Des vidéos dramatiques montrent des gens coincés à l’intérieur des trains, des centres commerciaux dans l’eau jusqu’au cou

La province centrale du Henan en Chine est confrontée à une grave situation d’inondation après les récentes pluies torrentielles. La tempête de pluie record a causé un grave engorgement des rues de nombreuses villes, dont la capitale Zhengzhou, qui a enregistré 20 cm de pluie entre 16 heures et 17 heures mardi 20 juillet. Les inondations soudaines ont laissé des gens coincés et piégés sur des routes inondées, des centres commerciaux, des bureaux et même dans des rames de métro souterraines.

Les personnes coincées dans l’inondation ont partagé des vidéos racontant leur épreuve et montrant l’ampleur des destructions causées par la forte averse. La sinologue Manya Koetse a compilé un fil Twitter de vidéos et d’images partagées par des personnes sur les plateformes de médias sociaux chinois.

L’une des vidéos partagées par Manya montrait la situation désastreuse et mettait en vedette un groupe de passagers coincés dans un métro souterrain dans une eau presque jusqu’au cou. Elle informe que si la majorité des passagers ont été sauvés en toute sécurité de la rame de métro, certains, malheureusement, n’ont pas pu être sauvés.

Les images de la situation d’inondation devenaient de plus en plus effrayantes à chaque vidéo et tout l’endroit semblait être submergé par l’eau coulant avec un fort courant. La condition d’inondation signifiait également que l’alimentation électrique était affectée et même il y avait également des rapports de certains hôpitaux faisant face à une panne de courant.

Le premier hôpital affilié de l’Université de Zhengzhou est apparemment confronté à une panne de courant, des internautes crient à l’aide sur les réseaux sociaux pour aider avec des ressources pour sauver les patients. (Ce ne sont pas des reportages vérifiés, en attente de reportages officiels à ce sujet.) pic.twitter.com/uyAIvzAxb5– Manya Koetse (@manyapan) 20 juillet 2021

De nombreux écoliers et enseignants ont été piégés à l’intérieur du bâtiment de l’école, après quoi les autorités ont dû les secourir et les déplacer vers un endroit plus sûr.

Juste avant minuit, plus de 150 personnes (enfants et enseignants) ont été sauvées d’un jardin d’enfants inondé à Zhengzhou. Heureux de voir certains des enfants et des pompiers sourire pendant l’opération de sauvetage pic.twitter.com/iX26hdMTDx– Manya Koetse (@manyapan) 20 juillet 2021

Une autre séquence montrait des voitures coulant dans l’eau alors que des citoyens tentaient de se déplacer vers un endroit plus sûr, en traversant une eau presque jusqu’au cou.

Selon les rapports, au moins 12 personnes ont perdu la vie à cause des inondations et près de 1 lakh de personnes ont dû être déplacées vers un endroit plus sûr. Les autorités travaillent toujours sur l’opération de sauvetage et ces chiffres pourraient même augmenter.

Réagissant aux vidéos, les internautes ont qualifié cette dévastation causée par les impacts du réchauffement climatique et ont déclaré que les gens du monde entier devraient tirer une leçon des récentes inondations en Chine et en Allemagne.

