Il a un frère survivant, sa sœur, Maria, 80 ans, qui lui rend visite chaque été.

Des groupes de défense des droits humains affirment que des centaines de vidéos illustrant les atrocités commises par les troupes des deux côtés ont été mises en ligne au cours du mois depuis qu’un cessez-le-feu a mis fin à la bataille pour le Haut-Karabakh, une enclave à l’intérieur des frontières de l’Azerbaïdjan mais sous contrôle ethnique arménien.

Amnesty International a vérifié 22 vidéos mais a souligné qu’ils ne sont pas représentatifs des centaines circulant sur les réseaux sociaux. Parmi les crimes, l’organisation a identifié deux décapitations d’Arméniens et l’exécution d’un garde-frontière azerbaïdjanais.

L’animosité entre l’Azerbaïdjan et l’Arménie remonte à des décennies, s’estompant pendant l’ère soviétique et a éclaté en une guerre séparatiste à la fin des années 1980 qui s’est terminée lorsque l’Arménie a pris le contrôle du Haut-Karabakh et de sept régions environnantes. Des décennies de négociations n’ont pas résolu le conflit.

Après que de violents combats ont éclaté fin septembre, l’Azerbaïdjan a regagné sept régions et une partie du sud du Haut-Karabakh. Des soldats de la paix russes ont été déployés dans le cadre de l’accord de cessez-le-feu.

Les vidéos soulignent l’animosité persistante que le récent conflit de six semaines a déclenché par la rhétorique nationaliste, la désinformation et la propagande – le tout amplifié sur les médias sociaux.

Une vidéo montre Genadi Petrosyan, 69 ans, un villageois de Madatashen, décapité par ce qui semblait être des soldats azerbaïdjanais. La vidéo a été filmée par quelqu’un se tenant au-dessus de Petrosyan allongé sur le sol. Un soldat casqué agenouillé le décapite avec un couteau. Le visage du tueur est loin de la caméra. Une autre vidéo montre la tête de Petrosyan sur une carcasse de porc.

Comme Asryan, il vivait seul. Il était célibataire et n’avait pas d’enfants. Son seul frère vit en Ukraine, selon l’avocat arménien Siranush Sahakyan.

Sahakyan a identifié les deux hommes grâce au déluge de vidéos d’exécutions extrajudiciaires, de passages à tabac et d’autres passages à tabac de détenus et de profanation de corps, dont beaucoup ont fait surface sur les chaînes Telegram depuis le cessez-le-feu. Selon elle, plus de 60 vidéos montrent des violations des droits des Arméniens.

Elle a déclaré que le village de Petrosyan avait été évacué la veille de l’entrée des forces azerbaïdjanaises, mais qu’il a tenté de rentrer et a été capturé.

Une autre vidéo montre les corps de 19 soldats non identifiés, dont quatre attachés avec les mains, le pantalon baissé. On ne sait pas comment ils ont été tués.

D’autres vidéos montrent des forces azerbaïdjanaises frappant et donnant des coups de pied aux soldats arméniens capturés. L’Azerbaïdjan a accusé quatre de ses soldats d’avoir commis un acte insultant sur une tombe ou un cadavre, après une enquête approfondie sur les vidéos, selon les autorités.

Denis Krivosheev, directeur de la recherche d’Amnesty pour l’Europe et l’Asie centrale, a accusé les deux parties de « dépravation et manque d’humanité » et a affiché une « intention délibérée de faire aux victimes le mal et l’humiliation ultimes ».

Sam Dubberley, directeur du Citizen Evidence Lab d’Amnesty International, qui a travaillé pour vérifier les vidéos, a déclaré que si un grand nombre de vidéos avait été découvert, il aurait pu vérifier l’authenticité de seulement 22 jusqu’à présent, y compris les deux des cas de décapitation, d’autres exécutions, de coups de prisonniers et de profanation de corps des deux côtés.

