Des vidéos dévastatrices font surface sur Twitter alors que la situation empire

La situation au Pakistan s’aggrave alors que le ministre de la Planification, Ahsan Iqbal, a déclaré que le pays ravagé par les inondations avait besoin de 10 milliards de dollars pour réparer et reconstruire les infrastructures endommagées par les pluies de la mousson. “Des dégâts massifs ont été causés aux infrastructures – en particulier dans les domaines des télécommunications, des routes, de l’agriculture et des moyens de subsistance”, a déclaré Iqbal, cité par l’agence de presse AFP. Plusieurs personnes ont utilisé leurs identifiants de médias sociaux et partagé des images spectaculaires d’opérations de sauvetage.

Selon l’Agence nationale pakistanaise de gestion des catastrophes (NDMA) et le Bureau des Nations Unies pour la coordination des affaires humanitaires (UNOCHA), les inondations ont déjà endommagé 452 000 maisons, détruit 218 000 maisons, entraîné la perte de 794 000 têtes de bétail et détruit 2 millions d’hectares de cultures. “Puissant et triste. Un jeune garçon pakistanais lance l’appel à la prière après que tout son village a été inondé et plus encore. Il a besoin de notre aide. Le peuple pakistanais a besoin de notre aide », a écrit un utilisateur de Twitter en partageant une vidéo d’un garçon pakistanais en train de pleurer et de prier. Voici quelques visuels :

Puissant et Triste. Un jeune garçon pakistanais lance l’appel à la prière après que tout son village a été inondé et plus encore. Il a besoin de notre aide. Le peuple pakistanais a besoin de notre aide. FAIRE UN DON & RT – https://t.co/MMoNSc7Rw4 #PakistanFloods pic.twitter.com/1FnLY7p8qQ — Khaled Beydoun (@KhaledBeydoun) 27 août 2022

Inondations au Pakistan : – 30 millions de personnes déplacées.

– 300+ enfants parmi 1000 morts.

– 1343 personnes blessées.

– 500 000 maisons endommagées.

– 800 000 morts de bétail.#PakistanFloods pic.twitter.com/YC57IxjfUQ – Ahmer Khan (@ahmermkhan) 27 août 2022

⭕ INONDATIONS AU PAKISTAN 2022 ⭕

Écoutez ce clip ; Les prises de vue vidéo proviennent des inondations actuelles au Pakistan. #Pray_for_Pakistan. #PakistanFloods #Pakistan pic.twitter.com/9ZKVd4uyVo — Cheeku (@cheekkuuu) 27 août 2022

*Un homme a sacrifié sa vie pour sauver de nombreuses vies.*

*Nous sommes fiers de ces jeunes*

* Qu’Allah lui accorde une place élevée au Paradis ۔ *#FloodinPakistan #Charsadda #سعدرضوی_سیلاب_زدگان_کےساتھ #PakistanFloods pic.twitter.com/d124ViquWY — محمد شہروز رضوی (@HSR004) 27 août 2022

Nowshera au KP s’attend à 400 000 Cusecs ce soir plus les inondations dans l’indus, c’est dévastateur. Chaque pouce dans #Pakistan est sous l’eau en ce moment. La calamité est sans précédent. #PakistanFloods pic.twitter.com/ufeEkUsAF9 – Shahid Ajmal Malik (@shahid_ajmal) 26 août 2022

Pendant ce temps, le Fonds monétaire international (FMI) a approuvé un accord pour relancer un programme de prêts. Le prêteur international va maintenant prêter 1,1 milliard de dollars au pays immédiatement. Le FMI a également ajouté 500 millions de dollars supplémentaires à la taille totale du paquet. Le paquet total est de 6,5 milliards de dollars et le prêteur a accepté la demande du gouvernement de prolonger le paquet jusqu’en juin 2023.

Plus de 1 000 personnes sont mortes dans les inondations dévastatrices et près de 34 millions sont toujours sans abri. Les provinces du Khyber Pakhtunkhwa, du Balouchistan et du Sind continuent de souffrir de l’impact des vagues.

