Des vidéos horribles apparaissent après un puissant séisme de magnitude 6,8 qui a secoué Taitung

Un tremblement de terre de magnitude 6,8 a frappé Taïwan dimanche, provoquant l’effondrement d’au moins trois bâtiments, endommageant des routes, des ponts et faisant dérailler des wagons de train. Selon le bureau météorologique de l’île, l’épicentre se trouvait dans le comté de Taitung et a suivi un séisme de magnitude 6,4 dans la même région samedi soir. Des secousses ont également été ressenties dans la capitale Taipei et dans la ville de Kaohsiung, dans le sud-ouest. Le Bureau météorologique central de Chine (CWB) a désigné le tremblement de terre de 6,8 qui a frappé Taitung comme un “choc principal” et le séisme de magnitude 6,4 samedi et 70 tremblements de terre précédemment enregistrés comme des répliques, désormais reclassés comme des anticipations, a rapporté l’Agence centrale de presse de Taïwan (CNA).

Des clips dramatiques sont apparus sur les réseaux sociaux après le développement. Dans les images et les vidéos, on peut voir des personnes lutter pour survivre lorsque le tremblement de terre a frappé. Regardez par vous-même :

Un violent tremblement de terre frappe la côte est de Taïwan.

Le séisme de magnitude 6,5 a frappé juste après 21h30 (13h30 GMT) à environ 50 kilomètres (30 miles) au nord de la ville côtière de Taitung à 10 kilomètres de profondeur, a indiqué l’USGS.#tremblement de terre #Taïwan pic.twitter.com/XCTlwN5ydc — Chaudhary Parvez (@ChaudharyParvez) 18 septembre 2022

Dommages massifs après une magnitude de 7,2 #tremblement de terre raye la côte est de #Taïwan: USGS

Une autre vidéo d’un pont à #Hualien tordu et déversé d’un côté. pic.twitter.com/XP5XnvKTfs — Chaudhary Parvez (@ChaudharyParvez) 18 septembre 2022

RUPTURE 🇹🇼 : 台湾地震 #Taïwan tremblement de terre ♦️Le tremblement de terre a frappé à 14h44 à environ 50 km au nord de la ville de Taitung à une profondeur de 10 km.#Tremblement de terre #Japon pic.twitter.com/nrjCMhLIXZ — Zaid Ahmed  (@realzaidzayn) 18 septembre 2022

Pendant ce temps, le président taïwanais Tsai Ing-wen a exhorté les gens à être vigilants pour de nouvelles répliques dans les heures à venir. “L’approvisionnement en eau et en électricité dans certaines régions est également affecté par le tremblement de terre”, a-t-elle écrit sur Facebook. “Le travail de secours en cas de catastrophe bat son plein.” Le United States Geological Survey (USGS) a déclaré que le séisme avait frappé Taïwan dimanche à 14h44 à environ 50 kilomètres (30 miles) au nord de Taitung à une profondeur de 10 kilomètres. Selon les rapports, la secousse a été initialement signalée comme étant de magnitude 7,2, mais a ensuite été rétrogradée à 6,9.

