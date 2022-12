Des vidéos déchirantes montrent des files de cercueils et de sacs mortuaires au milieu du «méga-tsunami» de Covid en Chine alors que 5 000 meurent par jour

Des images HARROWING en provenance de Chine montrent de longues files de cercueils et de sacs mortuaires transportés dans des crématoriums alors que le « méga tsunami » de Covid s’installe.

Le gouvernement a maintenant cessé de publier des chiffres quotidiens officiels sur les infections et les décès, mais on estime qu’au moins 5 000 personnes meurent par jour et 4,2 millions de nouveaux cas.

Des sacs mortuaires transportés dans un crématorium en Chine

Une longue file de cercueils attend dans un crématorium à Tianjin

On estime que 5000 personnes meurent chaque jour en Chine

La Chine est désormais en proie à une poussée de Covid dans le sillage de l’abandon définitif par son dirigeant Xi Jinping de sa politique désastreuse Zero Covid de confinements draconiens.

Sa population a de faibles niveaux d’immunité en raison du verrouillage, qui découle en partie de sa tentative bâclée de produire un vaccin efficace.

Les crématoriums fonctionneraient déjà 24 heures sur 24 pour faire face au nombre croissant de morts alors que d’énormes files d’attente de corbillards bordent les rues.

Des images prétendant provenir d’un crématorium de la ville de Tianjin montrent une longue file de cercueils rouges, une couleur commune pour eux dans le pays.

D’autres images déchirantes montrent une longue file de corps emmenés dans un crématorium par des travailleurs en combinaison de matières dangereuses.

Selon l’épidémiologiste Eric Feigl-Ding, de nombreux hôpitaux chinois, même ceux “de haut niveau” de la capitale Pékin, “manquent d’oxygène”.

Le Dr Feigl-Ding est chef du groupe de travail Covid au New England Complex Systems Institute et l’un des premiers scientifiques à mettre en garde contre la capacité de Covid à se propager, lorsqu’il travaillait à Harvard.

Il a déclaré que la Chine était frappée par un «méga tsunami» de Covid, mais a averti que le pire était «à venir».

D’autres images de l’intérieur de l’un des hôpitaux chinois ravagés par Covid montrent des patients en fauteuil roulant à quelques mètres de cadavres.

Selon les analystes des données de santé Airfinity, les cas quotidiens pourraient atteindre 3,7 millions par jour en janvier et 4,2 millions en mars, contre le niveau actuel d’un million.

Ils estiment qu’il y a déjà 5 000 morts par jour en Chine, contre 7 officiellement reconnus par le gouvernement.

Airfinity a également prédit que la Chine pourrait finalement voir 2,1 millions de décès de Covid.

Le virus se propage maintenant en grande partie sans contrôle à travers le pays, avec des doutes croissants parmi les statistiques chinoises, qui ne montrent aucun nouveau décès de Covid signalé pendant les six jours jusqu’à dimanche.

Le médecin basé à Pékin, Howard Bernstein, a déclaré qu’il était passé de n’avoir jamais traité un patient Covid à en voir des dizaines par jour.

Les patients arrivent à son hôpital en nombre toujours croissant, presque tous sont âgés et beaucoup sont très malades, a-t-il déclaré.

“L’hôpital est juste submergé de haut en bas”, a déclaré Bernstein à Reuters à la fin d’un quart de travail “stressant” à l’hôpital privé Beijing United Family, dans l’est de la capitale.

Il a déclaré que l’unité de soins intensifs de l’hôpital “est pleine”, tout comme les autres services.

“Beaucoup d’entre eux ont été admis à l’hôpital”, a-t-il déclaré.

“Ils ne s’améliorent pas en un jour ou deux, donc il n’y a pas de flux, et donc les gens continuent de venir aux urgences, mais ils ne peuvent pas monter dans les chambres d’hôpital. Ils sont coincés aux urgences pendant des jours.

“Honnêtement, le plus grand défi est que je pense que nous n’étions tout simplement pas préparés à cela.”

La politique draconienne Zero Covid a vu la population obligée de passer des tests continus pour le coronavirus et des millions de personnes mises en quarantaine, même si seul un petit nombre de personnes étaient testées positives.

Des images d’horreur ont montré que les personnes infectées étaient traînées dans des camps de quarantaine et même soudées dans leurs maisons par des forces de l’ordre brutales «Big White».

Mais une vague de protestations à la suite d’un incendie dans lequel la mort de 10 personnes a été imputée au verrouillage sévère a conduit Xi à abandonner radicalement “Zero Covid”.

Une vidéo montre des malades à côté de cadavres dans les hôpitaux surpeuplés de Chine Crédit : Twitter

Un corps chargé dans un conteneur d’expédition au crématorium Crédit : AP

De la fumée a été vue gonfler 24 heures sur 24 Crédit: Sky News