerre en Ukraine l’utilisent pour piller et obtenir des gains matériels.

“C’est leur motivation.”

De nombreux soldats russes viennent de villages très pauvres et considèrent la guerre comme une opportunité de profit Anton Gerashchenko

L’Institute for War and Peace Reporting a révélé une affaire en cours impliquant 18 soldats russes soupçonnés d’avoir envoyé des biens pillés des territoires ukrainiens vers la Russie.

Des objets volés auraient été postés dans la ville biélorusse de Mazyr en avril, deux mois seulement après le début de la guerre.

Les colis ont été envoyés à Rubstovsk, Moscou, Birobidjan et Omsk en Russie.

Et une photo stupéfiante montre un char russe arborant le tristement célèbre “Z” blanc empilé de marchandises volées à l’Ukraine.

La réfugiée ukrainienne Alina Koreniuk a en fait remarqué que le butin avait été pris dans sa maison – y compris sa toute nouvelle chaudière, sa nappe et les draps Disney de ses enfants.

Le conseiller ukrainien Anton Gerashchenko dit que les Russes ne savent plus pourquoi ils se battent Crédit : Getty

CCTV montre des troupes russes en Biélorussie envoyant des biens volés à la maison

Les soldats sourient en regardant leurs objets

M. Gerashchenko a déclaré au Sun Online : “La police nationale ukrainienne et les procureurs internationaux travaillent très dur pour documenter les nombreux cas de crimes de guerre russes en Ukraine.

“Ces crimes comprennent des meurtres, des blessures, des destructions et des pillages.”

Il a poursuivi : “Beaucoup de soldats russes viennent de villages très pauvres et ils considèrent la guerre comme une opportunité de profit.

“Nous voyons aussi que la propagande russe présente la guerre comme une chance de gagner beaucoup d’argent : rembourser des dettes, acheter une voiture, rapporter des choses pillées à votre famille.

“Il y a eu de nombreux cas documentés où le pillage est un processus bien organisé et mis en place, depuis l’emballage et le chargement d’objets dans un camion jusqu’à leur envoi en Russie.

“J’ai déjà raconté l’histoire de mon ami qui vivait près de Kyiv.

“Absolument tout a été retiré de chez elle – jusqu’à la vaisselle, les sous-vêtements et les serviettes. Et il y a beaucoup d’histoires similaires.”

M. Gerashchenko reste convaincu d’une victoire ukrainienne – alors même que les troupes russes pillent leur chemin à travers son pays.

Il a déclaré: “La Russie se retirera lorsqu’elle sera complètement vaincue par l’armée ukrainienne.

“Et quand il ne peut pas gagner sur le champ de bataille, il commence à attaquer les infrastructures civiles.”

L’article 8 du Statut de la Cour pénale internationale dispose qu’en temps de guerre internationale, le pillage d’une ville est un crime de guerre.

Le pillage a commencé au début de la guerre, avec des vidéos publiées sur les chaînes Telegram dès la fin février.

Dans une vidéo, des soldats russes étaient vu cambrioler une banque et s’enfuir avec un coffre-fort dans la région de Kherson, qui a connu certains des combats les plus intenses depuis le début du conflit.

Une autre vidéo montrait un soldat russe portant le sac à dos d’un enfant après avoir pillé une petite maison.

M. Gerashchenko a posté la vidéo et a déclaré: “Images de pillage qui est une pratique régulière pour l’armée russe.”

Sir Howard Andrew Clive Morrison, avocat britannique, ancien juge de la Cour pénale internationale et conseiller britannique sur les crimes de guerre auprès du procureur général ukrainien, a parlé au Sun Online du pillage.

Il a déclaré: “La dure réalité est que ce ne sont pas des infractions faciles à poursuivre. Le meurtre et le viol et d’autres infractions horriblement graves peuvent en fait être plus faciles en raison de la capacité de trouver des preuves scientifiques médico-légales incriminantes.

“Même aujourd’hui, des œuvres d’art qui ont été pillées pendant la Seconde Guerre mondiale sont découvertes et, dans certains cas, restituées aux familles des propriétaires légitimes.

“À tout le moins, vous parlez de mois, voire d’années, avant que des poursuites judiciaires puissent être engagées avec succès.”

Ce n’est pas le premier conflit dans lequel des soldats russes commettent des crimes de guerre en pillant des maisons et des musées.

Entre 1996 et 2000, en Tchétchénie voisine, des soldats russes ont été filmés en train de piller les maisons de ceux qui avaient fui le conflit sanglant.

James Rodgers, auteur de “Assignment Moscow”, et chargé de cours à City, University of London, a rendu compte des guerres en Tchétchénie dans les années 1990 et au début des années 2000 pour la BBC.

Il a déclaré au Sun Online : “Les civils en Tchétchénie racontaient souvent des histoires de pillage, mais étaient généralement trop terrifiés pour parler devant la caméra.

“Vous entendriez également des soldats russes parler de la façon dont – aussi incroyable que cela puisse paraître – ils vendaient de l’essence et d’autres fournitures militaires, des choses qui auraient pu se retrouver entre les mains de leurs ennemis.

“Même les officiers supérieurs semblaient considérer la campagne comme un moyen de s’enrichir. Cela semblait être une partie acceptée, voire attendue, du déploiement dans une zone de guerre.”

La collègue de Rodgers, la journaliste russe Anna Politkovskaya, a écrit sur la corruption et le pillage par les troupes russes.

Politkovskaïa a été assassinée en 2006 dans l’ascenseur de son appartement à Moscou.

Elle était connue pour son opposition au conflit en Tchétchénie et pour ses critiques ouvertes de Poutine et de ses crimes.

Le pillage était une pratique courante en Tchétchénie, où les soldats russes terrorisaient les citoyens Crédit : AFP