Dubberley a déclaré qu’il était difficile de géolocaliser les vidéos en raison du peu de terrain reconnaissable. Amnesty a plutôt consulté un médecin légiste, qui a effectué des tests techniques montrant que les vidéos n’avaient pas été manipulées numériquement et a confirmé que les actions montrées dans les vidéos de décapitation étaient «compatibles avec la décapitation».

Ils ont également constaté que les uniformes, les drapeaux et la langue correspondaient à ce que les vidéos prétendaient montrer, jusqu’aux écussons sur les vestes des troupes azerbaïdjanaises montrant leurs groupes sanguins.

Selon Amnesty International, 11 vidéos vérifiées montrent des violations commises par les forces arméniennes, y compris la coupure des oreilles de soldats azerbaïdjanais morts, ainsi que sept violations par les forces azerbaïdjanaises.

Le bureau du procureur général de l’Azerbaïdjan, Kamran Aliyev, a déclaré dans un communiqué que les actes vus dans les vidéos étaient « inacceptables et contraires à l’état d’esprit du peuple azerbaïdjanais » et que les auteurs seraient poursuivis.

Aliyev a précédemment déclaré que son bureau enquêtait sur le traitement inhumain des forces armées azerbaïdjanaises et arméniennes, ainsi que sur les images partagées en ligne, a rapporté l’Agence France-Presse.

«Il y a beaucoup de fausses vidéos. Mais il faut dire qu’il existe aussi des vidéos qui peuvent être authentiques. . . . L’Azerbaïdjan est un État de droit et nous réagissons à de tels faits », a-t-il déclaré.

Dubberley a déclaré qu’Amnesty ne pouvait pas confirmer la nationalité de nombreuses personnes dans les vidéos.

Sahakyan, l’avocat, a cité des vidéos dans lesquelles huit citoyens de souche arménienne ont été capturés, dont six ont été agressés, y compris des coups avec des barres de métal. Elle a dit que dans certains cas, les vidéos étaient envoyées aux proches des soldats via leur propre téléphone ou via Facebook.

«Ces vidéos sont partagées pour terroriser les gens et obtenir un bénéfice psychologique. Le motif principal est l’appartenance ethnique », a-t-elle déclaré.

Armine Abrahamyan, 37 ans, directrice de recherche universitaire vivant à Erevan, a vu ses trois cousins ​​paternels dans une vidéo azerbaïdjanaise le 15 novembre, quatre jours après leur disparition.

Les frères Mkhitar Abrahamyan, 42 ans, et Khachik Abrahamyan, 28 ans, et son cousin Artashes Safaryan, 25 ans, qui souffre de troubles mentaux – tous des civils – s’étaient rendus au Haut-Karabakh pour obtenir des vêtements d’hiver pour l’une de leurs épouses, originaire de l’enclave. à venir. Ils sont partis deux jours après la signature du cessez-le-feu.

Ils auraient été kidnappés sur la route qui menait de l’Arménie à Stepanakert, le centre administratif de la région. La vidéo montre les trois, ainsi qu’un autre homme soupçonné d’être un chauffeur de taxi, à l’arrière d’une camionnette à qui on a demandé de prononcer des phrases en russe.

«Le Karabakh est azerbaïdjanais», doivent-ils dire, et ils doivent également réciter des phrases abusant du Premier ministre arménien Nikol Pashinyan. Le russe est largement parlé dans les deux pays.

Les hommes ne sont pas revenus, mais les responsables ont dit à la famille qu’ils étaient toujours en vie.

Human Rights Watch a exhorté les forces azerbaïdjanaises à se conformer aux Conventions de Genève, qui stipulent que les prisonniers de guerre ne doivent pas faire l’objet de violence ou d’intimidation. Il a déclaré ce mois-ci qu’il enquêtait sur des vidéos sur les réseaux sociaux prétendant montrer des abus sur des prisonniers azerbaïdjanais. L’Arménie détient également des prisonniers azerbaïdjanais et au moins trois mercenaires étrangers.