Des vidéos et des appels au 911 capturent une réponse effrénée au déchaînement meurtrier du Nouveau-Mexique

ALBUQUERQUE, NM (AP) – Des centaines d’appels frénétiques ont afflué vers les répartiteurs au sujet d’un barrage de coups de feu et de victimes ensanglantées le long d’une rue animée lors de la fusillade mortelle de ce mois-ci à Farmington, incitant les autorités à se précipiter sur la scène chaotique sans savoir ce qui était en magasin.

À bout de souffle, les armes à la main, les agents se sont précipités vers le tireur. D’autres coups de feu ont éclaté et un officier a crié : « Sujet à terre ! Cessez le feu, cessez le feu ! Un autre officier qui avait reçu une balle dans la jambe a été placé dans une voiture de patrouille et emmené dans un hôpital voisin.

Les minutes qui ont suivi ont été une bousculade alors que les autorités fouillaient le quartier à la recherche d’un éventuel deuxième tireur, tandis que d’autres agents se regroupaient pour déterminer jusqu’où s’étendait la scène du crime et quels véhicules avaient été touchés par des coups de feu.

Des heures de vidéos de corps de police et de caméras de tableau de bord publiées vendredi, ainsi que des centaines d’enregistrements de dépêches, brossent un tableau saisissant de la fusillade du 15 mai qui a secoué la communauté du nord-ouest du Nouveau-Mexique. Trois femmes ont été tuées et six autres personnes ont été blessées – toutes aux mains d’un homme armé isolé de 18 ans qui a été tué par des agents.

Les appels au 911 traduisent le chaos grandissant alors que les résidents appelaient à l’emplacement de véhicules criblés de balles, y compris une voiture abandonnée avec une porte ouverte et un pare-brise brisé. D’autres ont aidé une femme frappée par des éclats de verre à l’intérieur de sa voiture.

« Une dame est dans la voiture. Et on dirait qu’il y a eu une balle qui a traversé le pare-brise et elle saigne beaucoup », a déclaré un appelant à un répartiteur d’urgence.

Alors que les agents se rassemblaient au coin d’une rue, ils tentaient de donner un sens à ce qu’ils entendaient des répartiteurs et des témoins et de faire le point sur leurs collègues et les victimes qui avaient été transportées à l’hôpital. Le chef adjoint Baric Crum a demandé si c’était un contrôle routier qui avait mal tourné.

« Non, juste des coups de feu », a répondu le détective Christopher Stanton. «Les gens ont commencé à appeler:« Hé, nous recevons plusieurs tirs ici – 30, 40 coups, puis ils ont juste commencé à affluer.

Il a parlé de la femme qu’on croyait être la première victime. Une balle a traversé son pare-brise alors qu’elle roulait dans une rue bordée de maisons et d’églises. Des éclats ont volé et il y a eu plus de coups de feu, et elle a emprunté une rue latérale sans savoir d’où ça venait.

Pendant ce temps, les répartiteurs jonglaient les appels au 911 en succession rapide, cajolant les détails des appelants secoués avec des voix tremblantes.

« Il y a une dame ici, elle saigne en ce moment », a déclaré un appelant à un répartiteur, qui a fourni des instructions de premiers secours.

Un autre appel est venu de l’intérieur d’une maison : « Nous avons entendu des cris et des pleurs », a déclaré la femme.

Dans un autre enregistrement audio du 911, intitulé « Suspects Mother », une femme a déclaré que son fils souffrait de dépression et craignait qu’il ne soit impliqué dans la fusillade. L’identité de la femme n’a pas pu être confirmée dans l’immédiat.

« Je suis juste inquiet. J’ai un fils qui a été très, très déprimé et je suis en train de conduire et je me demandais si vous pouviez me donner des informations. Tu sais, il pourrait être très bien. Il était juste vraiment déprimé et j’étais vraiment inquiet.

Les autorités ont déclaré que le tireur, Beau Wilson, 18 ans, avait tiré plus de 190 balles pendant le saccage, la plupart provenant de la maison qu’il partageait avec son père.

Une vidéo publiée vendredi montrait des agents entrant dans la maison du suspect pour la nettoyer, armes à la main, criant : « Police de Farmington !

Des photos de famille bordaient le mur à droite de l’entrée, avec une croix encadrée au milieu. Des douilles jonchaient le porche, où les autorités ont déclaré que le tireur était sorti ce matin-là et avait commencé à tirer sans discernement sur les véhicules qui passaient.

Les résidents de Farmington Gwendolyn Dean Schofield, 97 ans, sa fille de 73 ans, Melody Ivie, et Shirley Voita, 79 ans, ont été tués, a annoncé la police.

Les enregistrements audio comprenaient un appel angoissé d’une fille d’Ivie après qu’elle eut appris à Salt Lake City que sa mère et sa grand-mère avaient été tuées.

« Ils ont été abattus ce matin, peut-être alors qu’ils allaient chercher mon neveu à l’école, et je ne sais pas s’il y a quoi que ce soit que vous puissiez me dire », a déclaré Julianne Hamblin.

Les conversations audio ont également indiqué l’ampleur de la réponse de la police, y compris la coordination d’un avion pour éventuellement faire venir plus de policiers. Certains agents en congé ont été appelés et d’autres ont coupé court à travers la ville pour se précipiter sur les lieux.

«Il y a un gars qui marche avec un pantalon noir, une chemise noire et une arme à feu, et il tire au hasard. … Il descend Dustin (Avenue) », a déclaré une femme lors d’un autre appel au 911.

« Pouvez-vous voir de quel type d’arme il s’agit? » demanda le répartiteur.

Le tireur avait un fusil et deux armes de poing, ont confirmé plus tard les autorités.

Les vidéos montraient des agents sondant le quartier, discutant avec les résidents et demandant si tout le monde allait bien. D’autres ont mis en place une bande de scène de crime et marqué l’emplacement des douilles usagées et d’autres preuves.

Deux agents ont été postés près du corps du tireur pour s’assurer que la scène n’a pas été dérangée. L’un d’eux a semblé stupéfait de voir à quel point le suspect était jeune, affirmant qu’il semblait avoir le même âge que son fils.

« Fou », dit-il. « Fou. »

___

Les journalistes d’Associated Press Scott Sonner à Reno, Nevada, et Rio Yamat et Ty O’Neil à Las Vegas, Nevada, ont contribué à ce rapport.

Susan Montoya Bryan et Morgan Lee, Associated Press