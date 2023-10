Des vidéos graphiques d’attaques du Hamas diffusées sur X – POLITICO

Des vidéos et des images de fusillades de masse, d’enlèvements de civils et de soldats et d’autres violences liées à l’attaque du Hamas contre Israël sont largement partagées sur X, anciennement connu sous le nom de Twitter, en violation des règles de l’entreprise contre l’incitation à la violence.

L’examen par POLITICO de la plateforme de médias sociaux d’Elon Musk à la suite des attaques du Hamas, qui ont débuté le 7 octobre, a découvert de nombreuses vidéos qui auraient montré des militants assassinant des civils et des soldats israéliens ; des hashtags viraux associés à la violence continue qui faisaient l’éloge des activités du Hamas ; et des publications sur les réseaux sociaux contenant des images graphiques des personnes tuées et des discours de haine antisémite.

De tels contenus extrémistes étaient également accessibles sur d’autres plateformes de médias sociaux, notamment sur Telegram. Mais le niveau de diffusion du contenu à caractère terroriste sur X était nettement plus élevé que sur d’autres, selon l’analyse de POLITICO et de deux chercheurs externes qui ont examiné de manière indépendante la réponse des entreprises technologiques à la crise au Moyen-Orient.

« Il y a une énorme prévalence de matériel violent extrêmement graphique sur X », a déclaré Adam Hadley, directeur de Tech Against Terrorism, une organisation à but non lucratif qui travaille avec les plateformes de médias sociaux et les gouvernements pour lutter contre la manière dont les organisations terroristes diffusent leur propagande en ligne. « Cela ne semble pas être la même chose sur d’autres grandes plateformes. »

Hadley et Moustafa Ayad, directeur exécutif pour l’Afrique, le Moyen-Orient et l’Asie de l’Institut pour le dialogue stratégique, un groupe de réflexion qui suit l’extrémisme en ligne, ont examiné la manière dont le contenu graphique lié à la violence en cours s’est répandu sur les réseaux sociaux.

Un représentant de X n’a pas répondu à une demande de commentaires. Les règles internes de l’entreprise stipulent que les utilisateurs ne peuvent pas promouvoir des actes de violence ni partager de la propagande liée à des activités terroristes. « Il n’y a pas de place sur X pour les entités violentes et haineuses », la politique de l’entreprise dit.

En vertu des nouvelles règles de l’Union européenne sur les médias sociaux, connues sous le nom de loi sur les services numériques, les grandes plateformes de médias sociaux comme X doivent également lutter contre la propagation des discours de haine – y compris les contenus liés aux groupes terroristes – sous peine d’amendes pouvant atteindre 6 % de leur chiffre d’affaires mondial annuel. . Musk a déclaré que X se conformerait aux règles du bloc de 27 pays malgré la philosophie de liberté d’expression du milliardaire et le licenciement d’une grande partie de l’équipe mondiale de modération de contenu de X.

Pourtant, dans les jours qui ont suivi les attaques généralisées du Hamas contre Israël, qui ont fait des centaines de morts, POLITICO a facilement trouvé des images et des vidéos graphiques sur X en violation à la fois des règles distinctes de l’UE et de X.

Le contenu comprenait des images granuleuses de militants abattant des soldats israéliens, d’autres publications sur les réseaux sociaux de combattants présumés du Hamas profanant les corps des victimes, et des vidéos de décapitations qui, bien que présentées comme tirées des attaques les plus récentes, avaient en fait été réutilisées. violences djihadistes antérieures en Syrie.

Les hashtags liés au Hamas qui faisaient l’éloge de la violence en cours avaient également commencé à se répandre dans X, malgré une grande partie de ce contenu comprenant soit des images graphiques, soit faisant la promotion d’attaques terroristes en violation des propres conditions d’utilisation de X, sur la base de l’examen de la plateforme de médias sociaux par POLITICO.

Même si ce type de contenu odieux est interdit par toutes les politiques internes des entreprises technologiques, les dirigeants de ces entreprises et les régulateurs européens se trouvent toujours dans une position difficile lorsqu’il s’agit de décider comment réagir au conflit en cours au Moyen-Orient.

Parallèlement à la violence graphique partagée en ligne, des citoyens du monde entier se sont également tournés vers les réseaux sociaux pour exprimer leur soutien aux différentes parties au conflit. Une grande partie de ce contenu représente un discours politique et ne répond pas au seuil de promotion du terrorisme. Avec la propagation de la violence, les équipes de modération de contenu et les régulateurs des géants de la technologie doivent déterminer la frontière ténue entre ce qui représente un discours légitime et ce qui vire à la propagande djihadiste.