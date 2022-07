Des vidéos d’horreur montrent une énorme bête cannibale à tête de marteau de 1 300 livres mangeant un requin de 6 pieds après avoir encerclé une bête dans l’eau

Des images CHOQUANTES montrent le moment où un énorme requin-marteau cannibale de 1 300 livres se régale d’un autre requin de 6 pieds au large de la côte de la Floride.

L’utilisateur de TikTok, blacktiph, a partagé le moment d’horreur dans une vidéo qui compte plus de 300 000 likes.

Une vidéo virale montre le moment où un requin marteau inhale un autre prédateur de 6 pieds Crédit : Getty

La proie de 6 pieds ressemble à une collation légère par rapport à l’énorme marteau Crédit : TikTok / @blacktiph

Les requins-marteaux sont connus pour manger une variété d’espèces, disent les experts Crédit : TikTok / @blacktiph

“Regardez la taille de ça”, a déclaré un spectateur choqué dans la vidéo.

Les images sauvages s’ouvrent avec l’énorme marteau qui traque sa victime de six pieds.

La grande prière ressemble à une collation par rapport au monstre qui peut atteindre 20 pieds de long.

Un homme peut être entendu rire dans la vidéo virale alors que le requin-marteau engloutit le plus petit requin avec son corps géant.

“Oh mon dieu regarde comme c’est gros !” quelqu’un a dit dans le TikTok.

Le requin-marteau a ensuite avalé l’autre bête, semblant apprécier une collation légère.

Les commentateurs ont été étonnés de l’attaque, disant qu’il n’y avait “pas moyen” que la proie mette six pieds de long.

“Ce requin savait qu’il était foutu, il n’a même pas pris la peine de nager”, a déclaré une personne.

Un autre utilisateur a commenté: “Pas question que le requin mesure 6 pieds.”

Cependant, il est en fait possible que le requin-marteau ait fait paraître la prière plus petite en raison de la taille massive de l’espèce.

“Le grand requin marteau est la plus grande espèce, et on pense qu’il peut mesurer jusqu’à 20 pieds de long, bien que cela soit rare”, a déclaré Newsweek à propos de la vidéo sauvage.

“Les requins marteaux vivent dans les eaux tropicales et tempérées du monde entier.”

Il est en fait tout à fait normal que les requins s’attaquent à d’autres requins, selon le Dr Lauren de Vos de la Fondation Save Our Seas.

“Avec plus de 500 espèces différentes de requins dans nos océans, de nombreuses espèces de requins se nourrissent d’autres requins, souvent plus petits, et c’est un comportement normal pour ces espèces”, a déclaré de Vos à Newsweek.

“Les requins marteaux, comme celui de la vidéo, sont une famille de requins prédateurs qui mangent des poissons, des céphalopodes (c’est-à-dire des animaux comme les calmars et les pieuvres) et des requins et des raies plus petits.”

Malheureusement, malgré sa taille magnifique, l’espèce insaisissable est considérée comme en voie de disparition en raison de sa capture accessoire par la pêche commerciale, a rapporté Newsweek.

“Parce qu’il y a tellement d’espèces différentes de requins, une grande variété d’aliments différents figure généralement au” menu “des requins”, a déclaré de Vos.

“Cependant, certaines espèces, généralement plus grandes, incluent d’autres requins dans leur régime alimentaire (comme les requins marteaux, les requins taureaux, les requins tigres et les requins blancs), alors que la majorité des autres espèces ne le font pas du tout.

“Ces grands requins prédateurs ne se contentent pas de manger d’autres requins, ils chassent souvent aussi des poissons, des mammifères marins et d’autres animaux.

“Ainsi, plutôt que de se demander à quelle fréquence les requins mangent d’autres requins, il s’agit plutôt de savoir si une espèce particulière chasserait d’autres requins si elle en avait l’occasion, ou non.”

“Je ne vais plus jamais dans l’océan”, a commenté un utilisateur de TikTok.